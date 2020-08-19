若用「農夫與紅蘿蔔」比喻電力市場，台灣有哪些人「正在吃紅蘿蔔」？

文：楊雅雲（綠學院創辦人）、吳進忠、魏兆廷（綠學院帶路人）

上一篇我們介紹目前電力市場已經有戲份的三位主角，賣菜郎都還沒有出現呢，這就是今天登場的第四個主角——售電業者。

登場主角四：售電業者，賣紅蘿蔔的行口或有機商店

在農產品批發市場交易裡有個角色，行話稱行口，現在已被污名成菜蟲。其實行口有個很重要的功能，藉由承擔市場風險，可以穩定農產品的售價波動，這就是行口的利潤來源。在電力市場也有類似的角色，目前市場上有兩種售電業者：

登場主角五：用電戶，買紅蘿蔔的消費者

一年四季人人都要吃紅蘿蔔，電也是如此，不過有人吃得多，有人吃得少，因此用電戶跟發電業者一樣也分大小，目前市場上有兩種用戶：

一般用戶：我們一般老百姓就是一般用戶，家裡的用電都是屬於低壓用電，用電量並不高，但比較不好預測，例如高溫破40度的夏天，大家一起開冷氣，就會突然出現很高的用電量 工商業用戶：辦公室、工廠因為有各種生產設備，電壓等級會比一般用戶高，用電量也較高，但用電比較好預測，因為生產流程多事先安排好

登場主角六：用戶群代表，買很多紅蘿蔔的連鎖西餐廳、團膳業者

在電力市場，每個人都可以有多重角色，其中又以用戶群代表（Aggregator）最具代表性。

用戶群代表就像是買很多紅蘿蔔的連鎖西餐廳、團膳業者，紅蘿蔔是必備食材，用來熬湯或拌炒各種蔬菜，因此當紅蘿蔔短缺時，他們只好改用南瓜、玉米去熬湯，或是改菜單，讓客人先不要吃紅蘿蔔，減少紅蘿蔔的使用量。

當啟動需量反應，一個用戶群代表手下有很多用戶，當他收到訊息後，就會呼叫他的用戶們開始降低用電量，解台電的危，就像是減少紅蘿蔔的使用量，緩解紅蘿蔔短缺。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

這些連鎖西餐廳、團膳業者對紅蘿蔔的需求量這麼大，比較有野心的，就會開始兼做大盤商。他們會屯紅蘿蔔，當紅蘿蔔短缺時，他們就拿出自己的庫存來使用，或是拿去市場賺錢。

用戶群代表也是如此，除了靠著省電提供電力輔助服務之外，一個用戶群代表手下有很多用戶，它把這些用戶的多個大型發電機組或儲能系統聚集在一起，就是很大的備轉容量資源，靠著放電也可以提供電力輔助服務，以後順勢參與電力交易。

登場主角七：儲能業者，紅蘿蔔冷鏈盤商

以前電力無法儲存，科技日新月異，現在已經可以用儲能電池把電力存起來，調節電力系統。儲能業者就像是把紅蘿蔔拿去低溫儲藏，以求之後市場短缺，再把儲藏的紅蘿蔔拿來賣的冷鏈盤商，他們不生產紅蘿蔔，但他們靠著預留庫存，平衡市場供需來賺錢。接下來的電力交易產業小聚將展開說明文章上面提到的多個角色都可以裝設儲能系統，以後也可以參與電力交易。

登場主角八：經濟部能源局，管法規的農委會

能源局負責管理電業籌設、擴建、電業執照申請之許可及核准等工作，同時負責制定電業相關的上位法規，承擔法規行政解釋之權力與義務，還要負責訂定公用售電業者的電價。能源局的管轄範圍不只是電力，他們還要管石油和天然氣相關的業務，工作非常吃重。

Photo Credit: AP / 達志影像

介紹完目前電力市場已經有戲份的八位主角，你可能覺得看起來很完整啊，人人都有角色。

仔細一想，不對吧，台電自己產電、自己送電、自己賣電，我們怎麼知道電賣多少錢合理呢？有沒有一個「批發市場」協助拍賣？這就是電力市場即將登場的新主角，也就是第九位主角——電力交易中心！

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航