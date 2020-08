樣貌、身材還是性格重要？關於吸引力的心理學知識

無論是異性戀(heterosexual)或同性戀(homosexual),你都必需要覺得對方有吸引力才會動心。這種吸引力可能是外型也可能是內在的性格特質。

吸引力的形成機制當然是非常複雑的,但是心理學家會把複雑的問題拆開,而心理學研究較多是關於外在的吸引力,因為它必較客觀和容易以科學方法研究。

從演化心理學(evolutionary psychology)角度來說,兩個人的相愛的目的是為了繁殖後代,所以一個人是否吸引和她肉體上的吸引力(physical attractiveness)很有關係。從1970年代開始,已經有很多一致性的研究指出什麼樣的女生(包括樣子和身體比例)會讓男生覺得更有吸引力。至於男生更具吸引力的原因一般都不在外在樣貌及身材,所以稍後再補充。

研究一致地指示肉體上的吸引力(physical attractiveness including face and body)是性吸引力(sexual attractiveness)的一個最重要組成部分。樣貌及身村對異性戀有很大的影響力。尤其對男生來說,什麼樣的女生會比較有吸引力呢?研究數據是這樣說的(要注意這些研究大部分都是來自西方,所以審美觀文化和東方或者有不同):大眼晴,小鼻子,小下巴,明顯的顴骨,窄的臉頰,較高的眉毛,大的瞳孔,豐滿的嘴唇和燦爛的笑容,而2000年後較近期的研究就指出臉的左右對稱度(facial symmetry)也是一個重要因素去決定一個人的外表是否吸引。

當然,吸引力也可以從人為的方法增添的。化妝就是其中一種方法。大家看到上面的四位著名女演員及模特兒也都是上了很美麗的妝容。化妝是人類修飾容顏的工具,它也不是什麼新鮮的事物,化妝在幾千年前的時代就有了。在現代,化妝也不是女性專利的行為,男性化妝也慢慢為人接受。化妝主要的功能就是增加視覺上的面容吸引力。

在心理學研究上,化妝會增加吸引力基本上是不爭的事實。大量的文獻在精密控制下的實驗結果都指出化了妝的女性會增加吸引力,化了妝的女性的相片會更能刺激大腦的獎勵系統(reward system,當你做著你喜歡的事或被喜歡的事物刺激時,這個系統就會變得活躍)。這些心理學研究結果顯示化妝能使一個人更美麗更吸引。

在視覺科學(vision science)層面上,化妝之所以能令一個人更美麗主要因為它改變了人類臉龐的最少三種視覺特徵(visual features),包括一、skin homogeneity(skin evenness,皮膚平滑程度),這是能從粉底和遮瑕膏做到的功能),它和perceived health(你覺得他有多健康)成正關係;二、Facial contrast(膚色的對比度,就是五官和周邊肌膚的光亮度對比,這能使臉龐輪廓更為深);三、Facial feature size(面部特徵的大小),最為人熟悉的就是我們很容易就能透過化妝改變眼部的大小,眼晴大一點,眼形好看一點,就自然更能吸引人了。

從小到大我們都被教導「不要以貌取人」、「外貌不重要,內在美才是最重要的」這些大道理,道理聽起來很美好沒有錯,但是人類的自然行為卻不是這樣的。

我們去評價別人的內在特徵時其實很大部分時間都是依據他的外表。外表優秀的人會被別人評價成有較好的社交能力、較友善、較優雅、較溫暖、有較強的適應能力、工作能力較高等,但學者經過多年的研究都很清楚一件事就是外貌的好壞和內在特徵的好壞是基本上沒有什麼相關性的。但是,以貌取人基本上就是人類天然的行為,你必需用批判思考能力去壓制自己這種以貌取人的想法。

外表出色的人由於給人較正面及能力較高的感覺,所以在工作上都能較有作為。他們掙的錢較多(有一些研究用律師照片來比較,發現外表好的律師能多掙10%~12%的錢),職位較高。但不是所有內在特徵的官感形成都和外貌有關,例如一個人的誠實和正直。為什麼我們是天然的「外貌協會」呢?第一個可能原因就是極度美麗的人很大部分都是從事娛樂演藝事業,他們讓我們強化了這種美麗便是出色的聯繫。第二就是它是我們DNA的烙印,我們的DNA控制了我們這樣的觀感是為了讓我們留下更美好的DNA予下一代。

除了臉孔的吸引力以外,一個人在身材帶來的吸引力也是很大的。

過去20年的時間裡,有超過150份的學術論文專門研究什麼因素決定了女性的身體吸引力(男性身體吸引力的研究是少很多的,我想這是因為男性身體吸引力在演化角度上是比較沒有那麼重要,所以學術價值就較低)。而最為學界熟識的兩個因素決定女性身體吸引力的便是Waist/hip ratio(WHR,腰臀比例)和body mass index(BMI,這個大家應該很熟悉)。在讀這篇文章之前,首先大家要瞭解的是身體吸引力就只限於身體,樣貌是否端好在這種研究上是不被注意的(是被控制了的變量)。

研究結果其實都相當一致,WHR在介乎0.6和0.7之間會更能吸引男性實驗參加者(WHR 在0.6至0.7之間大概就是腰圍24寸臀圍36寸這種比例)。而WHR大於0.85一般來說都會被男性實驗參加者評為不吸引(WHR>0.85 就是大概腰圍30寸腰臀圍34寸這種比例)。

而在BMI這個方面上,一般來說男性傾向覺得BMI介乎15-20的女性較吸引(例如一個女生50公斤重,身高1.65米那BMI就是18.37)。當WHR和BMI一同被分析時,BMI會是一個更強的predictor去預測女生的身體吸引力。

近幾十年來,大眾都趨向要求女士擁有瘦削的體形,審美觀的形成源自形形色色的媒體,電視和雜誌上的女星與模特兒,都為女士定立了身材標準 ,然而這些標準都是難以達到的。經典的社會比較理論(social comparison theory)指出,當人們與比自己優秀的人作出比較時(upward comparisons),會使自我觀感(self-regard)和幸福度(well-being)下降。

媒體的角色,就像是長期提供了向上比較,影響觀看者的心理。學者早在1994年,已發現愈多看電視、雜誌的人,會愈容易患上飲食失調(eating disorders)。因為媒體的恆常曝光,不知不覺使觀看者對瘦削身材的追求內化,以致對身形的滿意度下降。譬如是《Victoria’s Secret》這些著名節目,便影響了不少人的審美觀,讓許多女性盲目追求這些所謂「理想」的身形。

為了理解社會比較對自尊 、身形滿意度 、自信 及焦慮的關係,學者邀請了67名女大學生,隨機地透過電腦展示一些照片給她們看(分別有瘦或是身形較大的女性,照片均是同一個人,以後製方式把她的樣子放在不同身形上)。結果顯示,這些照片在整體上並沒有影響自尊。然而,瘦削身材的照片讓這些女學生對自己的身形滿意度及自信都下降了。尤其是單身的女學生,她們的焦慮提高了。

類似的研究非常多,結果都近乎一致地顯示女性在看到擁有她們夢寐以求的瘦削身材照片後,對自己的身材要求都會增加,因而導致各種的飲食失調。對自己的身材過於嚴厲,及採取極端的方法控制身形,不但會影響心理,更會損害健康,最重要還是讓自己感到舒適和快樂,追求一個能令自己感開心自信的身材,勝於大眾媒體中鼓吹千篇一律的身材吧!多些鼓勵朋友,接受不同的體形,從個人做起,改變這個社會的風氣。

外表的吸引力未必會令你喜歡上某一個人,但它卻是其中一個原因。你覺得一個人吸引除了他的外表和身材吸引力外,還會是因為你和他的相似度,和你與他之間的距離。

就像上面所說的,我們容易受漂亮的人吸引有很多原因。其中一個原因是演化過程帶給我們對「顏值」高的人的刻板印象,DNA讓我們覺得「顏值」高的人都是較優秀如較聰明、較擅長交際、較有自信、工作能力較高等等。

對於「越相似的人越容易互相吸引」或是「越不一樣的人越容易互相吸引」這個問題,我們知道在初期的吸引力上,一般我們都是因為那個人跟我們相似而被他吸引,這種相似可以是價值觀上、樣貌上、興趣上、生活習慣上等等。

你也可以想像一下在你和現在的男/女朋友剛開始發展的時候,你做了多少「懶係一樣」(裝一樣)的行為?小至口味,大至價值觀,都恨不得和對方一樣,因為這樣大家都會覺得很有「緣份」增加彼此好感。這就是我們常說的matching hypothesis。

相似當然很容易增加彼此吸引力,那麼「互補」又怎樣呢?兩個人雖然很不一樣但取長補短互相補足不是也很好很吸引嗎?例如你不喜歡運動,你的另一半卻十分熱衷,在你跟另一半運動時他會把你帶進一個新世界讓你的生命又加添色彩。而在生活上,一個像「木頭」的男人配上一個活潑女孩子也真的十分常見啊。

至於「互補」這個問題,心理學研究告訴我們「相似」的威力遠遠大於「互補」的威力。在心理學研究的數據上,吸引力絕大多數情況都建立於「相似」。例如是開心的人喜歡和開心的人一起,而不是憂鬱的人和開心的人更容易互相吸引。

「互補」產生吸引力的證據十分微弱,只有很少的情況例如「一個虐待狂一個被虐狂」的組合(dominance/submissiveness)可能會是基於「互補」產生吸引力。著名心理學家David Buss說過

The tendency of opposites to marry, to mate…has never been reliably demonstrated with the single exception of sex.