從傳媒運作角度來看，泛民議員要繼續坐下去

立法會議員任期無端端由四年變五年，違反基本法，亦欠民意授權。有關抗爭派民主派議員應否接受延任，本文試從傳媒運作的角度來看，有一個很簡單的理由泛民議員要忍辱負重，繼續坐下去。

就純粹為了在傳媒曝光、宣揚理念、引起關注。

我們關心主流媒體正有系統地把反對聲音滅聲的時候，若民主派議員放棄延任，就等同向染紅主流媒體送大禮，把自己滅聲。

恕囉嗦，先談染紅媒體做新聞的心態。

香港的染紅媒體，即大部分主流媒體，不只附和權貴，本來就是權貴手臂的延伸。平日編採方針，愛專訪達官貴人，有權有勢者聲音特別大，專題節目主題必屬主旋律，暢談國安法、走進大灣區、黨國寫的大歷史等，多姿多采地擦鞋，同時收受政府與智庫的贊助費，令人艷羨。

遇上要報道反對聲音，這些媒體言必「平衡」，要找建制派回應；每逢周末，高官上電台煞有介事講廢話、司長寫博客重複論調，卻總得到媒體青睞，大篇幅引述，絕少會找其他聲音「平衡」一下。

名正，則言順，儘管很多論者一直疾呼，所謂官方講法或權威言論，不一定真，也不一定有意義，但主流媒體不會管，習慣了有權勢者聲音自然大、篇幅自然長、直播特別多。

基層記者能改變現狀的方法不多，少數理直氣壯的方式，正是以傳媒主管愛說的「平衡」之名，以子之矛攻子之盾，在報道內加多些不同聲音「平衡報道」。

香港人純良天真，很多人仍然信奉傳媒「中立」的光環，今天是雨天還是晴天？如果有傳媒找一個論者來說今天下雨，另一個說今天陽光猛烈，就「平衡」了，「中立」了，「專業」了。奉行偽中立假平衡報道方式的主管們，有時尚要顧全專業外衣，保黨衛國不能太著跡，就讓反對聲音出現「平衡」一下，未至於一面倒太難看。

不過，對眾多傳媒老闆而言，異議聲永遠次要，不需刻意去找，最緊要「就手」，不會願意投放資源去找異見訪問。於是，立法會內反對派的聲音，就成為最方便的「反應堆」（即各界對某事件「反應」的合集），立法會議員有身分地位、會議又有直播訊號，小小記者可以用最快速又節省資源的手法「平衡報道」，就是因為立法會內還有這一群異見議員。

有人說，這批議員可以在議會外繼續發言啊。當然可以，但明不正則言不順，主流傳媒主管當你是路人甲，可以大條道理不予重視。可能不少人以為，異見聲音可以在網絡上發聲，一樣有影響力。請留意，網絡氣泡大多是同溫層；民間的聲音如要接觸不同階層、不同光譜的民眾，仍要透過議會才有機會在主流媒體中曝光，去接觸仍然睇大台讀報紙的一群；無疑這群人在減少，仍然是輿論戰的半壁江山。

又有論者說，現任議員可以在議會外成立「民間議會」、「影子議會」繼續行動，這些行動幾時都可以做，同時有一群懂得玩程序的議員留守議會，兩件事同時做，兄弟爬山，沒有矛盾衝突。

也請不要忘記，反送中運動街頭抗議大爆發前，議會內的法案委員會鬧雙胞，一方面衝突引起全社會關注，而且誘發了建制派各種令人側目的真面目，又因為各種拉布程序延長了審議時間，醞釀更多能量。

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若反對聲音消失議會中，保皇黨與林鄭就可以水乳交融「為民生」、「幹實事」，質詢時間可以互相迎合猶如對唱山歌，異議聲音在議會內，就是要篤眼篤鼻，阻止保皇黨互相塗脂抺粉，要令對家發臭。

又試想想，未來一年政府首要任務乃確保「大灣區境外投票」成真，保證一下子多幾十萬票支持自己，確保政府黨永遠35+，若沒有反對聲音存在，此等法案可以長驅直進，幾天內完成審議，大眾連覺醒也來不及。

無疑，繼續參與議會，不知道能改變什麼，但過程中，保留發聲平台、暴露保皇黨真面目、以拉布爭取時間讓議題發酵、保留多一條戰線、用薪津養戰，都是重要戰略部署。

還有人謂，一年很短，民意代表很快可以捲土重來，理直氣壯，贏得更漂亮。

問題是，你肯定明年還有選舉？

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責任編輯：Alvin

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