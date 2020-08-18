打工仔的微確幸：台灣基本時薪明年漲2塊、月薪漲200元，創史上最小調幅

※封面圖為勞動部長許銘春說明2021年基本薪資調整。

勞動部今（18）日召開基本工資審議委員會第3季審議會議，決議自明年起，基本工資月薪由現行的新台幣2萬3800元，調至2萬4000元；基本時薪由158元調至160元。這是蔡英文2016年就任總統後第5度調升，但也是調幅最低的一次。

（中央社）基本工資拍板調漲，資方委員憂心中小型以下企業會有倒閉潮，認為年終、績效獎金會縮水；勞方說，雖然漲幅不高，但這次重要之處在維持制度，也是連5年調漲基本工資。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，官員證實，經討論決議基本工資月薪從現行新台幣2萬3800元調至2萬4000元；時薪由158元調至160元，仍需提報行政院決定。

資方認為疫情影響大，「含淚接受」薪資調漲

資方委員告訴《中央社》記者，會中雙方討論很理性，但資方所表達的意見，包含受疫情影響、明年預計將會漲健保與勞保費，會加重資方負擔等，並沒有被接受；也提出目前觀察第3季、第4季經濟情況並不樂觀，因此希望緩至11月再行討論，但仍然沒有採納。

資方委員表示，過去像嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、金融風暴等也都曾經凍漲，這次疫情的影響比SARS更嚴重，雖然台灣防疫好，但若是其他國家情況嚴重，外銷衝擊會很大；委員也評估，特別對於傳統產業會有不利影響。

資方委員指出，後續可能會有2個效應，首先因為台灣85%是屬於中小型、微型企業，因此在勞健保、基本工資三漲的情況下會撐不住；第二是企業經營受到影響，年終、績效獎金可能會有縮水情況。

史上最小調幅，勞方可能無感

勞方委員莊爵安告訴《中央社》記者，除了資方提出緩漲外，與會學者也有提是否能有附帶決議的意見，意思是到年底時設定條件，達成才調漲。但這兩點勞方都堅決反對。

Photo Credit：中央社 勞團今（18）日爭取調漲薪資。

莊爵安強調，最重要的是維持基本工資制度不變，若更改時間或是有附加決議，都對制度帶來不良影響。

莊爵安說，最後還是回歸數據討論，由消費者物價指數（CPI）、GDP為主要參數。原先試算月薪會達到2萬4100元，但由於超過2萬4000元就跨入下一個勞保級距，資方負擔更重，因此勞方同意退讓；雖然不能達到調漲3%的理想，但仍能達到連5年調漲。

根據《中央社》，本次薪資調整中，基本工資時薪漲幅為1.3%，月薪調幅為0.84%，不只是蔡政府歷來最低調幅，更是2007年以來，基本工資調漲幅度最小的一次。

另外，據《中央社》引述求職網yes123調查，49.4%資方佔支持明年調漲月薪、50.6%反對；支持明年漲時薪的資方有44.7%，反方逾55%；整體而言，過半資方反對明年調漲薪資。而支持調漲月薪、時薪的勞方比例皆逾85%，其中近39%勞方認為月薪至少應漲到3萬元，38%認為時薪至少要調到190元。

《中央社》引述文化大學勞工關係學系教授李健鴻說法，由於7月份重要民生物資的CPI大幅調高1.34%，應該要調整基本工資，才能照顧收入少的勞工及家庭，但今年已有近百萬名勞工接受政府紓困，不少企業也需要援助，他個人認為月薪調高200元是兩難之下的最佳解法。

政治大學勞工研究所教授成之約則認為調幅過小，勞方可能無感；台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆表示，雙方可能對此結果都不滿意，但歷年以來雙方對於結果「一直都不滿意」，重點應聚焦於決策過程是否符合審議原則。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡