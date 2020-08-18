中美金融戰下，是時候研究數碼貨幣

中美金融戰，數碼貨幣加速開發，將帶來人類生活的巨變，大家準備好未？

Bitcoin現在廣為人知，作為鼻祖，它啟發了數以百計的區塊鏈。《區塊鏈社會學》作者高重建認為，（泛）區塊鏈或所謂distributed ledger technology，會廣泛應用在生活各個層面。當中他最關懷主權國家的央行數位貨幣和Facebook發起的Libra。

圖片來源：天窗出版社

高重建最難得是用深入淺出的方法，揭示貨幣的本質和基本面貌。由此可見，他深信，把握價值和價格的分野——特別對讀者——比了解區塊鏈的科學含量重要，貫徹他的格言——人文為體，科技為用。他在書中提到，參考羅爾斯的無知之幕，設計出另一個回到原初狀態的思想實驗，叫漂流教室。他幻想有一班學生漂流到荒島，如何在互相協作下，由以物易物到發明一種荒島幤，從中探討貨幣的三個功能，以及作為容器的貨幣所承載之核心價值。

但有了荒島幣，又怎樣起動，將這些拾回來的貝殻分配出去？

除了平均分，還有一個更好提議。由於島上最缺乏的糧食是魚，為鼓勵大家釣魚，每釣到一條魚者得一枚荒島幣。這個換取荒島幣的共識機制稱之為「Proof of Fish」。但假如這個島的魚很多，反而水果難找，那群體共識出來的便會是「Proof of Fruit」，如此類推。「Proof of X」的「X」就是共同體的稀缺資源，核心價值之所在。

高重建以聖雅各的時分券為例，時分券可換取其他人提供相同時間的服務，不論醫生抑或基層工友，工作一小時得到的回報都是一樣，這是一種跟香港主流極為不同的世界觀。沒有時分券而用港幣，群體便不能演繹這種職業無分貴賤的價值觀。

在主流經濟學論述中，貨幣是中性媒介，但在高重建的分析裡，不單時分券這類社群通證，就算是法定貨幣，一樣附帶自己的世界觀，是某一種價值觀的載體，反映在國家的貨幣政策、治理制度、福利規劃等範疇。最明顯的例子是量化寬鬆，政府濫印銀紙，但這些流動性去了哪裡？（就正如荒島幣的起動問題）誰得益最多？所謂大得不能倒，黃金降落傘，背後正反映量寬的價值取向。如果像香港那些芝加哥學派學者所言，經濟學是科學[註]，那麼，經濟學應有能力、有方法從錯誤中學習，為何以科學代言人自居的經濟KOL，過了多年，仍無法提出良方，搞活實體經濟，阻止資產價格暴漲，以及縮減貧富兩極化？

早前香港電台節目《哲學有偈傾》的嘉賓和主持談及公義社會如何建構，引用羅爾斯的無知之幕，推論出有利於弱勢群體的分配原則。但依高重建之見，貨幣（政策）本身就蘊含一套價值觀，意味對甚麼人有利，對從事甚麼（性質）的工作最吸引或最有價值等等，都有導向作用。自由而平等的人，理論和現實的距離比想象中更遠。情況如同受全球量寬影響的香港，腳踏實地靠一門技藝維生注定無運行，投機取巧錢搵錢，就很容易發圍。這種使經濟單一化、空洞化、破壞均衡社會生態的貨幣活動，一早已植入我們的日常生活中，每次做交易，都將扭曲了的價值傳遞和複製開去，似乎單靠傳統的財富再分配方式並不能輕易對付到。社區貨幣或許是一種緩和傷害的措施，至於系統性的硏究，作為行動根據的分析，便要從正義朋友羅爾斯身上發掘更多理論資源了。

註：相反，劍橋大學經濟系教授Ha-Joon Chang便認為經濟學是政治思辨之學。他在其著作Economics - The User‘s Guide中指出，經濟學所有理論都是特定時空背景的產物，沒有最正確，沒有最客觀。若有任何經濟學家宣稱自己的分析是百分百科學，不帶任何主觀價值，他的話你千萬別信。

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