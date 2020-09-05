《統治NBA的王者訓練》：「先慢再快切」最出色的應屬鄧肯，他連臉部表情都是慢的

文：羅伯．麥克拉納漢

普通人很難理解一個人的身體狀態要有多好，才能成為專業運動員，按照任何普通的標準來看，這些人的狀態都好到不可思議。但身體狀態「很棒」，和身體狀態「適合打比賽」之間，有非常巨大的差別。你在籃球比賽場上需要使用的多數移動方式和切入動作，都不會出現在跑道上或者金牌健身房裡。

或許你可以在跑步機上連續跑一小時，或者在越野賽跑訓練中跑上好幾英里，但就算如此，你有可能依然無法重現你過去在籃球比賽中做過了數百次的那一個動作。球場上需要的是橫向移動、快縮肌、用單腳或雙腳起跳以及非常、非常多的突發式爆發力。

在籃球場上奔跑時，重要的並不只是長跑的耐力，球員在一場比賽中或許只會跑上兩、三英里。這種跑步並非流暢的持續奔跑，而是參雜許多急停和衝刺的奔跑，這就是為什麼許多人來找我時都認為自己的狀態很棒，但沒過多久就筋疲力竭了。

他們是全世界跑得最快的人類之一，但跑道上的速度與籃球場上的速度之間有著天壤之別，籃球注重的是敏捷，也就是應用在窄小空間中的速度。想要成為優秀的籃球員必須擁有爆發力——此外，你還必須把這種爆發力應用在對的時間點才會起作用。

換句話說，慢就是快，這是我最注重的課題之一。若你仔細觀察，你會發現優秀的球員會先慢慢動作，然後轟！——他就從你身旁切入了，他們不會在面對防守者時從頭到尾都全力衝刺。麥可．喬丹非常擅長這一招，在他的職涯晚期尤其如此，他會誘哄防守者等待他，然後在轉瞬之間切入。昌西．畢拉普斯也是這個領域的翹楚，他不像其他人天生就擁有爆發力，所以他必須學著如何應用老派的方式。

最出類拔萃的或許應屬提姆．鄧肯（Tim Duncan），他就連臉部表情都是慢的。他的策略是算計並衡量自己面前的防守球員，等到對的那一瞬間沿著底線轉身越過對方，輕鬆進球得分。人們總是會說：「喔，提姆．鄧肯很無聊，他很慢。」這就是為什麼你守不住他。你眼看著他站在那裡、還在那裡……接著他就出現在籃下了，而你根本搞不清楚他到底是從哪裡切過去的。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 提姆．鄧肯（Tim Duncan，左）

我在訓練世界級的運動員時有一個很大的挑戰。在他們過去的人生中，他們之所以能成功，有很大的原因在於他們與生俱來的體能，我的意思是說，德瑞克．羅斯和羅素．衛斯特布魯克，是籃球比賽史上最快的控球後衛之一。他們快得像一團殘影——再加上爆發式衝刺起步，簡直就是致命絕招。

接著，我這個來自羅德島州、只能勉強成為大學非獎學金球員的傢伙冒了出來，告訴他們說：「喂，你要放慢速度喔。」他們會斜眼瞄我。「放慢速度？加快速度還差不多吧？」

盡可能頻繁地應用最快的速度，在高中能起作用，在大學或許也可以，有時甚至能使部分球員在NBA獲得一定程度的成功。但如果他們想要成為真正優秀的球員，他們就必須學會如何打比賽。也就是說學會先掌控時間、放出誘餌哄騙防守球員、選好位置、改變檔速、衡量當下狀態、保持自我控制……然後才是利用他們的敏捷能力。那些優秀的球員最終都理解了這套方法。在NBA裡，慢就是快。

我在與約翰．沃爾訓練時，「慢就是快」是我們持續聚焦的主題。他注意到了羅素．衛斯特布魯克和德瑞克．羅斯在與我一起訓練之後在投籃上的進步，所以想弄清楚他能不能也有同樣的進步。在生涯第二個NBA賽季中，約翰在三分線外投了四十二球，只進三球，嘿，這種狀況也只能進步，不會再退步了，對吧？

因此，他在某天透過推特傳了一條訊息給我，我曾在拉斯維加斯帶他訓練過幾次，所以我們還算是認識。我總是告訴他，我很樂意訓練他。我非常驚嘆約翰能在不擅長三分球的狀況下，以控球後衛之姿成為NBA選秀狀元，就像我一開始訓練德瑞克時所感受到的驚奇感一樣。

約翰聯絡我的時候，我住在芝加哥替德瑞克工作，巫師隊到鎮上和公牛隊打比賽時，約翰與我在麗思卡爾頓飯店前見面，當時他正要上車去打比賽。我向他清楚說明，他若想要發展成可靠且穩定的三分射手的話，需要多少時間。「我需要你在今年夏天搬到洛杉磯，每週和我一起訓練五天。」我說：「如果你願意為我全心投入的話，我就會為你全心投入。」

「沒問題。」他說。

你可能會想知道，德瑞克和羅素是否會不滿意我接了約翰這個客戶的委託，畢竟他們在球場上是競爭對手，但我幾乎從來不用擔心這件事。唯一會讓客戶對我有少許怨言的，是我訓練的兩名客戶在同一隊裡彼此競爭。除了這種狀況之外，像德瑞克和羅素這樣的球員都真心誠意的認為，只要他們處於最好的狀態，就沒人能超越他們。他們也能理解這是我賴以維生的工作，給我的薪水十分優渥，但不會高到足以讓我只為他一人工作的程度。

而且，你可能已經注意到了，我不是那種掌握一大堆祕密的訓練師，我做的只是幫助他們進行自主訓練。

我之所以認為我能夠協助約翰，是因為我看出了他的許多缺陷。就像德瑞克和羅素一樣，他投籃的姿勢很不錯；最主要的問題，在於手部缺乏隨球動作，而且跳投時球出手的時間點是在他落下的時候，所以當他把球投出去時，他必須像投石器一樣把球猛拋出去，使得球的投射路徑接近直線。

這對於移動速度極快的球員來說是很大的挑戰，就連像約翰這麼優秀的運動員，也很難在這麼快的速度下前進、精確停在特定位置、起跳，然後在跳起的最高點投球，要在這麼做之後用平衡的姿勢落地也同樣困難，所以我能理解為什麼約翰一直試著想確保自己起跳時不要偏右或者偏左。若他能做到不往旁邊偏，就表示他每次都在做同樣的事，能讓他的投籃動作更加穩定。

若約翰想要在過渡期間成功跳投，就表示他在場上必須不再那麼頻繁利用他最大的特點─速度。如果他一直保持高速衝刺的狀態，那麼他就不可能既控制住自己又在投籃時保持平衡；如果他沒辦法保持持平衡，那麼他就沒辦法有穩定的投籃表現。這個調整很微小，但卻很重要─這種調整需要他改變過去習慣的打球方式。

我試著向他強調耐心的重要性，這也是為什麼我的訓練進程會排得這麼慢，我不想一股腦兒把所有東西塞進訓練裡。如果我們沒有謹慎跨出每一步，將無法走到下一個目標，我們要花很長的時間努力才能養成肌肉記憶。

2013年，約翰花了整個夏天在洛杉磯做訓練，正如我們之前談好的，後來他在賽季時讓我搭飛機到華盛頓。搭機從羅德島到特區很輕鬆，所以我們很常這麼做。約翰喜歡研究影片，所以我時常在賽季把剪輯過的影片寄給他。我可以表現得很挑剔，但我的主要目的是給予正增強。我寄剪輯過的影片給他，是為了讓他看到自己做出完美跳投的瞬間，他有沒有投進並不重要。我希望他能用正確、平衡的姿勢投球。

我知道約翰很喜歡我替他量身訂做訓練內容，雖然我訓練的部分球員具有和約翰類似的打球風格，但我從來沒有讓他覺得我只是把他放進其他人也適用的公式裡。我不會要他練習跑無球掩護和接球跳投，好像把他當雷．愛倫一樣。我會藉由許多他在比賽時做了什麼動作的錄影畫面，進一步調整我們的自主訓練，讓他清楚知道我把注意力集中在他身上。

千萬別以為只要球員在選秀時，第一個被選走並成為優秀的NBA球員，他就會自動生出極高的自信——尤其當他變成某場比賽中球隊的首要弱點時。你可以把自己鍛鍊成全世界狀態最好的球員，但如果你不相信自己能進球的話，那你很可能就投不進。

約翰一直都是成長中球員裡最棒的一員，但是他也知道，總有一天自己必須成為出色的外圍射手。在他看來，這是非常自然的一件事，這也正是優秀球員之所以能保持優秀的原因。沒錯，他固然是選秀狀元，但如果他沒有盡全力發揮潛能並且每年都慢慢進步的話，他終究會變得名不符實。

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書籍介紹

本文摘錄自《統治NBA的王者訓練：NBA勇士王朝背後的造王者！調教萌神Curry、死神KD、飆風玫瑰，從頂尖球員蛻變成偉大球》，方言文化出版

作者：羅伯．麥克拉納漢

譯者：聞翊均

作者羅伯．麥克拉納漢是美國當代籃壇頂尖的訓練師，立足NBA十五年間看盡球員起落、球隊惡鬥以及整個聯盟生態，並訓練出震懾全場的統治級球星。NBA近十年來MVP當中的七人有四人都受過他的訓練，其中包括剛選入名人堂的年度MVP凱文．賈奈特、史上最年輕MVP的「飆風玫瑰」德瑞克．羅斯、締造三分球紀錄的二度MVP「萌神」史蒂芬．柯瑞、一次MVP與兩度FMVP「死神」凱文．杜蘭特，以及新一代「大三元製造機」羅素．衛斯特布魯克。

籃球訓練師是個少為人知的行業，卻是球星眼中的貴人，因為他們知道如何協助球星超越自我極限，並對於球員的壓力與困境感同身受，知道如何激勵他們與解開心結，可說亦師亦友。

訓練師也是NBA球員造就傲人成績的最大功臣。麥克拉納漢訓練過凱文．杜蘭特與史蒂芬．柯瑞，使其維持並精進最佳狀態，從而締造「勇士王朝」；也曾陪著德瑞克．羅斯度過多次傷病低潮，終於找回昔日身手，單場50分創生涯新高；而麥可．喬丹當時能突破活塞隊的鐵壁防守，建立「公牛王朝」，其御用訓練師提姆．葛洛佛亦功不可沒。

Photo Credit: 方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航