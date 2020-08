「防疫女力」的困境：職業婦女在家工作＝工作、家務「兩輪班」

文:陳立寧(社會科學研究者)

「COVID-19」(2019年新型冠狀病毒疾病,簡稱武漢肺炎、新冠肺炎)自2019年底從亞洲地區擴散開來,全球幾無國家倖免於難。全球確診、死亡人數日日攀升,儘管疫苗研發突破的消息不斷傳出,離實際治療仍有極大距離。

隨著各國疫情發展各異,當中女性領導的國家因疫情控制相對穩定、死亡率較低,被視為「防疫女力」的展現,引起不少討論。

舉例來說,德國總理Angela Merkel善用其科學專業與直接清晰的溝通方式,使之一度擁有超過70%的施政滿意度;丹麥首相Mette Frederiksen與紐西蘭總理Jacinda Arden在採取堅定迅速的防疫策略之際,也特別舉辦給兒童的記者會,展現剛柔並濟的一面。而台灣在蔡英文總統的領導下,迅速成立疫情指揮中心並實施多項檢疫措施,成為鄰近疫情源頭,卻只有個位數死亡案例的國家(註1)。

日前歐洲央行總裁Christine Lagarde接受《華盛頓郵報》訪問時,也幽默表示自己的「女性偏見」,讓她深切覺得那些由女性領導的國家,針對疫情所採取之政策與溝通風格「相當傑出」(註2)。部分政治、媒體評論家則宣稱女性領導者較為謙遜、接受多元觀點、不受傳統領導角色侷限,或較願意讓科學專業引導決策等,是這些國家防疫表現相對較佳的原因(註3)。

對此,英國學者Supriya Garikipati與Uma Kambhampati蒐集194個國家資料,針對國家領導人性別與疫情發展,進行探索式經驗檢證,認為女性領導人在此波緊急情形中,的確反應較為迅速與果決,進而使得疫情發展相對於男性領導的國家不那麼嚴重(註4)。

不過,在少數「防疫女力」的光環下,疫情衝擊其實加遽了當前的結構性性別不平等,包括境內封鎖使職業婦女的工作、家務「兩輪班」(double shifts)工時更長、女性更容易因產業不景氣陷入經濟困境,以及疫情導致社會資源重新分配,使弱勢女性無法即時獲得援助(註5)。

20世紀以降,全球女性就業率與接受高等教育比例大幅躍進,但女性仍是家庭內無酬照護(unpaid care)的主要提供者。國際勞工組織(International Labour Organization, ILO)的2019調查報告顯示,全世界有超過六億名女性為全職的無酬照護者,為男性(約4000多萬)的14倍之多。而無論國家發展程度為何,女性投入無酬照護工作的時間(四小時以上)皆遠高於男性(約一~二小時)(如下圖,註6)。

圖片來源:ILO, A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all, 2019.

