《統治NBA的王者訓練》：柯瑞或許真的是全世界最棒的球員，我怎麼可能有辦法教導他呢？

文：羅伯．麥克拉納漢

2013年春季，我接到了昔日熟識的NBA經紀人傑夫．奧斯丁的電話，他代表客戶史蒂芬．柯瑞來電諮詢。

當時史蒂芬在金州勇士隊剛滿四年，儘管此前他遭遇了一些傷病困擾，但那個賽季是截至當時為止他表現最好的一次，以場均得分22.9分位居聯盟第九，並刷新聯盟中單季三分球命中總數最高紀錄。史蒂芬從小在夏洛特長大，他曾和夏洛特的一位訓練師一起訓練好幾年，但那陣子他要到洛杉磯拍廣告，想找人幫他做額外訓練。傑夫問我能不能讓史蒂芬到我的體育館，和我帶的一小組人一起訓練大約一週左右。

我一如往常地告訴傑夫，他們不用支付一開始的費用，建議讓史蒂芬先和我一起在體育館裡試著訓練看看狀況如何。當時他絕對是個前途無量的年輕球員，雖然還不到如今的全明星／MVP球星，不過他那時正迅速往這個方向前進。當時他們球隊也還有很長一段路要走，勇士隊在那年西區季後賽的準決賽中，於第六場比賽敗給了馬刺隊。

一開始我和史蒂芬兩人進行單獨練習，接著就讓他加入了小組訓練，有次還讓他與尚恩．馬里安（Shawn Marion）與柯特尼．李三人一組。那年夏天，史蒂芬的弟弟塞斯．柯瑞（Seth Curry）也時常和我們一起訓練，這是件很棒的事，因為他們兩人通常沒有太多機會一起練習。

史蒂芬和我一拍即合，我事先研究過他的比賽狀況，也特別留意到他的球風有多古怪。他會使出各種半轉身擺脫動作和側向刺探步，並且頻繁地在失衡狀態下遠距離投籃，儘管如此，他依然投進了許多球，因此我並不打算要求他在投球方面做太多改變。

我在帶他們做訓練時，不會表現得自己好像無所不知。這是很重要的一件事。如果球員們發現，我在告訴他們該怎麼做之前就事先好好研究過，那他們就更有可能相信我、傾聽我的意見。我從不打算把自己塑造成一個「萬事通」，反而會率先承認自己並非什麼都懂，當球員與我一起尋找答案時，這樣自主訓練的效果才是最好的。

和史蒂芬訓練時，我最先注意到的是他很擅長收球跳投，在練習時看到他在身體嚴重失衡的狀態下投籃，當時我心想這樣絕不可能進的。但想當然耳，球進了，而且進了很多球。頭幾次還可以解釋成好運，但這種事情接二連三發生後，你就不能再說這是好運了。

和史蒂芬訓練時我必須習慣這件事，因為過去我時常強調球員應該在投籃還有落地時都要保持平衡，不過「失去平衡」和「失去掌控」是兩回事。史蒂芬一直良好地掌控著自己的身體，他不但擅長在姿勢不平衡的狀況下投籃，也很擅長在收球後馬上投籃，他出手的速度快到我來不及阻擋他。他把球舉起來後馬上咻一聲投出去，籃球瞬間就消失在我眼前。

我還記得曾在某天，看到史蒂芬和尚恩．馬里安坐在一起很長一段時間，他們大聊特聊籃球、聯盟與商業操作等等，他從尚恩那裡吸收了許多經驗。史蒂芬所做的不只是雇用訓練師而已，更是融入了一群熱愛訓練的籃球好手之中。

其實訓練開始的頭幾天，我覺得史蒂芬有點安靜。我們以前從沒見過面，我的理念是盡量把訓練的各種內容都模擬得像比賽一樣，他很適應這種訓練方式。他喜歡我快節奏、憑感覺的訓練方式，不像其他人會用上一大堆高科技玩意。我帶著他進入了良好的狀態，穩固他的信心，讓他在毫無所覺的狀況下連續投進了十多球，且感覺就像他在比賽中投的一樣。

史蒂芬想必很喜歡我們的訓練，因為他雇我到勇士隊的訓練營，和他再做一週的訓練。我當然不會自以為守得住他，如果NBA裡沒人守得住，我當然更不可能，但我不會因此放棄嘗試。我會盡我所能防守，讓他稍微感受到比賽時可能遇上的狀況。

我一直都認為，我身為訓練師最大的資產就是始終朝氣蓬勃，所以我會盡可能利用這一點。史蒂芬最喜歡我在訓練時大聲倒數，他會覺得自己好像即將投出致勝球，我會想出各種方法打破訓練常規，激起他的好勝心。

史蒂芬和我都熱愛籃球比賽也喜歡賣力訓練，因此我們很合得來。正如他在序言裡提到的，他很訝異我在和他一起做了這麼辛苦的訓練之後，還能繼續在體育館和其他客戶一起訓練六到七小時，這就是為什麼這些球員不在意我並不是個傑出的專業選手。

我絕不可能擁有他們那種層級的天賦，但我和他們之間的共通點比一般人以為的還要多得多。我們會閒談聯盟和球隊中發生的事，他們都很清楚我不會把這些事洩漏給其他人或者放上社群媒體，我們在體育館做自主訓練時，就只是純粹的訓練，我一直努力確保這一點。籃球是一種世界通用語言，將我們全都連結在一起。

我知道史蒂芬的腳踝有過傷勢，所以一開始帶他訓練時特別小心，我最不希望發生的事就是讓他腳踝的狀況惡化。現在可能許多人都不記得了，但史蒂芬剛進入聯盟的頭幾年，許多人都在質疑他的腳踝到底能不能撐下去。當球員開始時常擔心自己經常受傷的部位時，問題就會變得相當棘手，他花上了好一段時間才再次信任自己的腳踝。

新賽季開始時，我能看出來他在許多場比賽中，似乎都有些害怕用狀況不好的腳踝做出特定動作或跳躍。我見過太多次這種事情了，一旦球員不再相信自己的身體，他們的自信就會消失無蹤。等到史蒂芬再次恢復健康並重拾對身體的信任後，他立刻把自己的狀態往上提升到另一個層級——投球時充滿自信，失誤次數減少，傳球狀況更棒，投籃命中率更高到荒謬的地步。2015年時，他贏得了生涯第一座MVP。

Photo Credit: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports / Reuters / 達志影像 史蒂芬（左）

史蒂芬是個很謙虛的人，但有趣的是，你會看到他在球場上顯得充滿自信，他抖肩慶祝的動作讓人們為之瘋狂。我認為這和謙虛並不抵觸，他其實就只是打球打得很開心，如此而已。他不是那種進入球場就講一大堆垃圾話的球員，他的表現比較巧妙一點；他不會大吼大叫，但他很快就會在你面前輕取40分。

技術是很重要，但真正到賽場上時，更重要的是「感覺」。史蒂芬的投籃手感與生俱來，他的父親戴爾．柯瑞（Dell Curry）曾是NBA最好的射手之一，一旦擁有那種手感，接下來你只需要利用完美的重複練習來建構肌肉記憶就足夠了。

你看看克萊．湯普森（Klay Tompson）和雷．愛倫，他們的體態幾近完美，也都非常努力練習。雷做事總是一絲不苟，這不只體現在他的訓練方式上，就連在球場外的穿著亦然，他總是會把襪子和領帶做好搭配——無論做什麼都非常注重細節。他在每一場比賽、每一次練習的每一次投球，都有一模一樣的例行程序，這也難怪他會成為備受重視的關鍵球射手。

你可能會想，好吧，史蒂芬．柯瑞或許真的是全世界最棒的球員，那我怎麼可能有辦法教導他呢？

我沒有什麼祕訣能傳授給你們，他最主要在尋找的，其實是真誠的同伴，一位能夠尊重他但又不害怕他，並且願意挑戰他的人。他在序言提到我們去倫敦那次，我不願意讓他在那天請假的事，在這種時候我的責任就是提醒，他付出了多大的心力才抵達如今這個位置，以及未來他要付出多大的心力，才能保持在頂尖球員的行列。

想當然耳，一旦我成功讓他來到體育館，他就會全心全意投入訓練了，並不是因為他必須這麼做，而是因為他想要這麼做。

就在我們開始規律進行訓練的那段時間，陸陸續續有許多知名球鞋公司跑來找史蒂芬。安德瑪非常想要找他合作，我有個好朋友在安德瑪工作，他寄來十幾箱運動用品，我沒有對史蒂芬提起過半個字，但我的確穿了那些運動用品。拜託，有人送我東西，我當然要拿來用啊！正如我很喜歡說的一句話：「不要白不要。」

史蒂芬在訓練途中對我開玩笑說：「我可看出你想幹嘛了。」當然，我從來沒有試圖用任何方法影響他的決定。他在幾個星期後和安德瑪簽了約，但我可以向你保證，他的簽約跟我一點關係也沒有。

史蒂芬顯然是NBA中最有天賦、也最努力練習的球員之一，但他對勇士隊最大的貢獻，是他創造的文化，金州發生的每件事都和他的全心投入、謙虛態度與人格特質有直接關聯；他為人慷慨，對待孩子和球迷的態度和善，在球場上也總是真誠地與其他球員共享進攻的機會。

你要知道——在贏了73場比賽並奪得NBA冠軍的球隊裡，這傢伙可是主力射手呢。他是聯盟史上第一個獲得全票同意的MVP，但他卻願意為了說服凱文．杜蘭特和勇士隊簽約而搭機前往漢普頓。

史蒂芬清楚這次簽約，代表的是他將會拿到更少分數、投更少球。他大可以說：「嘿，我是球隊老大，我們剛贏得冠軍，我們不需要其他人了。」但他沒有這麼做。他認為KD能讓球隊更好，所以打從心底希望KD加入。相信我，NBA裡有許多明星球員是不會這麼做的。

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書籍介紹

本文摘錄自《統治NBA的王者訓練：NBA勇士王朝背後的造王者！調教萌神Curry、死神KD、飆風玫瑰，從頂尖球員蛻變成偉大球》，方言文化出版

作者：羅伯．麥克拉納漢

譯者：聞翊均

作者羅伯．麥克拉納漢是美國當代籃壇頂尖的訓練師，立足NBA十五年間看盡球員起落、球隊惡鬥以及整個聯盟生態，並訓練出震懾全場的統治級球星。NBA近十年來MVP當中的七人有四人都受過他的訓練，其中包括剛選入名人堂的年度MVP凱文．賈奈特、史上最年輕MVP的「飆風玫瑰」德瑞克．羅斯、締造三分球紀錄的二度MVP「萌神」史蒂芬．柯瑞、一次MVP與兩度FMVP「死神」凱文．杜蘭特，以及新一代「大三元製造機」羅素．衛斯特布魯克。

籃球訓練師是個少為人知的行業，卻是球星眼中的貴人，因為他們知道如何協助球星超越自我極限，並對於球員的壓力與困境感同身受，知道如何激勵他們與解開心結，可說亦師亦友。

訓練師也是NBA球員造就傲人成績的最大功臣。麥克拉納漢訓練過凱文．杜蘭特與史蒂芬．柯瑞，使其維持並精進最佳狀態，從而締造「勇士王朝」；也曾陪著德瑞克．羅斯度過多次傷病低潮，終於找回昔日身手，單場50分創生涯新高；而麥可．喬丹當時能突破活塞隊的鐵壁防守，建立「公牛王朝」，其御用訓練師提姆．葛洛佛亦功不可沒。

Photo Credit: 方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航