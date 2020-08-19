為什麼被貓咪舔舔時的觸感，有如砂紙一般粗糙？

文：曾文宣（泛科學／國語日報專欄作家）

在世界蛇蛇日（7月16日）姍姍來遲的隔一個月，決定來分享一些不一樣的。

貓主子舌頭上的好功夫

2018年，搞笑諾貝爾獎常勝軍胡立德教授團隊，發表了貓科動物舌頭上突起的研究，刊登於《PNAS》期刊上。

家中有侍奉主子的各位奴婢們，對於聖上的舌頭應該不陌生：那舌頭順著摸還好，但被逆向舔舐時，感覺卻有如砂紙一般，相當粗糙。

一點也沒錯，主子的舌頭末端一共有290根細小的乳突，過去有好一段時間大家都認為那是個錐形的型態。其實不然，胡教授團隊發現，那舌頭上的一根根硬度猶如人類指甲（楊氏係數相當）的突起，竟然是C型的吸管形！這是第一個亮點。

再來，研究生一個個開始揹著裝滿其他貓科動物舌頭的樣本進實驗室，有來自截尾貓、美洲獅、雪豹、老虎和獅子（獅子的舌頭超大一片）的樣本。結果發現無論是大貓還是小貓，即便勇猛如虎，體重是家貓的30倍，主子們的舌頭上突起，竟然都是相同的長度2.3 ± 0.2 mm。可見這樣大小的C形吸管有絕妙的好處吧？

聰明的你也許猜到了，刮除骨頭上的肉末當然是一個非常符合掠食者設定的功能。但是接下來要談的不是進食，而是你家主子醒著的十個小時，有長達三個小時都在做的事情：「如何捉弄鏟屎官，但還是可以有罐罐吃？」（笑）

好啦，並不是。家貓一天有長達三個小時的時間都在理毛，用牠砂紙般的舌頭不斷舔拭自己的身體，看起來格外享受。而理毛這件事情，就和舌頭上的乳突密不可分。

人類洗一次澡需要10公升的水，但貓只需要3勺的唾液就可以辦到

原來，這小小的C形吸管就有如毛細管一樣，可以透過水的表面張力，迅速地吸起液體。就好比蜂鳥細長的舌頭，也是透過相似的構造，迅速地將花蜜吸進嘴裡。因此，當貓咪的嘴裡分泌唾液時，就會順著這些硬硬的小吸管以不到0.1秒的速度被吸入，接著就開始舔舔舔。

就像用沾水的梳子梳頭髮一樣，當貓毛被順進C形吸管乳突的凹槽中，就能將滿滿的唾液釋出，並沾黏於貓毛上，達到清潔的功能，也能去除外寄生蟲或是老舊的貓毛。

除此之外，貓毛上的唾液在蒸發後，也能大幅降低貓咪體表的溫度，協助主子們進行熱調節，以防過熱。按照家貓的體型去計算，主子一整天需要排出的熱，有多達四分之一都是由舔拭貓毛而來呢。

有趣的是，在所有家貓品種當中，也有的人是完全不會理毛的，例如波絲貓。研究團隊發現，這樣子的差異也是歸因自舌頭乳突和毛髮長度的關係。

大多數的貓，包括野生貓科動物，「舔拭後的皮毛」深度都比「舌乳突」長度還短，因此唾液可以送至內層毛髮的基部，進行最有效的清潔和降溫。因此，貓毛鬆散又短的獰貓、獵豹和花豹是最精通理毛的動物。

相反的，鏟屎官絕不能疏於幫牠們梳毛或帶至美容院洗澡的波絲貓，就是個「舔拭後皮毛」深度仍然比「乳突」還要長的品種。因此不管怎麼舔，總是觸不到毛髮根部，是最不擅於理毛的貓科動物哦。

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本文經曾文宣授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航