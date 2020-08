三大指標預示川普與共和黨將吞下歷史性慘敗？

文:溫承澤

11月3日,美國將舉行總統、眾議員與部份參議員選舉。然現在就已有許多跡象顯示,川普(Donald Trump)所屬的共和黨將邁向歷史性的大慘敗(landslide)。而這樣的慘敗,不僅意味著共和黨將失去總統寶座與參議院多數,更可能使共和黨在此次選舉後多年難以翻身。

何以這樣說?目前有三大指標預示著這樣的結果,其一是川普的民調持續低迷當中;其二是有更多的美國人識別自己為民主黨人;其三是民主黨所募得的選舉資金顯著超過共和黨。

一、川普的民調持續低迷

川普面對新冠病毒疫情的領導無方致使他的民調正不斷下滑。一份《華盛頓郵報》(The Washington Post)與ABC新聞網共同在七月所做的民調當中顯示,僅38%的美國人支持川普對疫情的處置,有60%不支持;相同的問題在相同的民調於今(2020)年三月得到的結果,是51%的美國人支持,僅有45%不支持。

而正當美國人漸漸遠離川普的同時,其對手拜登(Joe Biden)正逐漸取得優勢,許多家民調執行機構於七月中旬針對兩候選人全國民意支持度所得到的結果,皆顯示拜登領先川普將近或超過10%。

然若單看全國民調將有失精確,2016年大選希拉蕊(48%)最終全國民調勝過川普(46%)仍輸掉總統寶座;因為美國獨特的選舉人團制(Electoral College)使然,最重要的是決定選舉結果的搖擺州(swing states),此次選舉尤其是六大搖擺州最為重要:密西根(Michigan)、威斯康辛(Wisconsin)、亞利桑納(Arizona)、佛羅里達(Florida)、賓州(Pennsylvania)與北卡羅來納州(North Carolina),這六大州也是拜登陣營競選廣告投放的重點州。

根據「真清晰政治」(RealClearPolitics)一份至8月10日截止的民調顯示,許多民調數字皆顯示拜登程度不一地領先川普在上述六州的前五州(拜登於密西根州領先6.7%、威斯康辛6.5%、亞利桑那州2%、佛羅里達州5%、賓州6.4%),在北卡羅來納州川普則些微領先(川普47%:拜登46.3)。

甚至是傳統上親共和黨的德州(2016年川普52%:希拉蕊43%)、喬治亞州(川普51%:希拉蕊46%)與俄亥俄州(川普52%:希拉蕊44%)也顯示川普僅些微領先。

值得注意的是,現今川普陣營因爲認為密西根州已經遙不可及,已停止在該州播放競選廣告。若失去密西根州,這意味著川普若要獲得連任,在剩餘的五個搖擺州之中僅能再輸一州,不難窺見川普連任之路的艱難。

二、更多的美國人識別自己為民主黨人與反川普的共和黨選民

在一份蓋洛普民調公司於七月所做的調查中,顯示有50%的美國人自認為民主黨人或傾向民主黨,而有39%自認為是共和黨人或傾向共和黨。同樣的調查內容於今年一月所得之結果為有45%傾向民主黨,47%傾向共和黨。而在五月份時,傾向民主黨的人僅多過傾向共和黨的人3%。

蓋洛普對此說道:「最顯著的政治認同板塊移動發生於六月份,這是因為美國人於5月25日佛洛伊德之死後對種族問題增加了關注,以及美國無力控制新冠疫情所導致。」

此外,認為共和黨在川普領導下已盡棄原則,而轉向支持拜登的反川普共和黨選民(Never-Trump Republican),也集結人力與募集資金以製作不利川普的廣告,並呼籲共和黨選民投給拜登,這些團體多由曾在共和黨政府任職過的人士來組織,如「林肯計畫」(The Lincoln Project)的創辦人之一李克・威爾遜(Rick Wilson)就曾在老布希(George H. W. Bush)總統的國防部任職過。

雖然在共和黨選民中川普仍保有超過八成的高支持率,這些組織所做的廣告卻也使川普相當頭疼,如川普多次發推文羞辱林肯計畫的負責人們,斥責他們是「RINO」( Republican in Name Only ),即僅名義上的共和黨人(是美國共和黨保守黨成員使用的一種貶義詞,用於描述和針對他們認為不夠保守,主要是溫和和自由的共和黨人的政治觀點或行動的共和黨人)。

儘管如此,川普的攻擊似乎增加了這些團體的知名度,如林肯計畫如今已在推特擁有將近200萬名追蹤者,並將陣線拉到上述提及搖擺州的參議員選戰,製作不利共和黨候選人之廣告,目標是使共和黨輸掉參議院多數。

Photo Credit: AP / 達志影像

三、民主黨所募得的選舉資金顯著超過共和黨

根據《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 的數據顯示,在全美11個最競爭的參議員選戰中,從4月1日起至6月30日截止總共募集了6730萬美元競選資金,以2050萬美元的差距超過了共和黨同時間的募款總額。同樣地,根據 「響應性政治中心」(Center for Responsive Politics)所做的調查結果顯示,在眾議員選戰中,民主黨人在四到六月籌措了4億5700萬美元,顯著超過共和黨的3億6500萬。

原則上,若上述三項因素中的任何一項於選舉年發生,對共和黨策士都應該是一大警訊,更何況是三項因素同時發生,這預示著相當堪憂的前景。

根據《庫克政治報》(The Cook Political Report)的一篇報導,有20場眾議員選戰正傾向著民主黨,在該篇報導中,主筆華瑟曼(David Wasserman)提到:「川普總統自新冠疫情起極糟的民調數字,正嚴重地危及共和黨參眾議院的選情,在進到此選舉年之初,共和黨期望淨贏得18席以奪回多數,而現在共和黨僅希望能避免如2008年那樣輸掉總統並丟掉二十餘席眾議院席次的局面(註:共和黨於2006年才剛輸了30席眾議員並失去眾議院多數)。此外,於此次的選舉週期,民主、共和兩黨首次在淨得席次上享有同等機會。」

另一方面,就參議員選舉而言,根據一家選舉分析機構 「內部選舉」(Inside Elections)一份七月中的分析,民主黨奪回參議院多數的可能性於近幾週來大幅提升:民主黨需要淨得四席參議員以取得參議院多數,但可藉由淨贏得三席參議員與贏得總統大選以「控制」參議院(註:在參院50-50的投票僵局下,由身兼參議院議長的副總統投下關鍵決定票)。現今的預測是民主黨將可以淨贏得參議院三至五個席次,又拜登在總統選舉中現取得極大優勢,故民主黨將極有可能重獲參議院控制權。

在總統大選中,庫克政治報預測拜登將「至少」取得279張選舉人團,川普至少188張(總共538張選舉人團票,獲得270張者贏得白宮)。

另外,在今年總統大選中,維吉尼亞大學的選舉預測中心「薩巴托的水晶球」(Sabato’s Crystal Ball)更將七個傳統共和黨州:阿拉斯加(Alaska)、 印第安納(Indiana)、堪薩斯(Kansas)、密蘇里(Missouri)、蒙塔納(Montana)、南卡羅來納(South Carolina)、猶他州(Utah)從原先的「安全穩固共和黨州」標註為「偏向共和黨州」。

對此,政治學者康迪克(Kyle Kondik)提到:「若民調數字持續慘淡下去,川普極有可能輸掉大選,而若這樣慘澹的數字成為了從今天至選舉日的新常態,這場選舉將不會是一場接近的選舉,而且將會有更多意料之外的州成為搖擺州。換句話說, 若選舉情況繼續慘澹,傳統穩固可靠的共和黨州將持續減少,川普將可能面臨一場大潰敗。」

簡言之,檢視各項選舉數據後,不難發現今年將極可能成為民主黨大豐收、共和黨大潰敗的一年。

對於共和黨而言,此場選舉將不只是川普連任總統的失敗,更將是由川普控制與領導的共和黨的歷史性慘敗。當然,從現在到選舉日,任何情況都可能改變。

但有鑒於川普堅持不願承認自己在處理疫情中的疏忽與失誤、如今關鍵搖擺州(如佛羅里達州、亞利桑那州)新冠疫情持續的惡化、川普持續對種族議題與其影響的不敏感發言,以及國內經濟落於10%左右的失業率(2008-2009金融海嘯巔峰是10%失業率),目前看來白宮易主與國會山莊的權力洗牌將勢不可擋。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航