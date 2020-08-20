《清代驚世奇案啟示錄》：罰得越重，弊案越多？嚴刑峻法真的有效嗎？

「救生不救死，救官不救民」是一句流傳於清代官場的「處事原則」，意思是與其幫助已經犯下死罪的囚犯，不如去救還活著的人；與其拯救人民不如去幫助官員，會有這種行為出現，單純是因為官僚視人民為草芥嗎？還是有別的原因呢？這都在中國歷史學家鄭小悠所著的《清代驚世奇案啟示錄》裡面喔。

罰得越重，弊案越多？

每當出現殺人或者是酒駕的新聞時，很容易看到一些網友們會因為氣憤而說出「以後乾脆犯罪者一律處死好了，一勞永逸」，像是把犯罪者的姓名全部寫進「死亡筆記本」中除掉一樣，真的就可以解決犯罪的問題嗎？從清朝的經驗上看來，答案是否定的。

一種情況是適用於所有人民的犯罪，例如殺人罪、強姦罪等重罪。當時不論犯罪時的行為情狀一律都以死刑論處，結果反而導致真兇為了要逃過一死，不惜用重金賄賂地方、高階官員，以便毀屍滅跡、捏造證物、隱匿真相⋯⋯用盡一切的手段，反正就算被揭穿也還是一死，不如試試看用其他旁門左道來掩蓋過去，結果只是導致涉案的人數越來越多、牽扯到的官員等級越來越高、案件也越來越難以偵破⋯⋯

另一種是適用於地方官員的規定，例如在道光年間因為盜匪猖獗，便規定地方官員必須要嚴防盜案發生，如果一地發生數起強盜案件或是發生官府、倉庫被劫的大案，地方官員就必須要受到降級處分，甚至會令他烏紗帽不保。

但是當時的技術實在沒有辦法有效的防治盜匪，偵查的能力也有限，地方官在難逃「疏防」的責任之下就只好「大事化小、小事化無」，讓強盜案變成傷害案件，甚至直接選擇隱埋不上報。不過碰到因為強盜而衍伸的性侵、殺人案件就難以隱瞞，一些沒良心的地方官就會選擇「諱盜誣良」，也就是將罪名隨便栽贓到一般民眾頭上，如果不承認就直接施以刑求「屈打成招」，這案就算結了。

又因為官員之間多半都有師生、親屬等人情關係與壓力，所以這種因重罰而衍生出來的扭曲官場結構，才出現了「救生不救死，救官不救民」的做法。因為一旦懲處官員，由於各種關係被連坐責任所影響的人可就為數眾多。相比之下，若是責任在民眾身上，那頂多就只會有他一人遭到「犧牲」而已。在眾人皆只為自身著想的前提下，就出現了這種「官官相護」的弊端。

皇帝傾聽民意卻出現反效果？

不論是古代或是現在，當人民受到了委屈都會想到要跟國家的最高領導人告狀，在現代是去總統府陳情，清代時這就叫做「告御狀」。在康熙皇帝當政的時期，每當他出巡總會有民眾藉此機會「攔輿」向皇帝控訴案情，初時康熙還會親自受理，但漸漸的他發現這反而有礙訴訟機制的運行。因為每當皇帝一開尊口，就算只是普通的小案也會被地方官員當成犯下滔天大罪來審理，而且皇上又能有什麼時間能仔細問案呢？往往就是只憑著原告的說詞判斷，在地方官員不敢任意推翻皇帝判斷的情況下，也因此造成冤案的增加。

除了會出現有心人士利用告御狀誣告，最令人難以置信的是，甚至會有地方權貴利用這點威脅官府，如果辦案過程不如其意就會直接上京控訴地方官辦案不利。由於上京城告御狀其實也是筆不小的開銷，一般百姓幾乎難以負荷，在地方官員畏懼於權貴的威脅之下，也就有「有錢判生」的情況發生了。

從清代留下來的史料我們就可以知道，為什麼刑法需要將刑罰、刑度分得這麼細，還有為什麼司法系統需要獨立，因為一旦政治力介入將會導致司法失去公正性，淪為受有心人士利用的工具。

那麼在當時的時空背景下還有形成什麼特殊的官場制度或是問題呢？就待各位讀者親自去書中挖掘囉！

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航