從未停止的「生命變革」——記逸東軒的「豪華外賣」

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

禁止夜間堂食至今一個月，不知道大家是如何解決掉晚飯？

若在辦公室加班，我們總在摘骰子，今晚吃Pizza還是燒味飯好？在茫茫餐單中，眾人千挑萬選，絞盡腦汁，選定心儀食品，匆匆下單。可惜，無論下單多快手，始終要挺着餓扁的肚子，最少等上一小時。叮噹！外賣送到了。打開袋子，裏面是擺得東歪西斜、冷冰冰的食物，心也不禁涼了一大截。

冷，還不是最慘，最慘的事叫「漏單」。有一回吃米線，我明明點了「墨演懶肉新菜實小辣」，外賣到時，碗內只有米線和幾條生菜，三餸變一餸，簡直晴天霹靂。奈何已經晚上九時，無從追討，唯有靠同事施捨，你給我一粒「墨演」，他給我兩羹「炸醬」，就這樣胡混度過一頓晚飯，真正體會甚麼是「好又一餐、唔好又一餐」。

外賣再差，世事總有例外。

近來在逸東軒買外賣，完全顛覆世人對外賣的認知。位於逸東酒店的逸東軒素來以傳統粵菜聞名，已經連續幾年獲得米芝蓮一星，堂食過幾次，小菜不俗，點心可喜。最得我歡心的，是蜜汁叉燒，用上脢頭肉最嫩的部分，入口鬆化，是銅鑼灣怡東軒關門後我吃過最滿意的叉燒。

近日他們推出外賣套餐，當然也包括這款招牌叉燒。但最叫我欣賞的，是其砂鍋時令菜式，懷舊如花菇鵝掌扣柚皮，滋味如陳皮生煎雞煲仔飯，一應俱全。這一晚，我點了一客乾蔥豆豉雞煲，雞味濃，肉嫩滑，做法是以乾蔥豆豉爆香，夠惹味。最重要是，雞煲用精緻的黑色砂鍋盛載，非常保溫，過了海回到家中，雞仍是熱辣辣，絕不比堂食遜色。想不到買個外賣會附送鈔鍋，稍後更可以在家重用，贏到口碑，又對環境友善。

Photo Credit: 作者提供

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吃完主菜，意猶未盡。我還點了招牌花膠鮮杏汁燉白肺湯，杏汁鮮味，花膠好潤，居然還用保溫壼盛載，又是認真貼心之舉。在細節上做得足，絕對令尋常外賣小菜，也能登大雅之堂。

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另外，感覺上他們是非常環保的食肆，外賣用上Tole bag代替膠袋，其他器皿一律可重用。唯一美中不足是，外賣一定要自取。不知是他們想確保食物質素，還是難以安排運輸。不過，如此高質素也值得親自再訪，幾遠都來！

記得2019年下半年，逸東酒店外的彌敦道總是峰烽火火，硝煙四起。酒店外方還掛着一幅他們的廣告口號：「What does your revolution look like？你的生命變革是怎樣的一段故事？」雖知廣告字是無心插柳，但每次經過，感覺它在遙遙與路上的人呼應，有心人就懂。

逸東怎樣「黃」，很多人寫過了。反而是想說，在最艱難的時勢，逸東從來沒有停止過她們的「生命變革」。逸東軒減膠如是；酒店開放二樓宴會廳予公眾用餐（雖然晚市遭到政府阻撓而停止）；酒店亦舉辦美味共享計劃，幫助低收入家庭及受疫情影響的人士……這場「生命變革」，還未完結。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex