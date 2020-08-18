印尼移工保護局：杜絕非法仲介剝削，半年後實行出國工作「零成本」

（中央社）印尼8月17日啟動杜絕非法仲介專案小組，以根除移工遭收超額仲介費弊病，並將與合法仲介等合作，移工不須任何負擔即可出國工作，可望半年後實施。

印尼海外移工安置暨保護局（BP2MI）局長本尼（Benny Rhamdani）表示，將與合法仲介等相關業者合作，共同負擔移工出國工作前的所有費用，初步適用於家務工作者、看護工、漁工等10個產業。目前仍須與移工安置國的相關單位討論細節，希望在6個月後能正式實施。

17日是印尼獨立75週年紀念日，印尼海外移工安置暨保護局召開記者會，宣布移工政策的兩項大利多，包括成立打擊非法仲介的專案小組，以及免除移工出國工作前需付給仲介的訓練費用、簽證費及機票等所有支出。

Hi #SobatMigran, sebagai hadiah istimewa untuk pekerja migran dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-75 RI, BP2MI membebaskan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk 10 sektor pekerjaan. pic.twitter.com/S86kfqrF8a — BP2MI (@bp2mi_ri) August 17, 2020

本尼指出，打擊非法仲介小組將由國軍、警察、宗教組織、學界、民間非政府組織等單位組成。小組將有權與相關政府單位合作、協調，深入基層鄉村，根除非法仲介的網絡。

本尼說，4個多月前他剛上任時即指出，非法仲介是移工安置問題的最大根源。非法仲介的存在，使得政府無法提供移工適當的保護；而移工工作後需償還仲介費，也影響匯回給家人的匯款。因此他上任後即致力推動打擊非法仲介的政策。

本尼回答中央社記者提問時指出，有些非法仲介向移工收取高達4000萬至6000萬印尼盾的費用（約新台幣7.9萬元至11.9萬元），移工工作後，需要約8個月至12個月才能償還這筆費用，無法好好運用他們的薪水。

合法仲介業者代表出席今天的記者會，誓言支持印尼海外移工安置暨保護局的計畫，落實印尼政府推動移工至海外工作無需負擔費用的「零成本」目標。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範