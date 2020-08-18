通識科教科書送審教育局，刪「三權分立」論、談公民抗命增刑責提示

多間出版社將通識教育科課本送審教育局，不少涉及政治敏感議題的改容被刪改，其中有課本刪除「三權分立」定義，另強調《基本法》沒有訂明香港體制屬「三權分立」，並指香港是「偏向行政主導」。

香港高中通識科課本過去一直由書商自行訂定印發，再交由校方及老師使用授課，而教師在教學過程中也可以引用自己的資料。然而通識科教科書過往一直沒有送審機制，教育局去年提出「專業諮詢服務」，聲稱出版社可「自願」參與，但不按建議修訂的書目將不獲官網介紹，被質疑變相送審。

人權及新聞自由

《蘋果日報》報導，其中齡記出版的《新思維通識》，在題為「香港人權法治受保障」的段落中，原有「警方近年的執法方式侵犯人權，損害香港居民集會及示威的自由」、「人大釋法等均衝擊香港司法制度和法治精神」等內容被刪去，只餘下人權受《基本法》保障、近年「有部份評論、機構調查、政治團體等」指人權倒退和法治水平下降等內容。

而有關新聞自由的陳述，也刪去具體例子：「有意見認為，本港新聞自由倒退的主因是業界出現自我審查，此外，政府以行政手段收緊資訊發放及阻礙傳媒採訪，以及有傳媒工作者受襲，亦令人憂慮新聞自由受損。」而「自我審查」的解釋「不刊載批評當權者的意見等」也被刪掉。

另外，雅集出版社的《雅集新高中通識教育系列》，原版內容中一幅顯示新聞自由受商業及武力威脅的漫畫，亦被改成《基本法》「挺身而出」保護新聞自由的版本。

「公民抗命」

而有關「公民抗命」的內容，《明報》報導，各課本原版本已有提及公民抗命的正反論述及有刑責，但各新書本再額外增違法的提示。如《香港教育圖書公司》的課本講公民抗命時，加入「參與者進行此違法行為後，須承擔相應的法律刑責」。課題多處強調不可違法、守法是公民責任等。

報導亦指，《雅集出版社》課本原文寫「部分人可能會選擇更激烈的方式來影響政府施政」，則改為「部分人亦可以在遵守法律的大前提下」選擇示威、遊行等較為激烈的方式來影響政府施政。

《星島》報導，《香港教育圖書公司》亦刻意淡化社運元素，包括刪去貼有「勿忘初衷」、「我要真普選」等便利貼的「連儂牆」相片；在講述中港矛盾時，把一幅描繪「光復運動」示威者，高呼反對「自由行亂港」的漫畫，改為書店員工為社區消費單一而大訴苦水。另一處談2014年「佔中」運動，以往稱政府不會因市民表達激進而妥協，違法行為不可能改變施政方針，則修訂為政府會尊重市民遊行集會、表達意見的自由與權利，但不接受部分人士以暴力或違法方式爭取訴求。

「三權分立」

而有關「三權分立」的內容，《東網》報導，《香港教育圖書公司》在解釋普通法特點時，直接刪去「信奉『三權分立』原則」一句；《雅集出版社》則在三權分立的欄目中，刪去「社會普遍認為香港實行三權分立」的字句。《明報教育出版有限公司》所出版的新版書則提到，《基本法》沒有訂明特區政府的體制是「三權分立」，香港政治體制特色「偏向行政主導」。

談大陸衛生問題，增「食安合格率97.6%」

另外，《齡記》出版的通識書提到中國大陸衛生問題時，原版提到「部分官員為了個人仕途，延誤或隱瞞通報傳染病疫情」、「亦有地方官員收賄，包庇不法商人製作及出售問題食品」；修訂後該書新增資料，稱中央加強監管，「2019年全國食品安全抽檢的總體合格率為97.6%，有關問題明顯已得到改善」。而原版點名指中國有黑市販賣器官，亦有醫生向病人處方不必要的抗生素，以賺取回佣，相關內容現刪走。

《商台》報導，傾民主派別的教協副會長、通識科教師田方澤認為，修訂後的課本，少了針對政府的批評，觀點傾向「親建制」。他指難以理解修訂是「教學需要」，擔心會限制學生掌握不同角度的觀點，與科目的理念背道而馳。他又認為，過去有老師選擇使用校本教材，但被批評偏頗，相信在壓力下，之後會愈來愈多教師轉用教育局許可的課本。

而《明報》報導，立場親建制的教聯會主席黃錦良稱，過去一年社會運動可見，學生法治意識比較薄弱，過去教科書提及佔中、公民抗命、違法達義等理念，影響部分學生，甚至老師的價值觀。他認為，「違法達義一定是錯，要說明清楚是違法」，違法是有後果，令學生守法、對法治有敬畏之心。

通識教育科多次被建制派批評為「教壞學生」。教育局局長楊潤雄去年接受大陸媒體訪問時，曾稱通識科教師多在網絡和報章搜集材料，但香港報章上對政府批評的觀點居多，「教學內容有失偏頗」，已要求出版社將通識課本「拿過來給我們看一遍」，以便出版商按局方意見修改。

而教育局在回覆今次事件時稱，會參考是次「專業諮詢服務」經驗，考慮加強該科的質素保證措施，包括課本送審的可行性。

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責任編輯：Alvin

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