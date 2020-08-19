台灣有一股保守反動的「價值觀」，沒有想透「親中」是一條違背自己利益的道路

高雄市長補選初結，許多人在選戰中討論到「政二代」相關議題，如此發微當然和國民兩黨今回候選人都有二代背景有涉，更且放眼當今高雄與其它台灣地方議會，出身政治家族的議員不在少數。

申言論，這是一個關於國家權力運作和社會資源分配的嚴肅議題，非僅茶餘。

政二代不是也不該是原罪，此乃台灣各政黨皆有現象。若果要論，那麼從「政二代」的定義，成因、分佈，乃至個別優劣與對公共事務利弊、都能分析其中，惟本文不以此為重點。

本文以為，想及這些以外，我們應該認清、真正最最特權橫行，政二代吃香喝辣，靠著當官老爸就能成億萬富豪的地方是中國。

換言之，當今中國是一個最最注重出身背景、看重「你爸爸是誰？」的人治社會。只要血統對了，家族關係政治正確，那麼想在中國升官發財陡成巨富不是難題。不論您是中產階級或傳統意義下「魯蛇」，決定選擇親中態度之前都該認清這點，因為一旦台灣淪入中共虎口，沒有特權關係、沒有大官老爸的尋常大多數人生活只會過得更慘。

也就是說，台灣國境內許多親中深藍統派，在反對「台灣主體意識」的同時、沒有想透「親中」是一條違背自己利益的道路。

延此而論，很多「大中國控」基於對中華文化熱愛、民族主義情懷，或是祖上時間不遠的中國大陸連結而盲目親中，這是件很可惜事，因為這樣熱愛中國的想法實乃基於錯誤想像與資訊。

舉例說說幾個很常被提到的謬論。有說祖上溯源同樣來自中國，也就是中共常常提起所謂「中華民族五千年」那套。先不說「中華民族」乃虛幻不稽概念，晚至民初才由梁啟超所創，縱然台灣多數漢人先祖來自對岸，那也難證成兩岸一定要統一成一個國家。這是再簡單不過邏輯，不用高深國際法或國際關係理論，我們只要想想、難道祖先來自英國的美國人和澳洲人他們都該併入今日英國嗎？那多數成員為華人的新加坡，也該併入自命「天朝」的中華人民共和國嗎？

再又一個很常聽到說法，說是難道你不拜關公、媽祖，不過舊曆年嗎？這同是充滿濃濃民族主義想像但很簡單能駁倒錯論。若果依此邏輯，那全球所有信奉耶穌基督的國家或人民，應該統一成一國嗎？如果是、那又該統一成哪一國呢？順此同理，那所有信奉真主阿拉的伊斯蘭教徒、所有佛教徒又該合併成一個國家嗎？復難道地球上所有歡度耶誕節或盂蘭盆節的人們，都是某個虛擬國家「神聖不可分割一部分」？

簡單言之，大中國主義者喜於用血統、宗教或文化的概念含括所有他意欲標的，這理論尋常被提起地操作往往指向民族大義，指向「大是大非」，形塑毫無討論空間的神主牌。以中台兩岸為例、中共就愛用儒教或天朝那套，導向「兩岸血濃於水不容分割」，「打斷骨還連著筋」、「同是炎黃子孫後代」云云，企圖正當化併吞台灣狼子野心。

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質言之，關於「台灣為何應該拒絕中共併吞」論述，特權政二代有害公共利益只係一端，當今中共統治下的神州大陸還有許多問題、短文難以盡述。

隨舉其例，台灣國內某些「中國好」的信徒看不到的還有中國洪水肆虐、武漢疫情慘重、隱匿疫情禍害全球，再鼠疫豬瘟、糧食短缺；再有前揭中共太子黨個個百億身價，美國置產、貪污腐化橫行瘡孔。更不用說這樣金權至上情形放諸中國「共產黨」核心信仰衡平，想來十分荒謬，又怎麼說服憲政民主制度下的台灣人願意併入中國呢？

「中國好」的信徒有點像是中共發展史中的「凡是派」，在他們心中眼裡「凡是」有關中國的一切盡皆美好。這些人在台灣政治光譜被歸類深藍統派，他們通常是蔣家王朝崇拜者，遙想懷念威權時期台灣；他們一般不那麼在意民主體制與否，這些人心中「中國人」概念崇奉勝過絕大多數其它價值。

身在台灣的深藍統派通常嘴巴痛罵「美帝」、卻一邊申辦綠卡，把小孩送去美國唸書。不論國際經濟情勢如何變化，他們都稱頌大中國市場威力無遠弗屆，回眼自己身住的台灣、則往往貶抑多過讚頌；他們吹捧中國但多數不會搬去對岸，他們喜歡說「台灣就是太自由了」、以此緬懷鷹犬特務踐踏人民的恐怖時代，但他們並沒有想到一旦台灣果真被中國併吞，那他們自己也很可能變成國家權力摧殘蹂躪的對象。

大歷史的轉折與時代斷裂造就兩岸許多悲劇，我們應以寬容平和心態對待台灣境內各種不同族群與想法，而這樣多元價值兼容也正是台灣憲政民主驕傲，是我們台灣傲視對岸的民主瑰寶。

本文不是特意想劍指某些政治族群「本身」，而是想指出台灣國內有一股殘留不去的保守反動「價值觀」，這樣價值觀應被尊重但對台灣的民主體制不利，也對所有台灣人民本質利益有害，這值得所有台灣公民深思，不論選舉連勝的民進黨或亟欲再起的國民黨皆然。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航