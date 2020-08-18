希望「祖國」成功：美國前中情局幹員轉當中國間諜被捕，最重可判無期徒刑

美國司法部昨（17）日表示，一名港裔美籍的前中央情報局（CIA）幹員因替中國從事間諜活動，已於本月14日被捕。他與一名同是前CIA幹員的親戚共謀為中國竊取美方最高機密，最重可判無期徒刑。

司法部聲明稿指出，67歲的馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）出生於香港，歸化取得美國國籍。1982年起任職於CIA，簽署過多項保密協議和義務承諾，取得最高機密的接觸權限。馬玉清於1989年離職，赴上海居住及工作，2001年轉赴夏威夷。

據法院文件，接下來的10年之間，馬玉清與一名曾任職於CIA的親戚串謀，並與多名中國情報人員秘密往來，交付國安機密情報。

先後任職於CIA、FBI，希望「祖國」成功

馬玉清的間諜活動最早始於2001年3月，馬玉清和親戚在香港與中國官員數度碰面，提供美國CIA幹員名單、行動、秘密通訊的方式等資訊；部分會面過程被拍下，包含馬玉清收取中方5萬美元現金（約新台幣147萬元）作為報酬的場面。

馬玉清移居夏威夷之後，爭取進入聯邦調查局（FBI）工作，以便重拾獲取機密的權限。2004年，他成為FBI檀香山辦事處的約聘翻譯人員，專門審查和翻譯中文文件。之後6年內，他經常影印、拍攝或竊取機密文件，並經常前往中國，將文件和照片交給中方的間諜經理人；從中國返美時也口袋滿滿，戴著數千美元現金及貴重禮物，例如整套全新高爾夫球具。

2019年春季，FBI臥底人員兩度與他會面。他誤認對方是中國情報人員，向臥底探員證實了自己的間諜身分，接受臥底探員以酬謝他為中國付出之名提供的2000美元（約新台幣6萬元）後，更表示願意再次為中國情報部門工作。

本月12日，馬玉清再次與FBI臥底探員見面，領取了間諜任務報酬，又表明願意繼續，還希望「祖國」獲得成功。他於兩天後遭到逮捕，被控串謀向外國政府散布國防資訊，今天將於夏威夷州聯邦地方法院首次出庭；若罪名成立，經美國國會要求，最重可判無期徒刑。

《路透》指出，CIA和FBI都拒絕解釋為何逮捕馬玉清需要這麼多年時間。此外，涉嫌與馬玉清共謀的親戚也曾任CIA幹員，但被控利用職權幫助中國人進入美國，已於1983年辭職，1998年又被控信貸詐欺。此人現年已85歲，因患有重度認知障礙疾病而未被起訴。《BBC》報導，此人出生於上海，也是透過歸化而成為美國人。

背叛美國而被捕，對中國而言「可有可無」

《BBC》列舉近2年美國前情報人員為中國擔任間諜的案例。2018年被捕的前CIA港裔幹員李振成（Jerry Chun Shing Lee）向中國洩密，造成約20名線民死亡或被捕，是美國情報網近年最慘烈的失策。去年11月，李振成被判處19年有期徒刑。

Photo Credit：AP / 達志影像 為中國當間諜的前CIA港裔幹員李振成。

去年9月，美國國防情報局（DIA）前官員韓森（Ron Rockwell Hansen）因出售國防機密，判處10年徒刑；同年5月，前CIA幹員馬洛瑞（Kevin Mallory）因替中國從事間諜活動，被判處20年徒刑。

網媒《Axios》報導，FBI局長（Christopher Wray）瑞依在2018年曾向參議院情報委員會表示，FBI正在轉變方針，不僅將中國間諜視為對美國政府的威脅，也視為對美國全體社會的威脅。

美國助理司法部長德梅斯（John Demers）在司法部對逮捕馬玉清的聲明裡也指出，中國間諜活動行跡已久，「可悲的是，有些美國前情報人員背叛自己的同事、國家和自由民主價值觀，支持專制共產政權」。德梅斯強調，這種背叛沒有價值，美國終將找到這些叛徒，並將他們繩之以法：

「對中國情報機構來說，這些人可有可無，對我們而言則是悲哀又迫切的提醒，警告我們必須保持警戒。」

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡