外籍同事說起「Funny business」，越聽越可疑，原來這事一點都不有趣

Kevin和外籍同事聊天,聊到一個離職已久的同事,老外說:

He’s been involved in some funny business.

Funny business?Kevin以為接下來老外要講這事業有多好笑,卻越聽越可疑。原來這事一點都不有趣。

Funny business=有趣的事?

He’s been involved in some funny business.

(X)他參與了一些有趣的事情

(O)他參與了一些不法交易

Funny除了有好笑、滑稽的意思之外,還有「可疑、耍花招、欺騙」的意思。funny business就是指欺騙行為、不法之事。例如我們常在口語中聽到句子:

Don't try anything funny.

(X)不要搞笑

(O)別玩花樣

Repeat business=重複的生意?

More than half our bookings came from repeat business.

(X)我們半數以上的訂單都來自於重複下單

(O)我們半數以上的訂單都來自於舊客戶(回頭客)

Business除了指「生意」,還有「業務」的意思。repeat business意思是「回頭客業務」,也可以用repeat customer替代。

Show business=演藝事業?

We didn’t get invited, but that’s show business.

(X)我們沒有被邀請,因為我們在娛樂界

(O)我們沒有被邀請,人情冷暖總是難免

Show business原意是娛樂界,但「That’s show business.」是一句慣用語,有另一層意思,即「That is the way that life really is」(人生就是這樣);有點像中文裡的「世事難兩全」、「人生乖舛」。

Show business也可以簡化成show biz。來看一例:

Too bad about the bad investment. That's show biz.(投資失利真糟糕,但人生就是這樣)

Like nobody’s business=沒人理會?

She can design computer programs like nobody's business.

(X)她可以在沒人理會她時,設計電腦程式

(O)她是電腦程式設計好手

「Like nobody’s business」這個口語慣用語的意思是「很好、很多」,怎麼理解呢?有點像一個人把一件事做好了,好像「旁若無人」一般,意味著可以非常快,或者非常容易地做某些事情。當然,也可以單純指很大、很多。

It's been raining like nobody's business.(雨下得好大)

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航