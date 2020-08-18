【關鍵眼中盯】「光榮投三次」之後，高雄人會給陳其邁多久時間？

在2018年到2020年之間對韓國瑜從期待變成失望的高雄人，主要應該有兩種原因，其一是背棄對高雄人的承諾去選總統（而且還用當上總統會對高雄更好為藉口），其二是雖然選舉期間吹出彷彿可以「一人救全市」的風範，但執政後一年半期間卻沒看到太明顯的改變，被覺得是只會講但做不到的人。

第二種心態，在Facebook專頁「台灣迷因」於高雄市長補選前拍攝影片的第一段就可以看到，畢竟高雄之外的人可能會對高雄市長之戰抱著看熱鬧的心態，或把選舉結果上升到台灣主權的保衛戰，但對實際住在高雄的人來說，市長是誰，最關係的還是地方的福祉，到頭來仍然多會是「功能取向」的決定。

對此，陳其邁在補選中很早就定調了「能做事」的形象，從「兩年拚四年」的主Slogan，到競選期間不斷提及自己「認真、內行、瞭解中央」，用副院長的經歷和執政黨的優勢，展現自己是可以快速把事情做好的人，同時也透過行政院長蘇貞昌的口，做出「中央有心補助，有力的市長可以快速帶高雄進步」的論調：人進來高雄，錢也會跟著進來。

高雄人用一年半對韓國瑜失望，陳其邁有多少時間？

從選戰的聲勢和結果看來，高雄人是能夠接受這種論述的，但在「光榮投三次」之後，高雄選民自然也會期待看到立竿見影，與韓國瑜執政時期不同的實際改變。

因為兩年前激出89萬高雄人的「又老又窮」並沒有在韓國瑜執政下獲得改善，兩年之間簽的空氣MOU和清淤後暴雨仍然積水的下水道，在陳其邁重新執政後若遇到相同問題，短期或許還可以說是韓國瑜亂搞傷害了高雄體質，但2018年讓高雄人決定改投國民黨的驅力，仍會一件一件重新浮上檯面，但那時候他卻無法再把罪責推給1998年就下野的吳敦義了。

畢竟陳其邁包括科學園區、5G城市等等的政見，都需要時間建構發酵，難說可以立即復甦高雄的產業和經濟，當然，從疫情之後的種種施政來看，民進黨政府中央若有心灑幣救「市」，帶來短期有感的力量也不容小覷，但這種發錢發券的做法民眾多久會疲憊？陳其邁若又走回陳菊時代「辦活動、放煙火」的老路，高雄人還願不願意買單？

Photo Credit: 中央社

兩年後的高雄市長選舉，拜託別只做「個性比較好的韓國瑜」

在接下來一年半的時間，民進黨和陳其邁得盡快找出高雄的特效藥，或至少想出一個說法，說服高雄民眾，市政其實沒有特效藥。

補選之後，陳其邁的任期還有兩年四個月，扣掉一年半剛好就是2022年地方選舉起跑的時候，而他最不想見到的，應該就今天對韓國瑜失望的那一群人，屆時受訪說出「陳其邁當了一年半，其實感覺和韓國瑜當市長的時候差不多」。

別忘了，高雄市可是過去兩年政權輪替最頻繁的地方，在之前的三次投票，高雄人用選票幫助台灣否定了韓國瑜的「模式」，但帶著更好的經歷和資源，這個「最沒有一定要投給哪個黨」的高雄，選民又能給陳其邁多久的時間？

當然，以現在國民黨全黨的能量和風氣，2022年要推出一個能與「暖男」這個人設匹敵的正派角色仍不容易，但身為高雄人投三次才得到的光榮，更期待陳其邁能用實際的政績打動高雄人，不要在兩年後的選舉時，只是成為一個「個性比較好的韓國瑜」那樣不得不的選項而已。

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核稿編輯：翁世航