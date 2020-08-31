【台灣好友邦】「挖角」這事不簡單，薩爾瓦多陷入猶豫，開始向兩岸喊價

前陣子蔡英文總統去基隆的和平島，視察「聖薩爾瓦多城」遺址的挖掘過程。她在致詞時提到出訪前友邦薩爾瓦多時，曾經跟當地人說過基隆也有一座西班牙人的城堡「聖薩爾瓦多城」，來拉近台薩緣分，現在終於有機會親臨現場。

蔡英文忽然提起已經斷交的邦交國事，不知道是心懷芥蒂，還是已經雲淡風輕。薩爾瓦多是咖啡輸出大國，精品豆非常有名，包括台灣在內的世界各國，每年都會向薩爾瓦多採購大量咖啡豆。薩爾瓦多也是全世界治安最差的國家之一，幾乎沒有一天沒發生過兇殺案，經常和鄰居宏都拉斯競爭誰是全世界治安最差的國家。

薩爾瓦多的幫派非常有名，販毒、行兇都是家常便飯，不同幫派間的械鬥也很常見，甚至經常波及鄰國，連美國也深受其害。美國總統川普（Donald Trump）就曾經因為受不了薩爾瓦多幫派在美國耀武揚威，揚言要強力打擊，讓薩爾瓦多幫派滾回家。

因為幫派實在太大尾，薩國經常傳出政府為了維繫治安，必須和幫派協商維持短暫和平的消息。新任總統布格磊（Nayib Bukele）的當選，就和他表現出拒絕和黑幫協商的態度有關。只是前陣子薩國才剛傳出監獄暴動，又因為「武漢肺炎」疫情擴散需要治安維持，到底他和黑幫怎麼互動協商，其實外界並不清楚。

薩爾瓦多過去在兩岸外交戰中選擇了台灣這邊，也得到不少支援。被認為應該發揮整合功能的「中美洲統合體」，地點就在薩爾瓦多，不過此地已經變成中美洲退休政客的俱樂部，中美洲卸任政客大多聲名狼藉，沒被抓去關已經很不錯，不太可能發揮什麼整合能力，是以統合體現階段基本上並沒有什影響力。

蔡英文與時任薩爾瓦多總統的桑契斯｜Photo Credit: AP / 達志影像

薩爾瓦多在2018年和台灣斷交。當時的總統是左派的桑契斯（Salvador Sánchez Cerén）。他曾經接待過蔡英文的來訪，並帶她在首都聖薩爾瓦多市的大教堂短暫參觀。那年是猴年，外交部幫蔡英文準備了一個很中國風的「獼猴花瓶」要送給桑契斯，被一位最喜歡酸台灣外交的資深媒體人說是在暗罵桑契斯「老猴」、「老番顛」。

外交部當然是否認了，不過因為桑契斯最後還是跟台灣斷交，據說此事也讓那位創造自我實現預言的記者頗得意。只是如果有注意蔡英文歷次出訪禮品的記者，就會發現那個花瓶的問題，比較出在中國風，不是出在老猴。

桑契斯年紀蠻大，出身是美國人比較不喜歡的左派，因為這樣的政黨傾向，讓薩爾瓦多可能與台灣斷交的說法一直在外交圈流傳，最後終於成真。在桑契斯之後當選總統的，是首都「聖薩爾瓦多市」的市長布格磊，他還不到40歲，喜歡穿牛仔褲，又不是左派出身，之前曾經訪台，也和蔡英文見過面，這諸多組合，讓一時也讓不樂見薩爾瓦多外交轉向的台美兩國，興起了讓薩爾瓦多重回懷抱的念頭。

只是「挖角」這事也不簡單，薩爾瓦多確實因此陷入猶豫，開始向兩岸喊價。本來以為挖角不貴的中國，只好也派出大員前往薩國商談，並準備支付當初答應卻沒打算即時支付的大筆援款；美國這邊則召回大使，放話要薩國重新檢視外交關係；台灣則使出渾身解術，想要爭取薩國重回懷抱。

平息多年的兩岸外交戰烽火再次點燃，無論美中台都展現意志，也引起整個中美洲區域的震撼。

這個案子最後在中國付出大筆援款，布格磊總統和習近平一起出現在天安門，宣稱要「恪守一個中國原則」作收。台美合作並沒有促使薩爾瓦多轉向，雖說是功虧一簣，但確實也讓本以為輕輕鬆鬆的中國，在這場外交戰中付出了不小的代價。

只是在外交戰中唯一賺到的，無疑就是薩爾瓦多。長袖善舞的布格磊不僅在內政上活躍，外交上也有靈活的表現，在這場外交戰中討價還價，佔盡大家的便宜，雖然對台美來講結局是很無言，但以薩爾瓦多的立場來看，這位年輕總統果然是現實感十足，非常能幹。

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