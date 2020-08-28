王溢嘉《浮世短歌》：人生三境界——王國維、尼采、禪師與聖誕老人 

文：王溢嘉

《人生三境界：王國維、尼采、禪師與聖誕老人》

我剛讀王國維的《人間詞話》時，對他藉詩詞來表達的「人生三境界」印象最為 深刻。他說古今成大事業大學問者，必須經過下面三個境界：

第一境界是「昨夜西風凋碧樹，獨上高樓，望盡天涯路。」一個人在準備踏上人 生征途時，登高遠眺，心中充滿對未來的憧憬與期待；但也暗示我們要高瞻遠矚， 志向要遠大，還要懂得忍受孤獨。第二境界是「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔 悴。」在找到可以獻身的理想或目標後，就要有堅定的信念和意志，不畏艱險地為 它奮鬥，無怨無悔，絕不半途退縮。第三境界是「眾裡尋他千百度，驀然回首，那 人就在燈火闌珊處。」在四處奔走尋覓，看似功成名就後，才翻然醒悟，自己夢寐以求的東西或幸福，就在當下眼前。

當時我還年輕，屬於他所說的第一境界，覺得他的比喻不僅生動，而且很有道理，很自然地就將它奉為自己生命追尋的圭臬。過了一段時間，又在尼采的《查拉 圖斯特拉如是說》裡，讀到他所說的「精神三變」，讓我看到了另一番景象：

人生的第一個階段像駱駝，背負著「你當」如何如何的各種傳統規範與責任，溫 馴而謙卑地起步，任勞任怨，以堅忍之心橫越無垠的沙漠。第二個階段像獅子，在 負重前行的途中，開始孳生懷疑與不滿，於是奮力而勇猛地掙脫一切權威、規範、 價值的束縛，為自己創造自由，以「我要」如何如何的自我準則來行事，個人雖然因此而失去傳統的保護和安全感，但卻無所畏懼。第三個階段像嬰兒，由對抗轉為和解、包容，以嬰兒般的純真之心和更神聖的「是」反璞歸真，與外界重建和諧關係，開創人生新局。

讀後，覺得尼采的說法更得我心。因為當時的我在追尋一陣子後，開始想要「做 自己」，而最大的障礙就是我必須掙脫過去的一些束縛，也就是想要做一隻為自己 創造自由的勇猛的獅子。在這種情況下，很自然地更喜歡尼采的說法，他的「精神三變」成了我人生的新指引，而且也注意到王國維的說法有一個疏漏或不足之處：博學的王國維對尼采應該相當熟悉，卻缺乏尼采那種反抗傳統、睥睨世俗的精神；他雖然留過學，但在辛亥革命後還一直留著辮子，而且還去當遜帝溥儀的「南書房行走」，他對被推翻的滿清一直懷著眷戀之情，正符合他所說的：「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。」

我個人覺得他對早該被廢除的帝制可能沒有過什麼懷疑、否定；我以為這正是王國維的悲劇所在，也是很多中國傳統知識分子的人生與思維特色，一旦對傳統經典、價值規範產生認同，就之死靡他，一路奉陪到底，而少有質疑、否定的反思。

在五四新文化運動前後，當然也出現過一些想掙脫束縛、張牙舞爪的「獅子」， 但他們幾乎是全盤否定過去的一切，而主張要全盤西化，缺乏包容、整合新舊，建立一個更高、更神聖的「是」的胸襟。老實說，我對這些人也不是很喜歡。

多年後，我又在《五燈會元》裡讀到青原惟信禪師對他修行悟道的說法，覺得他用山水做比喻的三階段論，又讓我看到禪味十足的人生三境界：

青原禪師說他在還未參禪前，「看山是山，看水是水」，這相當於人生第一境界，屬於常識境界，也就是對外在的各種現象與規範、價值等，只有表面的直覺性認識，覺得它們說的都對，值得相信、遵行。而在經過師父的指點開示後，「看山不是山，看水不是水」，相當於人生的第二境界；開始穿越表象去認識事物的本質、生命的真諦，對以前的認知產生懷疑，認為它們是虛妄的，並加以否定。在悟道後找到了歇息處，「看山還是山，看水還是水」，則是第三境界，否定的否定帶來了新的肯定，看到的山和水雖然還是山與水，但已非原先認知裡的山和水，而是超越了是與不是，統合外物與內心，獲得更高層次肯定的山與水。

人生的閱歷愈多後，就愈喜歡青原禪師的觀點，他的說法和尼采的精神三變其實 頗為類似，都以掙脫束縛、懷疑與否定傳統權威作為第二境界，而以超越、包容、 整合為第三境界；但他不像尼采那樣霸氣，而以閒話家常、溫文典雅的方式傳達了同樣的意念，展現的正是中國禪宗的典型辯證法。

我覺得禪宗是中國最具有懷疑、反思精神與強調獨立思考的一個學派，六祖惠能 就是最重要的建基者。他在《壇經》裡提出「有與無對、色與空對、動與靜對」的 三十六對法，而且強調「若有人問汝義，問有，將無對；問無，將有對；問凡，以聖對；問聖，以凡對。」然後再超越有無、凡聖，達到「是一不是二」的中道境 界，就是很好的「正、反、合」思考訓練。但很可惜，惠能的這種思想在中國並沒 有獲得應有的重視。

在人生的追尋或領悟中，要得到更高、更神聖的「是」，你必須先否定原來的 「是」;而要能否定，則必須先有所懷疑。笛卡爾不只說：「懷疑是智慧的泉源」，他更說：「如果你想成為一個真正的真理尋求者，在你的一生中至少應該有 一個時期，要對一切事物都盡量懷疑。」譬如要追求真理，就從懷疑孔子所說的每 一句話開始，但在華人世界，有幾個人想到或者敢用這種方法來訓練自己的反思能力呢？

不久前，看到一句俏皮話：「人的一生可以分為三個階段，一是相信聖誕老人， 二是不相信聖誕老人，三是成為聖誕老人。」看似詼諧，但在仔細反思後，卻發現它其實就是庶民版的尼采跟青原惟信禪師所說的生命境界。

而我呢，覺得自己正是這一段俏皮話的最佳注腳：小時候相信真有聖誕老人，一 聽到〈Jingle Bells〉就為之神往，期待聖誕老人能在我入睡後，將禮物送到枕頭邊。但在長大後，覺得聖誕老人不過是哄小孩的虛假童話，還去分析它背後的心理意涵。但現在呢，發現自己經常送一些小禮物給認識的小朋友，說些有意思的故事給大人聽，在不知不覺間竟然已經愈來愈像個聖誕老人了！

書籍介紹

本文摘錄自《浮世短歌：這次，多談點自己》，有鹿文化出版

作者：王溢嘉

即便成為大人，

也要記得與心中的小孩說說話

文壇心靈醫師 王溢嘉，最新創作計畫

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40篇真情書寫，寫給心中的小孩

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他的《青春第二課》、《新編蟲洞書簡》，激勵無數學子突破自我、大膽出演人生舞台。這次，他決定多說點自己的故事，讓我們更靠近他的文學小宇宙。

中學生最好的心靈伴讀作家——王溢嘉，全新創作計畫《浮世短歌》，從個人的生命體驗、閱讀與思考所得出發，精煉對浮世人間新穎、多元且豐富的觀照方式。

長大了，也別丟失赤子之心

幸福，更不是我們一定要去哪裡——

【關於人生，他說】

「沒有人會把現成的人生送到我面前來，我必須自己去挑選。」

「即使人生到頭來是一場空，也要空得很充實；縱然是白忙一場，也要忙得很快樂。」

【關於工作，他說】

「工作，就是在向世界宣告，我是一個什麼樣的人。」

「工作，除了能讓你得到什麼外，更重要的是能讓你學到什麼，能給你什麼未來性。」

【關於幸福，他說】

「自己的幸福是自家的事，自己負責，何必他人的鼓掌、認可、指導或允許？」

「幸福不是我要去的某個地方、想追求的某個目標，而是一種心情、一種感受。如果對所經歷的一切，都能產生快樂而有意義的感受，那麼不管我身處何地、做什麼事，都能發現幸福、體驗幸福。」

Photo Credit: 有鹿文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬