《超能計畫》：平白無故被糟蹋的電影，浪費了原本充滿潛力的題材

一種新開發藥物開始在紐奧良街頭流竄，服用該藥物的使用者，可以獲得五分鐘的超能力。想要抓到藥頭，終結藥物問題的警探，以及一位身懷絕技的神秘人士，兩人能否聯手阻止局勢走向崩潰？

對我來說，看到一部電影有著充滿潛力的題材，卻被平白無故糟蹋，那種心情比觀賞一部概念單薄的電影還糟糕。Netflix新推出的原創電影《超能計畫》便是一部這種令人感到心情糟透了的電影，當你想像著《超能計畫》的創意以及概念能夠發揮出多麼迷人的成果，但電影成品偏偏無法實現這種想像，平白浪費了一個相當好的題材，以及裡頭能夠塑造更加深入的角色曲線，最終僅能靠演員們的明星魅力來撐場，三位主演傑米福克斯（Jamie Foxx）、喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）、多米妮可斐許巴克（Dominique Fishback）的確成為整部電影最亮眼的存在。

試著想像有一種藥物，能夠給予你五分鐘的時間成為超級英雄，你在服用前不知道你會獲得什麼超能力，可能會成為人體火球，也許能夠隱形，但也有可能你會直接爆炸死亡，你會冒著死亡風險吞下藥物嗎？當人人都可以成為超級英雄（或是超級反派），社會結構將會如何轉變？

《超能計畫》中的這個神奇藥物相當直白就叫「Power」，透明的膠囊內裝著閃閃發光的未知元素，猶如是一個微型的銀河星雲圖，電影的開場我們看到一位神秘的供應商召集街頭上的藥頭們，免費送他們藥物，要求他們大規模地在街頭販售。

電影將場景設定在紐奧良確實有其巧思與用意，從畫面中你清楚地看到這個社區仍未從2005年的卡翠納颶風中復原，這是一個經歷過災害而形塑其社會階級的地域，充滿混亂、犯罪、死亡、腐敗，而這款藥物便是在這社區中發放。

當然能想像，引發的結果八九不離十是關於犯罪，電影開場不久，就有一位能夠如變色龍一般融入環境的服用者，潛入銀行行搶，前來支援的警探Frank（高登李維飾） 也偷偷服用了藥物，與搶匪在街頭上演追逐戰，這是《超能計畫》最引人入勝的一場戲，或許也是最能體現電影據報高達8500萬美金的製作成本。

Photo Credit: Netflix提供

Frank是位處於爆發邊緣的警探，他希望藉由服下藥物獲得超能力，以毒攻毒打擊這些同樣服下藥物的罪犯，阻止這款藥物撕裂他心愛的社區，而他也奉警長的秘密任務，暗中追查藥物的源頭。

就在Frank致力打擊藥物供應鏈的同時，城市的另一頭有位身世神秘的Art（傑米福克斯飾），他的過去似乎跟該藥物有某種連結，Art與一位在街頭販售藥物的女孩Robin（斐許巴克飾） 意外聯手，與幕後的反派組織對抗。

反派的計畫便是在美國境內落後、貧困的社區免費發放這種能讓人瞬間強大的藥物，這又是一個多麼新奇的創意！不信你看看美國當今腐敗、昂貴的健保制度，但是編劇Mattson Tomlin似乎在這題材上來了個大轉彎，讓《超能計畫》的反派簡直是看過即忘。

編劇Tomlin可能是今日好萊塢最炙手可熱的高產量寫手之一，他下部作品包括眾所期待麥特李維斯（Matt Reeves）執導的《蝙蝠俠》獨立電影，也即將與《超能計畫》的雙導演組合亨利喬斯特（Henry Joost）、艾瑞爾舒曼（Ariel Schulman）再次合作一部新片。

Photo Credit: Netflix提供

《超能計畫》的劇本試圖融入幾個命題相當大的題材，也嘗試為角色賦予更多人性的動機，但可惜的是，每當故事正要開始走向某個相當有趣的方向，卻突然將線收回、打回原點。以《非識不可》、《鬼影實錄》系列、《玩命直播》這類社群網路題材為人所知的導演喬斯特與舒曼，從Netflix手上取得了片廠製作等級的高預算，反而無法玩出舊作的奔放活力。

卡翠納颶風對於紐奧良社區的巨大衝擊，人們如何從破碎的家園中重新修復傷口；一個神奇的藥物，給予底層人口力量反抗上流社會，讓社會階級開始鬆動；一位致力於打擊犯罪的警探，卻逕行藉由服用藥物來反制藥物問題，還與街上的藥頭合作；一位非裔軍人在退伍後，受到政府高層單位的剝削與虧待等等，《超能計畫》每一條故事的支線都充滿繼續深入的空間，只是電影自己反而沒有力量去傳遞、好好梳理裡頭的內容。

或許在一個正常的暑假，像《超能計畫》這種大成本電影，會是部在全球盛大上映的賣座動作電影，但這就是現實，我們正活在一個相當詭異的時刻，這個暑假，電影院再也沒有令我們放鬆的爆米花爽片，誰不想要在八月的艷陽中，踏進電影院觀賞一部讓我們暫時逃離現實的娛樂電影呢？

我實在是懷念以往暑假每天跑電影院的日子，想到這忍不住抱怨檯面上的政治人物，為了政治利益操作，而犧牲了民眾的福祉，讓原本嚴重的疫情更加危急，使我們身陷這場蔓延危機當中，《超能計畫》的最後，Art的台詞告訴Frank，紐奧良人不曾、也永遠不會原諒當年政府是如何處理卡翠納災害的態度，而未來的我們有機會原諒如今掌權的這幾位政治人物嗎？

Photo Credit: Netflix提供

本文經作者授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航