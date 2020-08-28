盧建彰《文案是…我不知道．你不知道的東西》：「我OK，你先領」如果是你的品牌先提出來的主張呢？
我們想讓你知道的是
既然未知，何妨已知？ 最重要的是：你一定可以想出更好的主張。你一定可以做出更好的主張。
文：盧建彰（Kurt Lu）
【為世界而做的，會回到你身上——你一定可以做出更好的主張】
口罩之外，你關心了什麼？
口罩應該是為了保護我們，讓我們不會被病毒所侵犯，所以我們忍受了呼吸的不順暢，和耳朵長時間下來的些許不適感，但我們不會太抱怨，有口罩可以戴，是件難得幸福的事。在二○二○新冠病毒爆發的疫情期間，世界各國能有穩定的口罩供給，都是很少見的事。
這陣子，大家判斷疫情衝擊，銷售都會大受影響，因此似乎都減緩了行銷作為。我當然也覺得這是明智之舉，不過，多少也會想遠一些。
不要誤會，我不是輕易地跳到要大家「危機入市」，那比較是投資理財的範疇。我想問的是，難道一直以來，我們的品牌構築，只是為了短期的銷售嗎？ 若不是，那當其他競爭品牌的媒體聲量減少時，會不會你的好故事可以得到更多的關注呢？
我也沒有答案，但可以多想一想。
如果我們都同意，品牌的構築不是一蹴可幾，是長遠的計畫，是時間的累積，是希望品牌可以永續經營，直到下一個世代，依舊存在。當然，如果你一直以來，做的就是傳達價格便宜的廣告，講求的是短效，人們不知道你的品牌精神，你也不是有太多餘裕關心這件事，那確實可以暫停腳步，安養生息一番。
不過，我覺得比較恐怖的是後面。
若你在行銷部門，因為疫情的關係，跟公司建議暫時都不要有任何行銷作為。那之後，會不會——我只是說會不會——會不會你的主管、你的公司，也開始思考，有你跟沒你差在哪裡？
因為這段時間，公司沒有行銷作為，好像也還好，那到底為什麼還要花這預算養這些人？ 或者說，公司不太好了，既然，先暫停的是行銷作為，下一個聯想到的，會不會也先暫停行銷人員，進而取消行銷部門呢？
超無聊笑話
之前有一個超無聊的笑話。
有位阿伯去郵局寄信。進門後，櫃檯小姐看到他，請他脫下口罩，因為銀行、郵局都會建議來的客人能脫下口罩、安全帽。
阿伯說：「啥？ 你講台語好否？」
櫃檯小姐想請他把口罩脫掉一下，但因為台語不太輪轉，脫口說出：「阿北，你褪褲走一下。」（a-peh，lí thǹg khòo tsáu tsit-ē。）
阿伯邊碎唸：「吼，今遮爾麻煩哩。」邊把褲子脫掉，跑了郵局一圈。
我真的很無聊，每次想到口罩，就想到這個笑話。
這當然不是真的，是個笑話，但我都會去想像，那位阿伯無奈的神情，和櫃檯小姐緊張尖叫、花容失色的神情。
我常覺得要努力推廣本土語言，因為語言的多樣性，也代表了文化的多樣性。那讓我們有機會在競爭激烈的時代，有多幾種思維，好讓我們不至於因為思考單調，而少了存活的機會。
從個人的角度來說也是，你多會一種語言，你就增加一種溝通能力，你就可以影響更多人，不管你在哪一個產業，身處哪個領域，都只有好處沒有壞處。更別提母語做為你的根，你熟悉母語，可能代表你有更多機會熟悉自己的故事，而那讓你與眾不同，更有機會在工作上脫穎而出。
不過，若把這個當寓言來看呢？ 也許，讓我來些不倫不類的延伸思考。
櫃檯小姐因為遇到一個不熟悉的情境，她努力運用自己有限的台語能力，雖然結果不如理想，但至少她試了。而且我相信，接著她一定會知道「脫口罩一下」的台語怎麼說。也許就是那位戴著口罩但沒穿褲子的老伯教她的。
如果她什麼都沒說呢？ 也許老伯就會戴著口罩，辦他的事。但從某個角度來看，櫃檯小姐失職了，她沒有善加提醒，她什麼都沒做，她有虧職守。
然後，老伯就搶劫了。
什麼，這有點跳太遠是嗎？
那我稍稍回來一下，因為銀行、郵局請大家脫口罩安全帽的用意，就是要避免歹徒藉由遮蔽自己的長相進行搶劫。換言之，要是你也認同，你到銀行郵局也會脫口罩、安全帽，那麼，表示你也接受，當有一個人沒脫下口罩，那麼銀行、郵局被搶劫的風險也跟著增加了。
我的意思是，今天我們都跟那位不會說台語的櫃檯小姐一樣，你面對一位阿伯戴著口罩，你什麼都不做，可能增加了風險。
你該試著做點什麼。
“We'll do whatever just to stay alive.”是我很喜歡的一句歌詞，出現在電影《白日夢冒險王》裡，你為了活下去，你什麼都可以做，都可以試試看的——也就是說，面對危險，什麼都不做，那最危險。
末日Z之戰之心占率
大家有看過一部電影嗎？ 由不來的彼特主演，不，是由布萊德彼特主演的，電影描述疾病肆虐全球，做為聯合國的重要國際疾病調查員的他，在面對這個連自身家人都飽受威脅的全球險境時，他說了一句話，讓我印象很深刻。
他說：「我在世界各個危險的區域待過，我的經驗是，當你遇到不可測的風險時，待著不動最危險。」這是他對他家人說的。
不是我說的，是布萊德彼特說的喔。
我也試著分享我的緊急救難包給大家。既然大家的關注力都在疫情上，你也備受影響，無法拓展生意，那要不要，先回到一個人的身上？
做為一個人，你當然會緊張、擔憂、害怕，這時，如果有一個人來同理、安慰、支持你，相對於坐在那邊不理你的人，你會不會比較喜愛這個人？
進一步說，過去我們常在說，市占率來自於心占率。
大家都噢噢噢地讀過去，都知道品牌在追求人們的好感度，可是實際執行時，卻又很容易偏重於產品資訊。明明也很清楚產品資訊在傳播上很不討喜，而且在Google時代沒有任何產品資訊是消費者搜尋不到，重點在於他對你感不感興趣，在於他心上有沒有你。
現在他（消費者）心上沒人呀，這不是一個搶占他心房的大好時機嗎？
先占領左心房，再占左心室，接著右心房、右心室。
簡直是說幹話。對不起，如此粗鄙，但因為這已經是流行語了，所以，我想，我們不能假裝這不存在，而不拿出來討論。我有一次，很好奇到底什麼是「說幹話」呢？在網路上搜尋了許久，終於找到，大概有共識的定義是「說對事情沒有幫助的話」。
後來，我跑步時，一直反覆思考這件事。如果，說幹話的定義是說對事情沒有幫助的話，那，說別人在說幹話，也是在說幹話。這樣說好了，你不想動，就不要也叫別人別動，你知道地球還是在動，只是你沒有跟上而已。嗯，這段還是不要說太多好，你知道的，很容易也變成說幹話，哈哈哈。
我OK你先領
為了證明我不是在說幹話，我舉一個例子。
這時代，確實值得大家好好地跟消費者溝通，只要你好好地對話他當下的心理狀態，你也提出一個恰當的主張是他可以追隨的，他一定會願意幫你分享。
比方說，「我OK，你先領」。如果是你的品牌先提出來的主張呢？
他投射出來的人格就是一個有餘裕，有良知，願意等待並且肯分享的人，同時具備對世界變化敏銳，且有獨到見解，並且實際，有行動力來讓世界的問題有稍稍緩解的可能。
我不得不說，這樣的人格描寫，不就是我們在brief（確定廣告規格內容，如時間、預算、工作範圍等）上寫的嗎？ 不就是我們平常在會議室裡花了大把時間，來回鑽研，雕琢許久的文字嗎？ 那為什麼真的需要專業人士花力氣為這世界做點什麼時，卻不見了？
你不為這世界做事，這世界就不會看見你。
你有資源，但你選擇什麼都不做。
既然未知，何妨回到已知？
再說一次，如果你認同品牌是要長期經營，那你這個月的行銷作為絕對和你這個月的銷售額無關。但，會和明年、後年的銷售會有關。
很簡單，既然情況未知，何妨回到已知？
回到你已知的良善，回到你已知的，可以讓人平靜，可以讓人安心的，可以讓人更好的，你可以的，你本來就知道的，只是你現在沒有任何行動。
你有許多已知的，值得一說的。你可以鼓勵人們利用這時間多和家人相處，你可以鼓勵人們利用這時間沉澱自我，盤點優劣勢，你可以鼓勵人們這時間多讀書重新理解世界認識自己，你可以鼓勵人們多多運動增強抵抗力，也養成消除壓力的好習慣。
前面寫的「你」，可以是汽車品牌、飲料品牌、電子品牌、金融服務︙︙我實在想不出有什麼品牌不適合做。
你，當然更不只會是行銷人員，你可以是研發人員、財務人員、門禁保全、業務人員……別鬧了好不好，這時代絕不會只有行銷人員有創意，你是人，你就有創意，更別提這個普世價值，是人人都能提出來，人人都會認同的。你不只是你，你也是人家的爸爸媽媽，你也是人家的兒子女兒，你本來就可以為這世界做點什麼，而這點什麼，最後還會回到你身上。
既然未知，何妨已知？ 最重要的是：
你一定可以想出更好的主張。
你一定可以做出更好的主張。
書籍介紹
本文摘錄自《文案是…我不知道．你不知道的東西》，有鹿文化出版
作者：盧建彰（Kurt Lu）
繪者：盧願
- momo網路書店
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一本顛覆創意與職涯熱情的實用之書
一本讓你重拾自在的心靈擁抱愛之作
能愛，才能成為一個人；
先是人，才是一個有故事的文案！
「有些東西，我不知道，你可能也不知道。
那就值得我們一起來發現，一起享受發現的快樂，那快樂很真實；
有些東西，我不知道你不知道，
但我之前偶然知道這東西，那我盡量認真，說給你聽看看，
因為分享讓我們更好，這很真實。」——盧建彰（Kurt Lu）
- 文案是…該開天窗就讓它開，天窗都不開也會壞
- 文案是…贏了沒什麼，輸了也快樂
- 文案是…不知如何是好，就如何都是好
- 文案是…為世界而做的，將會回到你身上
全台最溫暖有愛的廣告鬼才盧建彰Kurt，
分享一個文案的「心法」！
閱讀不一樣世界的觀點，講述「如何講述一個好的故事」
——成為一個真實的人，享受自在的狀態，
而文案不過只是一隻蜜蜂：摘花授粉，
快樂又殷勤地告訴他人那些 我不知道你知不知道的東西。
盧建彰Kurt Lu（爐火純青的）心法
這不是一本教導如何速成寫出文案的書，
這是一位充滿愛與好奇的「文案」，
對世界發出的疑問、驚嘆與療癒，
並急著要分享出去 #他的不知道 給 #你的不知道
—— 一個真心想讓世界更好的動力！
—— 一個經得起時間與考驗的價值！
這不是一本教導文案寫作法則的技術之書，
這是他深入淺出闡述一生鍛鍊的創意「心法」：
—— 一句能感動人心的文案，關鍵是正面的價值、值得追索的意義，而非動人的話語；
—— 一個能撼動世界的文案，最最基本的是成為一個真實的人，自在自信、擁抱所愛。
盧建彰Kurt Lu（信手拈來的）金句
趕快去輸——
「怕輸讓我們不敢嘗試，絕對是創意思考的阻礙。樂趣是你的動力，樂趣要橫生，不要不孕。」
天窗不開也會壞——
「時間到該開天窗就讓它開，天窗都不開也會壞；開了天窗，大家才能說亮話。」
面對酸民狂吠，優雅說：謝謝，只叫——
「任何一個作品的誕生，對這世界，都是正分，沒有必要，也不用被嫌到流涎。」
你有義務傳達好事發生——
「當你知道一件對人們有益的事時，就有傳播的義務，這是一個文案對自己的基本要求。」
當你凝視議題時，議題也凝視你——
「你是為了解決問題而發揮創意，你不是只是想讓人看見你而已。」
好的文案是祝福——
「這時代的創意人，除了洞察人性外，試著放入療癒的因子。並最好把那當做自己的志業。」
為世界而做的，會回到你身上——
「你是人，你就有創意……為這世界做點什麼，而這點什麼，最後還會回到你身上。」
本書好可愛特色
- 一個文案這樣畫：盧建彰女兒盧願，由心所繪的插畫，展現不受拘束的創造力量
- 一個文案這樣寫：每篇標題鋼筆親寫，並隨機附帶該筆故事，鋼筆寫字迷別錯過
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九