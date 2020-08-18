【立會延一年】留任還是總辭？民主派議員陷兩難
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一場立法會延任風波，讓泛民的世代、路線差異檯面化，真正的政治挑戰恐怕才正要開始。
香港立法會選舉被港府以「疫情嚴峻」為由延後一年，現屆立法會議員由北京決定全部延任一年。非建制陣營視未來一年的立法會為「非法」，當中有人認為獲延任的民主派議員應「總辭」抗議，但民主派議員全面退出立法會也會有建制派在議會「如入無人之境」的問題，民主派議員去留陷兩難局面。
而泛民方面則指他們昨（17）日上午開會，期間大多數議員傾向「留守議會」，但表示會繼續商討，盡量求同存異、尋求共識。
港府稍早前以疫情嚴峻為由，將立法會換屆選舉由今年9月6日延後一年，預定明年9月5日舉行。
為了填補立法會出現一年的真空期，中國人大常委會日前通過決議，讓本屆立法會延長不少於一年，現任全體議員可以留任過渡，包括原先參選下屆立法會選舉而被取消提名資格的4名泛民議員。
泛民主派「兩個歷史陰影」
（中央社）香港立法會確定延任一年。但在過去「臨時立法會」的經驗、傘運後泛民主派分裂的歷史陰影下，泛民陣營對於該「寸土必爭」參與議會，或「全面抗爭」總辭杯葛，仍舊舉棋不定。
中國全國人大常委會11日決定，香港第6屆（本屆）立法會在9月30日後繼續履行職責，不少於一年，直到第7屆立法會任期開始為止。這為港府日前以疫情為由，延後舉辦選舉的政治風波，畫上暫時性的逗號。
在立法會延任已成定局下，泛民陣營卻對是否繼續出任議員一事舉棋不定，傳統民主派和抗爭派難有共識，肇因於泛民所背負的兩個歷史陰影。
第一個歷史陰影，是1997至1998年中的「臨時立法會」。1997年香港主權移交前夕，北京因不滿末代港督彭定康（Chris Patten）推動具普選意涵的「新九組」政改，拒絕讓末代立法局議員搭上「直通車」，直接成為特區立法會議員。
取而代之的，是北京另外成立「臨時立法會」。「臨時立法會」的60名議員，由特區政府的400名推選委員選出，當年多數民主派認為此舉並不民主，抵制參與，因此1年半的議會運作由建制派主導。
今年7月傳出港府可能延後選舉的消息後，就不斷有輿論猜測北京將再以「臨時立法會」填補空窗期，抗爭派也主張全面抗爭，要以總辭來杯葛「破壞憲制」的延任立法會。
《蘋果日報》報導，屬抗爭派的民主派初選出線者鄒家成支持總辭，他指原則上不認同未來一年的「臨立會」，民主派應該先回應留任帶來的益處，是否大於加入這非法議會而對原則所造成的破壞。他認為杯葛未來一年的議會，反而能帶來破壞，讓社會思考如何在體制外抗爭和抗爭藍圖。
抗爭派立法會議員朱凱迪16日在Facebook表示，自己基於3個原因，支持杯葛延任的立法會：第一，延任立法會不具民意授權，違反代議民主的原則。第二，若出任無異於接受官方委任，未來北京若要持續延長會期，泛民將迷失自己。第三，他指北京延任立法會是想讓香港議題「軟著陸」，弱化「反送中」的運動張力。
但與此同時，也有輿論認為就算延任立法會有憲政疑慮，泛民仍應「寸土必爭」，在其中扮演「關鍵少數」阻擋「惡法」通過。
輿論認為，當年建制派主導的「臨時立法會」，將香港的集會遊行法例，由申報制改為許可制；也廢除了勞資雙方的集體談判權，對現今的香港影響不小。
公民黨立法會議員楊岳橋日前就在Facebook表示，立法會只要70個席次的過半議員出席就可開議，而建制派現在掌握40席，即便泛民議員全體總辭杯葛，仍無法阻擋開議。他也擔心，總辭將把僅有的權力都送給政敵。
《蘋果日報》報導，議會陣線毛孟靜形容，民主派總辭就形同棄守。 她擔心，如一些評論所言，北京趁民主派不足三分一議席時提出政改，改變特首產生辦法，以瓦解民主派因去年區選大勝而在特首選委會有更大影響力的情況。她不諱言過去都覺得「不會那麼誇張」，但事到如今，「什麼事都可能發生」。
而就同一個問題，支持總辭的鄒家成就認為，即使未來一年的議會要表決政改方案，但相信該政改方案也是小圈子選舉，只不過是比目前更差的小圈子選舉，所以問題是支持民主的人不應該為小圈子選舉而破壞自己原則。
香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強日前接受《香港01》訪問時則說，「抗爭派」雖力主總辭，卻沒有解釋長遠的抗爭路線。中大政治與行政學系副教授馬嶽也認為，泛民總辭除了表態，能激起的政治效應恐怕有限。
政治路線有別，傳統民主派和抗爭派本可各行其是，但泛民陣營又背負了第二個歷史包袱：2014年佔中（雨傘運動）後的分裂。當年泛民因政治路線分歧，而在各種議題上陷入「內戰」。2019年的「反送中」抗爭意外促成了兩派和解，任一方都不願再背負破壞團結的罵名。
之前，曾傳出4名被選舉主任取消參選資格（DQ）的泛民議員，將無法出任延任立法會的議員，而這將讓泛民失去對政改方案等重要議案的否決權。因此，泛民內部曾有提議，以4名議員能否留任，來考慮是否參與延任立法會。
最終全國人大常委會並未限制4名議員，無論這是否是北京刻意為之，確實已讓泛民陣營進退兩難，也讓內部的世代和路線差異，再度檯面化。
「反送中」抗爭期間，北京曾不斷釋放出要泛民與示威者「割蓆」的訊號，卻始終未果。如今，一場立法會延任風波，讓泛民的世代、路線差異檯面化，真正的政治挑戰恐怕才正要開始。
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責任編輯：Alvin
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