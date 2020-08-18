美國擴大封鎖華為供應鏈，台灣聯發科訂單恐受影響、今早開盤跌停

美國再加強對華為的制裁，美國商務部昨（17）日聲明表示，即日起進一步限制中國通訊設備商華為取得晶片和技術的管道，並將全球21個地區的38家華為子公司列入出口管制實體清單（Entity List，即貿易黑名單）。台灣聯發科的華為訂單恐受影響，今早股市開盤一度跌停至617元。

封殺「間諜為」滴水不漏，美國擴大出口管制法規

商務部昨日聲明指出，美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）在今年5月曾修訂《外國直接產品規則》（Foreign Direct Product Rule，簡稱FDP），打擊華為直接採購美國軟體或設備的管道。商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱，華為和其子公司為規避5月推出的新規定，加強努力透過第三方取得美國技術，破壞美國國安和外交利益。

聲明指出，這次的修正條例將使規則更加完善，任何用於華為產品的零件、設備、技術，或者交易過程中只要牽涉到任一華為相關企業，無論是買方或轉口貿易等，都需要許可證。而先前核發的所有臨時通用許可證（TGL）現在都已過期，必須申請正式許可。

華為早在去年已被列入黑名單，這次新增的38個限制對象包含在中國、巴西、阿根廷、智利、法國、德國、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、杜拜的華為OpenLab及華為雲集團。

《福斯新聞》報導，據商務部證實，目前在美國出口管制實體清單上的海外華為相關企業共有153家公司，包含華為本身。美國總統川普昨日上午接受《福斯新聞》電視節目採訪時表示，對商務部的最新行動予以肯定，並表示：

「華為？我叫他們『間諜為』（Spy-Wei），他們是場大災難。我們不會跟任何使用華為設備的國家共享情報。」

美國國務院昨日也以國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）名義發表聲明，指出川普政府認為華為是中共監視國家的分支機構，國務院支持商務部行動，防止華為繞道取得美國技術和晶片。聲明強調，美國司法部已指控華為竊密、詐欺、協助伊朗規避制裁等，呼籲美國盟友加入抵制華為行列。

華為麒麟晶片恐難產，台灣聯發科受波及

華為對於美國這項新措施暫時沒有回應。據《華爾街日報》報導，雖然華為對美國商務部先前採取的措施採取繞道應變，但生產線仍受影響；華為消費者業務CEO余承東本月7日曾表示，9月15日之後，華為自行設計智慧型手機專用的麒麟晶片恐將無法生產。

《中央社》今日報導，美方擴大FDP規則後，將阻礙華為從第三方公司採購現成產品，台灣半導體公司聯發科的華為訂單恐會受影響；外資法人報告指出，包括聯發科在內所有使用電子設計自動化（EDA）工具的IC設計業，在取得美國政府許可前，都將無法出貨給華為。

聯發科今天開盤一度跌停觸底617元，之後略回升至620元，跌幅約9.5%。聯發科在盤中發布重大訊息表示，公司向來遵守全球貿易相關法令，正密切關注美國出口管制新規；據現有資訊評估，短期營運狀況不會受到嚴重影響。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡