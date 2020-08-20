《「懂事」總經理的30個思考》：當情緒的後座力湧現時，我就想起善惡天使

文：謝馨慧（Abby Hsieh）

心情與情緒

人遇到壞狀況時心情會受到影響，這很正常，但小心不要被情緒綁架了。怎麼分辨我們正在回應的是情緒還是心情呢？這要靠覺察，而覺察的功夫可以透過練習得到。

我的身體裡有個警報器，對於我練習覺察很有幫助，這要感謝我的甲狀腺機能亢進。甲狀腺機能亢進是一種無法根治的疾病，只能調控它、減緩它，維持在正常的機轉範圍。它不像感冒可以根治，不像蚊蟲咬傷可以痊癒，它會隨著我的身心狀態，時不時冒出來。也就是說，一旦得了這種病，一輩子都將與它為伍。

甲狀腺機能亢進患者遇到壓力時，心跳會變得很快，快到自己會察覺，彷彿心臟要跳出胸口。於是它就變成我身體裡的警報器，提醒我情緒水位已經高漲。

身心一體，每件事都是一體兩面。

除了身體的覺察外，還有心理的覺察，不是每個人都得靠生病來培養自我覺察力。好比煩躁就是一種警訊。為什麼我變得這麼容易生氣？為什麼我突然失去了耐心？為什麼他一開口講話我就心浮氣躁，覺得厭煩？為什麼平日覺得幸福的小事再也引不起我的興趣？為什麼早上一睜開眼睛就覺得沮喪？為什麼同樣一間辦公室，我卻再也感受不到光亮？

這些都是內心發出的警訊，提醒你去找出答案的聲音。

這種時候要先釐清真相。釐清我是對事生氣，還是對人生氣？我是對事不滿意，還是對人不滿意？釐清之後，接著要評估。評估事情的難度有多高、多緊急。判別它的壓力期是短期還是長期，要投入多少身心準備來因應。思考這是自己能獨力處理的，還是需要他人協助？需要多少人？怎樣可以找到需要的人？除了人之外，還需要哪些資源嗎？有辦法取得嗎？沒辦法的話，應該預備什麼樣的替代方案呢？

有些事煩歸煩，但你知道你能解決，解決掉就停損了。

但有些事不是短期內可以停損，好比碰上大型比稿，一個月內要準備多少資料、完成多少工作、溝通多少事情、應付多少突發狀況⋯⋯這種時候，要等一切都完成才能解除壓力。當內部不穩，當需要求援，當狀況失控，當枝節橫生，當突生變故，當時間緊迫⋯⋯這些時刻你神經末梢感知到的壓力指數都會瞬間飆升。

要能迅速釐清、判別情況，做出正確的因應，需要長時間的練習。練習久了，經驗多了，會自然內化成反射動作，甚至能搶先一步，知道該採取什麼措施防患未然。

通過以上的思考程序，會得到幾種可能的解決之道。我的solution遠要加s，是複數，不會只有一個。因為我長久的工作訓練是不能只給顧客單一選項，要有options多個選項。如果只給客戶一個提案，客戶一定會問：「還有嗎？」

隨著年紀漸長，我們也懂得了人生問題的對應方法也不會只有一種。就像從台北到高雄，手頭寬裕時可以搭高鐵去，荷包乾癟時可以騎腳踏車去，雖然會花上幾十倍、甚至百倍的時間，但兩邊的風景跟收穫會大不相同，沒有對錯。真正要決定的，是這個階段是錢比較重要，還是時間比較重要？所以，我通常會羅列出各種解決方法，再來檢視手頭的資源，評估哪一種方法最能帶來好的結果，也許最有效，也許最省力。

這樣的練習一開始不是很容易，不過，只要發現你是有選擇的，你就比較不會慌亂。人生只有絕少的情況是走投無路，我們總是握有選擇，只是要把它們找出來，並且決定要付出多少代價。

學習到這個道理之後，我遇到任何事件，再怎麼心煩都會想辦法趕緊解決。我會要求自己先把心情放一邊，不要一頭栽進去。太快栽進心情裡只會讓心情蔓生成情緒，情緒會奪去主控權，把我們變成噴火龍，妄想噴出一把火可以撂倒對方，燒燬所有問題。

人被怒氣吞噬時會產生攻擊性，這是生物本能。但情緒性的話語或行為就像利箭，一旦射出就收不回，很容易傷到人。一旦傷了人，或者讓自己後悔，或者為自己樹敵，帶來的後患都要花很多心力收拾，還未必真能善後。所以先不要處理心情，先處理事情。先聚精會神處理事情，就能進入前面說的：當你知道你有解決的選項，心情就會隨之安定下來。

這不是壓抑情緒。壓抑是你躲著它、避著它、不承認它，可是它總有一天會逮到你。捉迷藏玩得愈久，它就會愈滲透你，甚至以你的健康為代價，就像我的甲狀腺突然失控，爆發為機能亢進。你察覺到情緒上來了，你承認它的存在，但不隨它起舞，不被它主宰。因為情緒是被事態觸發而生，所以解決事情是處理情緒的根本做法，發脾氣反而不是。發脾氣會把原本可以用來處理狀況的心力，消耗在於事無補的面向上。

但我們畢竟是人，就算事情解決了，有時候還是忍不住自艾自憐，覺得別人都不知道自己的苦。當情緒的後座力湧現時，我就想起天使有善惡這件事。

惡天使教給我們的東西，往往比善天使教的更有學習價值。上天為了讓你更強韌，會派某個人、某件事來給你磨難，讓你從過關中學過關，下次遇到類似狀況時能處理得更好。所以我會轉個念頭想：好吧，他為什麼要這樣對我？可能他沒有安全感？可能在人前沒面子？或根本輸了一場仗？也或者我真的做錯了？這樣說起來，對方也滿可憐的。

同理他之後，再看看我該做什麼。無論做什麼，我回應的氣度都要比他高才行，這是我的自我要求。如果對方把溝通的門甩上，只用噴龍火來解決事情，那麼走開就好，不用理會。若是對方願意溝通，那我應該讓他知道，我理解他的感受，也明白若易地而處，我不一定能做得比他好，所以我們應該一起來想一想，怎麼因應眼前的情況。

也就是說，我會用尊重的態度，針對事情回應；避開情緒的烈焰，避免被燒到，也避免讓自己跟著火舌四射。

看別人哪裡做錯，永遠比看別人怎麼做對讓我們學得快，這種惡天使的教誨能讓我平靜下來。最終的重點是我學到什麼，對方怎麼看我根本不重要，人與人總在某個時間點愈走愈遠，沒辦法讓所有人都喜歡自己。

老天很聰明，祂給你訊息的時候，絕不會全都給好的。我們千萬要放棄的不切實希望就是「人生順遂」。順遂都是一時的，沒有人的人生能一路平坦。逆境讓我們練習自我覺察，分辨心情與情緒，這樣的智慧能讓我們學會狀況降臨時如何冷靜。

相關書摘 ▶《「懂事」總經理的30個思考》：「把事做對」與「做對的事」

書籍介紹

本文摘錄自《「懂事」總經理的30個思考：工作不是湯，不能用熬的》，時報文化出版

作者：謝馨慧（Abby Hsieh）

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台灣奧美集團董事總經理謝馨慧Abby Hsieh，協助客戶經營品牌、解決危機，次次帶領團隊交出驚豔成績的靈魂人物。然而，她的起步條件並不好，念書時還差點被留級，甚至重考，直到進入奧美實習，她找到適才適性的熱情所在。

謝馨慧並非一帆風順——她自嘲自己大概是奧美做得最久的AE（公關專員），從AE到資深AE，人家花一年多，她卻花了近三年，中間更因不諳工作與調配，最後壓力病倒，經歷離職再回鍋。若用龜兔賽跑來比喻，她感覺自己更像烏龜；擔任業務總監之際，花光一身積蓄跑到英國進修碩士強化能力……願意這般耐磨耐煩堅毅無畏，是因為她懂了：只要方向對，保持一個向上成長的路線，即使遭逢低潮，也可以因「懂事」而屢攀高峰，烏龜跟兔子都可以是贏家。

PhotoCredit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航