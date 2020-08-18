【立會延一年】留任還是總辭？民主派議員陷兩難

香港立法會選舉被港府以「疫情嚴峻」為由延後一年，現屆立法會議員由北京決定全部延任一年。非建制陣營視未來一年的立法會為「非法」，當中有人認為獲延任的民主派議員應「總辭」抗議，但民主派議員全面退出立法會也會有建制派在議會「如入無人之境」的問題，民主派議員去留陷兩難局面。

而泛民方面則指他們昨（17）日上午開會，期間大多數議員傾向「留守議會」，但表示會繼續商討，盡量求同存異、尋求共識。

【傾向留守】 人大常委會通過立法會延任一年 民主派會議今日碰頭後發新聞稿 指大部分人傾向留守議會 #立法會延任 #政情網上行 #Now新聞台 Facebook︰政情網上行 Instagram︰http://www.instagram.com/nownews_politics App︰now新聞 Posted by 政情網上行 on Monday, August 17, 2020

港府稍早前以疫情嚴峻為由，將立法會換屆選舉由今年9月6日延後一年，預定明年9月5日舉行。 為了填補立法會出現一年的真空期，中國人大常委會日前通過決議，讓本屆立法會延長不少於一年，現任全體議員可以留任過渡，包括原先參選下屆立法會選舉而被取消提名資格的4名泛民議員。

泛民主派「兩個歷史陰影」

（中央社）香港立法會確定延任一年。但在過去「臨時立法會」的經驗、傘運後泛民主派分裂的歷史陰影下，泛民陣營對於該「寸土必爭」參與議會，或「全面抗爭」總辭杯葛，仍舊舉棋不定。

中國全國人大常委會11日決定，香港第6屆（本屆）立法會在9月30日後繼續履行職責，不少於一年，直到第7屆立法會任期開始為止。這為港府日前以疫情為由，延後舉辦選舉的政治風波，畫上暫時性的逗號。

在立法會延任已成定局下，泛民陣營卻對是否繼續出任議員一事舉棋不定，傳統民主派和抗爭派難有共識，肇因於泛民所背負的兩個歷史陰影。

第一個歷史陰影，是1997至1998年中的「臨時立法會」。1997年香港主權移交前夕，北京因不滿末代港督彭定康（Chris Patten）推動具普選意涵的「新九組」政改，拒絕讓末代立法局議員搭上「直通車」，直接成為特區立法會議員。

取而代之的，是北京另外成立「臨時立法會」。「臨時立法會」的60名議員，由特區政府的400名推選委員選出，當年多數民主派認為此舉並不民主，抵制參與，因此1年半的議會運作由建制派主導。

今年7月傳出港府可能延後選舉的消息後，就不斷有輿論猜測北京將再以「臨時立法會」填補空窗期，抗爭派也主張全面抗爭，要以總辭來杯葛「破壞憲制」的延任立法會。

抗爭派立法會議員朱凱迪16日在Facebook表示，自己基於3個原因，支持杯葛延任的立法會：第一，延任立法會不具民意授權，違反代議民主的原則。第二，若出任無異於接受官方委任，未來北京若要持續延長會期，泛民將迷失自己。第三，他指北京延任立法會是想讓香港議題「軟著陸」，弱化「反送中」的運動張力。

但與此同時，也有輿論認為就算延任立法會有憲政疑慮，泛民仍應「寸土必爭」，在其中扮演「關鍵少數」阻擋「惡法」通過。

輿論認為，當年建制派主導的「臨時立法會」，將香港的集會遊行法例，由申報制改為許可制；也廢除了勞資雙方的集體談判權，對現今的香港影響不小。

公民黨立法會議員楊岳橋日前就在Facebook表示，立法會只要70個席次的過半議員出席就可開議，而建制派現在掌握40席，即便泛民議員全體總辭杯葛，仍無法阻擋開議。他也擔心，總辭將把僅有的權力都送給政敵。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強日前接受《香港01》訪問時則說，「抗爭派」雖力主總辭，卻沒有解釋長遠的抗爭路線。中大政治與行政學系副教授馬嶽也認為，泛民總辭除了表態，能激起的政治效應恐怕有限。

政治路線有別，傳統民主派和抗爭派本可各行其是，但泛民陣營又背負了第二個歷史包袱：2014年佔中（雨傘運動）後的分裂。當年泛民因政治路線分歧，而在各種議題上陷入「內戰」。2019年的「反送中」抗爭意外促成了兩派和解，任一方都不願再背負破壞團結的罵名。

【定我去或留】 立法會議員延任一年 民主派開會後稱 大部分人傾向留守議會 但未表明個別板塊立場 究竟誰是大部分? 誰是小部分? 相關報道傳送門： https://bit.ly/314GPfc #立法會延任 #政情網上行 #Now新聞台 Facebook︰政情網上行 Instagram︰http://www.instagram.com/nownews_politics App︰now新聞 Posted by 政情網上行 on Monday, August 17, 2020

之前，曾傳出4名被選舉主任取消參選資格（DQ）的泛民議員，將無法出任延任立法會的議員，而這將讓泛民失去對政改方案等重要議案的否決權。因此，泛民內部曾有提議，以4名議員能否留任，來考慮是否參與延任立法會。

最終全國人大常委會並未限制4名議員，無論這是否是北京刻意為之，確實已讓泛民陣營進退兩難，也讓內部的世代和路線差異，再度檯面化。

「反送中」抗爭期間，北京曾不斷釋放出要泛民與示威者「割蓆」的訊號，卻始終未果。如今，一場立法會延任風波，讓泛民的世代、路線差異檯面化，真正的政治挑戰恐怕才正要開始。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex