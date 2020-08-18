美國擴大封鎖華為供應鏈，台灣聯發科訂單恐受影響、今早開盤跌停
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美國商務部昨（17）日擴大出口管制規則，防止已被列入貿易黑名單的華為藉由子公司或第三方取得美國技術或產品。消息一出後，外界認為台灣半導體公司聯發科的訂單可能受影響，使聯發科今天股市開盤大跌。
美國再加強對華為的制裁，美國商務部昨（17）日聲明表示，即日起進一步限制中國通訊設備商華為取得晶片和技術的管道，並將全球21個地區的38家華為子公司列入出口管制實體清單（Entity List，即貿易黑名單）。台灣聯發科的華為訂單恐受影響，今早股市開盤一度跌停至617元。
封殺「間諜為」滴水不漏，美國擴大出口管制法規
商務部昨日聲明指出，美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）在今年5月曾修訂《外國直接產品規則》（Foreign Direct Product Rule，簡稱FDP），打擊華為直接採購美國軟體或設備的管道。商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱，華為和其子公司為規避5月推出的新規定，加強努力透過第三方取得美國技術，破壞美國國安和外交利益。
聲明指出，這次的修正條例將使規則更加完善，任何用於華為產品的零件、設備、技術，或者交易過程中只要牽涉到任一華為相關企業，無論是買方或轉口貿易等，都需要許可證。而先前核發的所有臨時通用許可證（TGL）現在都已過期，必須申請正式許可。
華為早在去年已被列入黑名單，這次新增的38個限制對象包含在中國、巴西、阿根廷、智利、法國、德國、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、杜拜的華為OpenLab及華為雲集團。
《福斯新聞》報導，據商務部證實，目前在美國出口管制實體清單上的海外華為相關企業共有153家公司，包含華為本身。美國總統川普昨日上午接受《福斯新聞》電視節目採訪時表示，對商務部的最新行動予以肯定，並表示：
「華為？我叫他們『間諜為』（Spy-Wei），他們是場大災難。我們不會跟任何使用華為設備的國家共享情報。」
美國國務院昨日也以國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）名義發表聲明，指出川普政府認為華為是中共監視國家的分支機構，國務院支持商務部行動，防止華為繞道取得美國技術和晶片。聲明強調，美國司法部已指控華為竊密、詐欺、協助伊朗規避制裁等，呼籲美國盟友加入抵制華為行列。
華為麒麟晶片恐難產，台灣聯發科受波及
華為對於美國這項新措施暫時沒有回應。據《華爾街日報》報導，雖然華為對美國商務部先前採取的措施採取繞道應變，但生產線仍受影響；華為消費者業務CEO余承東本月7日曾表示，9月15日之後，華為自行設計智慧型手機專用的麒麟晶片恐將無法生產。
《中央社》今日報導，美方擴大FDP規則後，將阻礙華為從第三方公司採購現成產品，台灣半導體公司聯發科的華為訂單恐會受影響；外資法人報告指出，包括聯發科在內所有使用電子設計自動化（EDA）工具的IC設計業，在取得美國政府許可前，都將無法出貨給華為。
聯發科今天開盤一度跌停觸底617元，之後略回升至620元，跌幅約9.5%。聯發科在盤中發布重大訊息表示，公司向來遵守全球貿易相關法令，正密切關注美國出口管制新規；據現有資訊評估，短期營運狀況不會受到嚴重影響。
延伸閱讀：
新聞來源：
- Commerce Department Further Restricts Huawei Access to U.S. Technology and Adds Another 38 Affiliates to the Entity List（美國商務部）
- The United States Further Restricts Huawei Access to U.S. Technology（美國國務院）
- Trump administration limiting Huawei access to chips（福斯新聞）
- U.S. Tightens Restrictions on Huawei’s Access to Chips（華爾街日報）
- 美強化華為禁令 聯發科罕見盤中重訊：密切關注（中央社）
責任編輯：林宜萱
核稿編輯：黃筱歡