「防疫女力」的困境：職業婦女在家工作＝工作、家務「兩輪班」

文：陳立寧（社會科學研究者）

防疫女力的展現

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、新冠肺炎）自2019年底從亞洲地區擴散開來，全球幾無國家倖免於難。全球確診、死亡人數日日攀升，儘管疫苗研發突破的消息不斷傳出，離實際治療仍有極大距離。

隨著各國疫情發展各異，當中女性領導的國家因疫情控制相對穩定、死亡率較低，被視為「防疫女力」的展現，引起不少討論。

舉例來說，德國總理Angela Merkel善用其科學專業與直接清晰的溝通方式，使之一度擁有超過70％的施政滿意度；丹麥首相Mette Frederiksen與紐西蘭總理Jacinda Arden在採取堅定迅速的防疫策略之際，也特別舉辦給兒童的記者會，展現剛柔並濟的一面。而台灣在蔡英文總統的領導下，迅速成立疫情指揮中心並實施多項檢疫措施，成為鄰近疫情源頭，卻只有個位數死亡案例的國家（註1）。

日前歐洲央行總裁Christine Lagarde接受《華盛頓郵報》訪問時，也幽默表示自己的「女性偏見」，讓她深切覺得那些由女性領導的國家，針對疫情所採取之政策與溝通風格「相當傑出」（註2）。部分政治、媒體評論家則宣稱女性領導者較為謙遜、接受多元觀點、不受傳統領導角色侷限，或較願意讓科學專業引導決策等，是這些國家防疫表現相對較佳的原因（註3）。

對此，英國學者Supriya Garikipati與Uma Kambhampati蒐集194個國家資料，針對國家領導人性別與疫情發展，進行探索式經驗檢證，認為女性領導人在此波緊急情形中，的確反應較為迅速與果決，進而使得疫情發展相對於男性領導的國家不那麼嚴重（註4）。

當居家辦公變成全天候工作──家務輪班

不過，在少數「防疫女力」的光環下，疫情衝擊其實加遽了當前的結構性性別不平等，包括境內封鎖使職業婦女的工作、家務「兩輪班」（double shifts）工時更長、女性更容易因產業不景氣陷入經濟困境，以及疫情導致社會資源重新分配，使弱勢女性無法即時獲得援助（註5）。

20世紀以降，全球女性就業率與接受高等教育比例大幅躍進，但女性仍是家庭內無酬照護（unpaid care）的主要提供者。國際勞工組織（International Labour Organization, ILO）的2019調查報告顯示，全世界有超過六億名女性為全職的無酬照護者，為男性（約4000多萬）的14倍之多。而無論國家發展程度為何，女性投入無酬照護工作的時間（四小時以上）皆遠高於男性（約一～二小時）（如下圖，註6）。

圖片來源：ILO, A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all, 2019. 圖片來源：ILO, A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all, 2019.

同一份報告也指出，相較「父職」身分對男性有正面幫助，「母職懲罰」（motherhood penalty，即女性因身兼「母親」身分，導致雇主認為其會以家庭為中，而給予較低薪資或傾向不雇用的情形）不只持續存在、甚至有惡化趨勢。

此一現象凸顯，雖然兩性對「女人外出工作」的態度愈趨開放，但是「女主內」（家務）的情形並未隨之減輕。就算近十幾年來「新好男人」一詞的出現，似乎象徵著男性在家庭分工、或「父親」角色概念有所變化，但實質上，許多爸爸仍自覺做家事、照顧小孩是在「幫忙」媽媽，而非親職責任的一部分。許多媽媽就算整體有／無酬工時較高，卻掙扎於表示「感謝」或視之為盡應盡的責任（註7）。

然而，疫情導致學校、托育場所關閉以及居家辦公成為新常態，不只截斷了孩童照護與家務工作的分攤來源，也大大壓縮女性的喘息機會，進而使女性更加掙扎於維持經濟來源與家庭生活之間。近日美國一職業婦女Drisana Rios控告前東家因她得邊開視訊會議、邊照顧吵鬧的小孩開除她，即為一值得觀察的例子（註8）。

美國南加州大學於疫情期間對雙親家庭的調查顯示，約有44％的女性受訪者表示自己獨自負擔起照顧小孩的責任，男性僅約14％（註9）。非政府組織Lean In的民調也呈現類似結果：美國女性比男性每週平均多花7.4小時照顧小孩、5.3小時照顧長輩或生病的親屬、7小時處理家務，幾乎等同每週兩輪班多「加班」20小時，使許多女性精疲力竭（註10）。

前述兩項調查更發現，這段期間女性失業率較男性來得嚴重，尤其是未受大學教育的女性的就業率，更曾一度低於同類型男性11％左右，凸顯女性所擁有的經濟安全網相對脆弱。

更需要警覺的是全球疫情與不對等的家庭分工加乘下，對女性職涯發展可能造成更深遠的影響。以一般認為工作環境與氣氛較彈性開明的學術界為例，國際期刊《Nature》的評論指出，各領域的女性學者於疫情期間的第一作者（first-author）論文產出量，低於過往同期。倘若不分作者排名順序（all author），男性學者的學術產出增長幅度亦高於女性同儕（註11）。

究其可能原因，仍不脫家務分工差異：美國史丹佛大學曾調查13所研究型大學、超過9000名全職學者，發現男性學者的伴侶較常全職在家，而女性學者的伴侶則較常同為學者（註12）。就算男女雙方都有高等教育學位、甚或同為教職，女性仍較常負擔更多家務工作。且當客觀條件產生變化（如男方獲得升遷或女方生產），女性更常是降低自身職涯發展優先順序以遷就外部變動的那方（註13）。

在論文發表量仍掛帥的學術界，當女性投入「家務、研究兩輪班」的時間與能量，無法轉換成有助於升遷的研究產出時，這些潛在差異的長期積累，便形成女性職涯發展的玻璃天花板。

資源斷鏈加上隱形歧視，加重性別危機

疫情的蔓延，也限縮或是阻斷弱勢女性接觸社會資源的管道。以家庭暴力為例，疫情加重的經濟衝擊與情緒壓力，使女性遭到家庭暴力的情形加遽。同時，各國政府的境內封鎖政策，讓受虐方更難脫離施暴者；即使對外求援，也因為庇護所或相關單位關閉，而無法即時獲得協助。

聯合國指出，法國境內家庭暴力案件數量近期提高30％；而英國一非政府組織接到的求援電話，則增長高達97％，網站造訪率也增長超過581％，且境內封鎖的前三週就有14名女性與2名兒童遭到謀殺（註14）。

考量家暴案件過往的通報狀況，相信實際情形更為嚴重。此外，女性遭受性騷擾或其他形式的暴力對待仍「照常」發生。

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隱性歧視也讓女性承受更大的健康風險。全球醫護與社工人員約有70％為女性，作為與大眾互動的第一線主要勞動力，女性不只暴露於更大的染疫風險中，照護所需之個人防護設備（personal protective equipment）卻多依（白人）男性平均身材製作，女性醫護人員不得不手動加工防護衣、面罩等，來確保自身與病患的健康安全（註15）。

儘管越來越多女性投入職場與男性並肩作戰，但工作標準配備以男性使用方式為基準的情形仍普遍，像是警察的防彈衣、消防人員的救火裝備、工地的安全頭盔等。當「工欲善其事，其器卻不利」，所造成的影響不只是工作效率與生產力降低而以，也使特定性別更容易受到工安危害，進而阻礙職場性別平等的進程。

當醫療體系持續吃緊、前線照護人員的工作負荷遽增之際，當中多數工作者的生命安全卻長期不受重視，實須我們深刻檢討。

性別不平等的全球「疫情」危機

新冠病毒自年初爆發至今，已不再只是健康議題，而是對當代人類生活方式的重大挑戰。儘管防疫女力受到重視，且女性勞動力已成經濟生產中不可或缺的來源，然而能晉升到領導階層的女性，依舊不成比例的少：全球超過190國中女性國家領袖不到20位、女性國會議員比例不到25％、產業界中女性高階主管僅佔29％（註16）。

再者，女性勞動力的經濟價值仍遠被低估，且常為（被視為理所當然的）無酬提供，並且受到「日常生活的性別歧視」（everyday sexism）扯後腿。當我們「驚覺」人類活動的減少，使地球生態環境得以休養生息之時，或許該同時省思如何與同處一室的「她者」，如何才能共存共榮。

註釋

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航