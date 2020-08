從未停止的「生命變革」——記逸東軒的「豪華外賣」

文:莫小巧(專題記者,副業是吃。人生路漫漫,吃過菜單轉眼即忘,但永遠記得人間有味)

禁止夜間堂食至今一個月,不知道大家是如何解決掉晚飯?

若在辦公室加班,我們總在摘骰子,今晚吃Pizza還是燒味飯好?在茫茫餐單中,眾人千挑萬選,絞盡腦汁,選定心儀食品,匆匆下單。可惜,無論下單多快手,始終要挺着餓扁的肚子,最少等上一小時。叮噹!外賣送到了。打開袋子,裏面是擺得東歪西斜、冷冰冰的食物,心也不禁涼了一大截。

冷,還不是最慘,最慘的事叫「漏單」。有一回吃米線,我明明點了「墨演懶肉新菜實小辣」,外賣到時,碗內只有米線和幾條生菜,三餸變一餸,簡直晴天霹靂。奈何已經晚上九時,無從追討,唯有靠同事施捨,你給我一粒「墨演」,他給我兩羹「炸醬」,就這樣胡混度過一頓晚飯,真正體會甚麼是「好又一餐、唔好又一餐」。

外賣再差,世事總有例外。

近來在逸東軒買外賣,完全顛覆世人對外賣的認知。位於逸東酒店的逸東軒素來以傳統粵菜聞名,已經連續幾年獲得米芝蓮一星,堂食過幾次,小菜不俗,點心可喜。最得我歡心的,是蜜汁叉燒,用上脢頭肉最嫩的部分,入口鬆化,是銅鑼灣怡東軒關門後我吃過最滿意的叉燒。

近日他們推出外賣套餐,當然也包括這款招牌叉燒。但最叫我欣賞的,是其砂鍋時令菜式,懷舊如花菇鵝掌扣柚皮,滋味如陳皮生煎雞煲仔飯,一應俱全。這一晚,我點了一客乾蔥豆豉雞煲,雞味濃,肉嫩滑,做法是以乾蔥豆豉爆香,夠惹味。最重要是,雞煲用精緻的黑色砂鍋盛載,非常保溫,過了海回到家中,雞仍是熱辣辣,絕不比堂食遜色。想不到買個外賣會附送鈔鍋,稍後更可以在家重用,贏到口碑,又對環境友善。

吃完主菜,意猶未盡。我還點了招牌花膠鮮杏汁燉白肺湯,杏汁鮮味,花膠好潤,居然還用保溫壼盛載,又是認真貼心之舉。在細節上做得足,絕對令尋常外賣小菜,也能登大雅之堂。

另外,感覺上他們是非常環保的食肆,外賣用上Tole bag代替膠袋,其他器皿一律可重用。唯一美中不足是,外賣一定要自取。不知是他們想確保食物質素,還是難以安排運輸。不過,如此高質素也值得親自再訪,幾遠都來!

記得2019年下半年,逸東酒店外的彌敦道總是峰烽火火,硝煙四起。酒店外方還掛着一幅他們的廣告口號:「What does your revolution look like?你的生命變革是怎樣的一段故事?」雖知廣告字是無心插柳,但每次經過,感覺它在遙遙與路上的人呼應,有心人就懂。

逸東怎樣「黃」,很多人寫過了。反而是想說,在最艱難的時勢,逸東從來沒有停止過她們的「生命變革」。逸東軒減膠如是;酒店開放二樓宴會廳予公眾用餐(雖然晚市遭到政府阻撓而停止);酒店亦舉辦美味共享計劃,幫助低收入家庭及受疫情影響的人士……這場「生命變革」,還未完結。

