新創法律健身坊 強化體質、提升經營實力

年輕世代創意無限，一個好的點子就能成就一番事業，為鼓勵台灣年輕人實現創業夢想，政府透過各式創業政策與輔導措施，在新創起步階段幫忙推一把。但當經營逐漸步上軌道、公司規模由小變大，財會法律等問題也越來越複雜，新創往往因資源和經驗不足而陷入困境。

為協助創業家一圓創業夢，近年資策會辦理多場創新創業法制人才培訓課程，去年與知名科技大廠、法律及會計師事務所合作推出智慧城市、數位行銷及創業法律實作等主題課程；資策會科技法律研究所自今年起於林口新創園開辦一系列【新創法律健身坊】法制課程，除有實體課程，考量疫情因素，也同步於林口新創園 Facebook 粉絲專頁進行線上直播，讓新創未來在面對法律風險時不再束手無策而能及早因應。

從股權規劃到專利保護，做好經營基本功

企業在經營過程中會碰到各種法律相關的疑難雜症，一不小心就會觸法，甚至危及到公司經營與成長。【新創法律健身坊】透過進階的課程安排，從創業初期可能遇到的募資及股權規劃，到產品研發必備的專利及智財佈局，以及數位行銷、稅捐法規應用實務等，幫助新創強化企業體質，提升競爭力。

當公司設立完成或投資人成為股東，如何分配公司經營權、規劃公司股權架構？【新創法律健身坊】第一訓針對「股權規劃＆募資實務」，由擁有十多年創業輔導經驗的創投律師黃沛聲擔任講師，教導新創做好股權規劃的基本功，上課學員均表示獲益匪淺。有鑑於智財保護日益重要，第二訓規劃「新創智財二三事＆專利概念及專利要件」，分別由 Lex Novia 國際法律事務所律師林桓毅、經濟部智慧財產局專利審查官兼科長吳科慶，介紹智慧財產權的概念、專利要件及申請程序，理論與實務並重，學員反應熱烈並希望能學習更多智財相關課程。

為完善創業者的智財管理觀念，資策會科法所再推出兩場系列課程─第三訓「新創如何運用智慧財產權創造價值」，由 Lex Novia 國際法律事務所主持律師李建弘及林桓毅，為企業提供全方位智財策略建議，並透過實務案例，協助新創有效地建立智財防護網；第四訓「我的產品不是我的產品！談新創智慧財產權」，經濟部智慧財產局商標高級審查官王德博、專利助理審查官林建宏及專員張俊宏，分別從商標、專利及著作權，為新創量身訂做智慧財產權課程，現場互動熱絡，學員們表示收穫滿滿，受益良多。

從稅捐法規到數位行銷，一次搞懂新創法律

Photo Credit : 資策會科技法律研究所

繼智財相關課程後，【新創法律健身坊】在 8 月 19 日開辦第五訓「錢要花在刀口上－新創稅捐法規應用實務」，由資策會科法所律師廖元慶及資誠聯合會計師事務所資深會計師洪連盛，以淺顯易懂、深入淺出的方式，揭開財稅領域的神秘面紗，並教導新創做好節稅規劃，妥善運用有限資金。

9月2日再推出兩場課程，第六訓「生意人的法律課」，由具有15年以上執業經驗的建業法律事務所主持律師張少騰，針對新創企業常見的股權策略、營業秘密、內部管理及外部契約等法律問題，透過重點濃縮，協助新創避開法律地雷；第七訓「數位行銷不可不知的法律問題」由資策會科法所的林口新創園駐點律師廖乙潔、協合國際法律事務所律師廖維達，分就數位行銷可能涉及的行銷內容、個資保護，以及從公平交易法切入網路行銷的法律議題，提供全方位解答，精彩可期。

資策會科法所致力於為新創企業解決創業過程中的法律問題，在林口新創園提供一站式法律諮詢服務，並舉辦【新創法律健身坊】系列課程，錯過之前課程的新創團隊，想要一次搞懂包羅萬象的法律常識，最後三堂總複習更不容錯過！