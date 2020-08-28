盧建彰《文案是…我不知道．你不知道的東西》：「我OK，你先領」如果是你的品牌先提出來的主張呢？

文：盧建彰（Kurt Lu）

【為世界而做的，會回到你身上——你一定可以做出更好的主張】

口罩之外，你關心了什麼？

口罩應該是為了保護我們，讓我們不會被病毒所侵犯，所以我們忍受了呼吸的不順暢，和耳朵長時間下來的些許不適感，但我們不會太抱怨，有口罩可以戴，是件難得幸福的事。在二○二○新冠病毒爆發的疫情期間，世界各國能有穩定的口罩供給，都是很少見的事。

這陣子，大家判斷疫情衝擊，銷售都會大受影響，因此似乎都減緩了行銷作為。我當然也覺得這是明智之舉，不過，多少也會想遠一些。

不要誤會，我不是輕易地跳到要大家「危機入市」，那比較是投資理財的範疇。我想問的是，難道一直以來，我們的品牌構築，只是為了短期的銷售嗎？ 若不是，那當其他競爭品牌的媒體聲量減少時，會不會你的好故事可以得到更多的關注呢？

我也沒有答案，但可以多想一想。

如果我們都同意，品牌的構築不是一蹴可幾，是長遠的計畫，是時間的累積，是希望品牌可以永續經營，直到下一個世代，依舊存在。當然，如果你一直以來，做的就是傳達價格便宜的廣告，講求的是短效，人們不知道你的品牌精神，你也不是有太多餘裕關心這件事，那確實可以暫停腳步，安養生息一番。

不過，我覺得比較恐怖的是後面。

若你在行銷部門，因為疫情的關係，跟公司建議暫時都不要有任何行銷作為。那之後，會不會——我只是說會不會——會不會你的主管、你的公司，也開始思考，有你跟沒你差在哪裡？

因為這段時間，公司沒有行銷作為，好像也還好，那到底為什麼還要花這預算養這些人？ 或者說，公司不太好了，既然，先暫停的是行銷作為，下一個聯想到的，會不會也先暫停行銷人員，進而取消行銷部門呢？

超無聊笑話

之前有一個超無聊的笑話。

有位阿伯去郵局寄信。進門後，櫃檯小姐看到他，請他脫下口罩，因為銀行、郵局都會建議來的客人能脫下口罩、安全帽。 阿伯說：「啥？ 你講台語好否？」

櫃檯小姐想請他把口罩脫掉一下，但因為台語不太輪轉，脫口說出：「阿北，你褪褲走一下。」（a-peh，lí thǹg khòo tsáu tsit-ē。）

阿伯邊碎唸：「吼，今遮爾麻煩哩。」邊把褲子脫掉，跑了郵局一圈。

我真的很無聊，每次想到口罩，就想到這個笑話。

這當然不是真的，是個笑話，但我都會去想像，那位阿伯無奈的神情，和櫃檯小姐緊張尖叫、花容失色的神情。

我常覺得要努力推廣本土語言，因為語言的多樣性，也代表了文化的多樣性。那讓我們有機會在競爭激烈的時代，有多幾種思維，好讓我們不至於因為思考單調，而少了存活的機會。

從個人的角度來說也是，你多會一種語言，你就增加一種溝通能力，你就可以影響更多人，不管你在哪一個產業，身處哪個領域，都只有好處沒有壞處。更別提母語做為你的根，你熟悉母語，可能代表你有更多機會熟悉自己的故事，而那讓你與眾不同，更有機會在工作上脫穎而出。

不過，若把這個當寓言來看呢？ 也許，讓我來些不倫不類的延伸思考。

櫃檯小姐因為遇到一個不熟悉的情境，她努力運用自己有限的台語能力，雖然結果不如理想，但至少她試了。而且我相信，接著她一定會知道「脫口罩一下」的台語怎麼說。也許就是那位戴著口罩但沒穿褲子的老伯教她的。

如果她什麼都沒說呢？ 也許老伯就會戴著口罩，辦他的事。但從某個角度來看，櫃檯小姐失職了，她沒有善加提醒，她什麼都沒做，她有虧職守。

然後，老伯就搶劫了。

什麼，這有點跳太遠是嗎？

那我稍稍回來一下，因為銀行、郵局請大家脫口罩安全帽的用意，就是要避免歹徒藉由遮蔽自己的長相進行搶劫。換言之，要是你也認同，你到銀行郵局也會脫口罩、安全帽，那麼，表示你也接受，當有一個人沒脫下口罩，那麼銀行、郵局被搶劫的風險也跟著增加了。

我的意思是，今天我們都跟那位不會說台語的櫃檯小姐一樣，你面對一位阿伯戴著口罩，你什麼都不做，可能增加了風險。

你該試著做點什麼。

“We'll do whatever just to stay alive.”是我很喜歡的一句歌詞，出現在電影《白日夢冒險王》裡，你為了活下去，你什麼都可以做，都可以試試看的——也就是說，面對危險，什麼都不做，那最危險。

末日Z之戰之心占率

大家有看過一部電影嗎？ 由不來的彼特主演，不，是由布萊德彼特主演的，電影描述疾病肆虐全球，做為聯合國的重要國際疾病調查員的他，在面對這個連自身家人都飽受威脅的全球險境時，他說了一句話，讓我印象很深刻。

他說：「我在世界各個危險的區域待過，我的經驗是，當你遇到不可測的風險時，待著不動最危險。」這是他對他家人說的。

不是我說的，是布萊德彼特說的喔。

我也試著分享我的緊急救難包給大家。既然大家的關注力都在疫情上，你也備受影響，無法拓展生意，那要不要，先回到一個人的身上？

做為一個人，你當然會緊張、擔憂、害怕，這時，如果有一個人來同理、安慰、支持你，相對於坐在那邊不理你的人，你會不會比較喜愛這個人？

進一步說，過去我們常在說，市占率來自於心占率。

大家都噢噢噢地讀過去，都知道品牌在追求人們的好感度，可是實際執行時，卻又很容易偏重於產品資訊。明明也很清楚產品資訊在傳播上很不討喜，而且在Google時代沒有任何產品資訊是消費者搜尋不到，重點在於他對你感不感興趣，在於他心上有沒有你。

現在他（消費者）心上沒人呀，這不是一個搶占他心房的大好時機嗎？

先占領左心房，再占左心室，接著右心房、右心室。

簡直是說幹話。對不起，如此粗鄙，但因為這已經是流行語了，所以，我想，我們不能假裝這不存在，而不拿出來討論。我有一次，很好奇到底什麼是「說幹話」呢？在網路上搜尋了許久，終於找到，大概有共識的定義是「說對事情沒有幫助的話」。

後來，我跑步時，一直反覆思考這件事。如果，說幹話的定義是說對事情沒有幫助的話，那，說別人在說幹話，也是在說幹話。這樣說好了，你不想動，就不要也叫別人別動，你知道地球還是在動，只是你沒有跟上而已。嗯，這段還是不要說太多好，你知道的，很容易也變成說幹話，哈哈哈。

我OK你先領

為了證明我不是在說幹話，我舉一個例子。

這時代，確實值得大家好好地跟消費者溝通，只要你好好地對話他當下的心理狀態，你也提出一個恰當的主張是他可以追隨的，他一定會願意幫你分享。

比方說，「我OK，你先領」。如果是你的品牌先提出來的主張呢？

他投射出來的人格就是一個有餘裕，有良知，願意等待並且肯分享的人，同時具備對世界變化敏銳，且有獨到見解，並且實際，有行動力來讓世界的問題有稍稍緩解的可能。

我不得不說，這樣的人格描寫，不就是我們在brief（確定廣告規格內容，如時間、預算、工作範圍等）上寫的嗎？ 不就是我們平常在會議室裡花了大把時間，來回鑽研，雕琢許久的文字嗎？ 那為什麼真的需要專業人士花力氣為這世界做點什麼時，卻不見了？

你不為這世界做事，這世界就不會看見你。

你有資源，但你選擇什麼都不做。

既然未知，何妨回到已知？

再說一次，如果你認同品牌是要長期經營，那你這個月的行銷作為絕對和你這個月的銷售額無關。但，會和明年、後年的銷售會有關。

很簡單，既然情況未知，何妨回到已知？

回到你已知的良善，回到你已知的，可以讓人平靜，可以讓人安心的，可以讓人更好的，你可以的，你本來就知道的，只是你現在沒有任何行動。

你有許多已知的，值得一說的。你可以鼓勵人們利用這時間多和家人相處，你可以鼓勵人們利用這時間沉澱自我，盤點優劣勢，你可以鼓勵人們這時間多讀書重新理解世界認識自己，你可以鼓勵人們多多運動增強抵抗力，也養成消除壓力的好習慣。

前面寫的「你」，可以是汽車品牌、飲料品牌、電子品牌、金融服務︙︙我實在想不出有什麼品牌不適合做。

你，當然更不只會是行銷人員，你可以是研發人員、財務人員、門禁保全、業務人員……別鬧了好不好，這時代絕不會只有行銷人員有創意，你是人，你就有創意，更別提這個普世價值，是人人都能提出來，人人都會認同的。你不只是你，你也是人家的爸爸媽媽，你也是人家的兒子女兒，你本來就可以為這世界做點什麼，而這點什麼，最後還會回到你身上。

既然未知，何妨已知？ 最重要的是：

你一定可以想出更好的主張。

你一定可以做出更好的主張。

書籍介紹

本文摘錄自《文案是…我不知道．你不知道的東西》，有鹿文化出版

作者：盧建彰（Kurt Lu）

繪者：盧願

一本顛覆創意與職涯熱情的實用之書

一本讓你重拾自在的心靈擁抱愛之作

能愛，才能成為一個人；

先是人，才是一個有故事的文案！

「有些東西，我不知道，你可能也不知道。

那就值得我們一起來發現，一起享受發現的快樂，那快樂很真實；

有些東西，我不知道你不知道，

但我之前偶然知道這東西，那我盡量認真，說給你聽看看，

因為分享讓我們更好，這很真實。」——盧建彰（Kurt Lu）

文案是…該開天窗就讓它開，天窗都不開也會壞

文案是…贏了沒什麼，輸了也快樂

文案是…不知如何是好，就如何都是好

文案是…為世界而做的，將會回到你身上

全台最溫暖有愛的廣告鬼才盧建彰Kurt，

分享一個文案的「心法」！

閱讀不一樣世界的觀點，講述「如何講述一個好的故事」

——成為一個真實的人，享受自在的狀態，

而文案不過只是一隻蜜蜂：摘花授粉，

快樂又殷勤地告訴他人那些 我不知道你知不知道的東西。

盧建彰Kurt Lu（爐火純青的）心法

這不是一本教導如何速成寫出文案的書，

這是一位充滿愛與好奇的「文案」，

對世界發出的疑問、驚嘆與療癒，

並急著要分享出去 #他的不知道 給 #你的不知道

—— 一個真心想讓世界更好的動力！

—— 一個經得起時間與考驗的價值！

這不是一本教導文案寫作法則的技術之書，

這是他深入淺出闡述一生鍛鍊的創意「心法」：

—— 一句能感動人心的文案，關鍵是正面的價值、值得追索的意義，而非動人的話語；

—— 一個能撼動世界的文案，最最基本的是成為一個真實的人，自在自信、擁抱所愛。

盧建彰Kurt Lu（信手拈來的）金句

趕快去輸——

「怕輸讓我們不敢嘗試，絕對是創意思考的阻礙。樂趣是你的動力，樂趣要橫生，不要不孕。」

天窗不開也會壞——

「時間到該開天窗就讓它開，天窗都不開也會壞；開了天窗，大家才能說亮話。」

面對酸民狂吠，優雅說：謝謝，只叫——

「任何一個作品的誕生，對這世界，都是正分，沒有必要，也不用被嫌到流涎。」

你有義務傳達好事發生——

「當你知道一件對人們有益的事時，就有傳播的義務，這是一個文案對自己的基本要求。」

當你凝視議題時，議題也凝視你——

「你是為了解決問題而發揮創意，你不是只是想讓人看見你而已。」

好的文案是祝福——

「這時代的創意人，除了洞察人性外，試著放入療癒的因子。並最好把那當做自己的志業。」

為世界而做的，會回到你身上——

「你是人，你就有創意……為這世界做點什麼，而這點什麼，最後還會回到你身上。」

本書好可愛特色

一個文案這樣畫：盧建彰女兒盧願，由心所繪的插畫，展現不受拘束的創造力量

一個文案這樣寫：每篇標題鋼筆親寫，並隨機附帶該筆故事，鋼筆寫字迷別錯過

Photo Credit: 有鹿文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九