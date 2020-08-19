與前立委蔡正元商榷：台籍日本兵並沒有殺害八百壯士

在中共政治介入下，被迫延後一年上映的抗戰電影《八佰》，終於要於今年8月21日現身對岸的大螢幕。去年是中華人民共和國建政70周年，如此正面宣揚國軍抗日貢獻，甚至於高調展現青天白日滿地紅國旗的電影，在中國不被查禁才是奇怪的事情。然而中國年輕世代長年接受國共合作抗戰的教育洗腦，對於中共此舉十分不諒解，網路上傳出了龐大的批判聲量。

像筆者這樣堅持中華民國正統的藍營支持者，當然是利用《八佰》遭到下架的機會，證明抗戰歷史真相對中共而言遠不如確保政權穩定來得重要。而且強迫《八佰》停播的原因，還很有可能是在美「中」貿易戰大背景下，為了拉攏日本聯手制衡美國的手段。許多長年來在台灣和海外宣傳「中共比民進黨政府更重視抗戰」的統派深藍人士，則安靜到鴉雀無聲的地步。

來自中國朋友的情報顯示，有一位過去長年宣傳國共合作理念的新黨統派人士，在去年華誼兄弟宣佈《八佰》因「技術問題」停止上映之後，曾狼狽表示自己「現在一句話都不敢替中共講了」。顯見過去一年來，他們確實受到了《八佰》被下架的影響而十分失落。如今傳出《八佰》將重上大螢幕，台灣統派深藍族群的又再度囂張了起來，重新拾起所謂中共比藍綠兩黨更重視抗戰歷史的老論調。

尤其是前立法委員蔡正元先生，更是利用這個機會在自己Facebook上宣揚《八佰》將上映的訊息，試圖於台灣的泛藍陣營內替中共掀起另一波統戰攻勢。宣揚《八佰》也就罷了，身為本省籍台灣人的蔡正元先生卻趁機挑起台灣的族群矛盾，指出太平洋戰爭爆發後被送到巴布亞紐幾內亞的八百壯士俘虜，有三分之二被台籍日本兵虐殺，與筆者所瞭解的歷史真相存在著極大差距。

被提早服役的零式戰鬥機

蔡正元在他的Facebook版面上，首先強調轟炸上海中國守軍據點的飛機都是從台灣松山機場起飛，而且台灣人還出錢出力支持日本人進攻上海。他特別強調蓮舫的家族是台南大地主，捐獻了兩架零式戰鬥機給日軍。講到這裡，其實可以明白蔡正元對二戰的歷史只有一知半解，因為零式戰鬥機直到1940年9月才首次參戰，距離淞滬會戰結束已將近3年。

日本海軍航空隊在淞滬會戰時使用的主力戰鬥機，分別為中島公司研發的九零式艦上戰鬥機和三菱公司的九六式艦上戰鬥機，前者為雙翼設計，後者採用下單翼。兩款戰鬥機主要是從鳳翔號、加賀號以及龍驤號等航空母艦上起飛，並不具備由台灣直接出擊上海的能力。蔡正元所提到從松山機場出擊，然後又在初戰中被高志航擊敗的，則為海軍鹿屋航空隊的九六式陸上攻擊機。

零式戰鬥機首次投入中國戰場，發生於1940年9月13日的壁山空戰，此刻上海早已淪陷日軍之手長達三年之久，也就沒有所謂蓮舫家族捐獻兩架零式戰鬥機投入淞滬會戰的可能性。不過因為裝備零式戰鬥機11型的日本海軍第12航空隊，在壁山空戰中一舉擊落12架國軍I-15和一架I-16戰鬥機，奪走當中10位飛行員的性命，給中華民國空軍帶來的極大的心理打擊。

外加零式戰鬥機又因為太平洋戰爭爆發之初的顯赫戰功，一度成為知名度最高的日本戰鬥機，甚至成為盟軍飛行員心目中「日本戰機」，甚至於「所有日本軍用機」的代名詞，蔡正元犯下這樣的錯誤，實在也不能完全怪他。零式戰鬥機固然是惡名昭彰，但是在中國戰場上服役的時間卻極為短暫。日本海軍航空隊從1941年7月起，將所有零式戰鬥機撤離中國中國，投入即將開打的太平洋戰爭。

直到1943年5月，整個西太平洋的制空權為盟軍佔領，日本海軍航空隊才出於戰力保存的考量，又把零式戰鬥機派回到海南和上海等中國沿海地區。所以抗戰末期被編入中美空軍混合團，駕駛P-40和P-51等先進美製戰鬥機的中華民國空軍飛行員，主要交戰對象還是日本陸軍航空隊的一式戰鬥機「隼」。在空戰中擊落零式戰鬥機，為壁山空戰英烈們報仇的機會其實並不多見。

裝備零式戰鬥機52型的日本海軍第256航空隊，在1944年2月份進駐上海龍華機場，防止美國海軍艦載機空襲中國沿海。史蒂芬史匹柏導演的電影《太陽帝國》（Empire of the Sun）中，就出現了第256航空隊與B-29交火、當神風特攻隊乃至於遭到第14航空軍P-51D野馬式戰鬥機殲滅的劇情。可惜這一切的一切，都發生在淞滬會戰結束快7年之後，跟八百壯士更是沾不上邊。

台灣人並不支持日本侵略中國

除了讓零式戰鬥機提早三年服役外，蔡正元還指出有5,000名台灣人志願到上海擔任日軍後勤工作。而且當國軍從上海撤退時，還出現台灣全島居民興高彩烈，瘋狂慶祝日本天皇神威的畫面。蔡正元的這個說法，就筆者對歷史的粗淺瞭解並非事實。1937年的台灣人，或許不像1895年的台灣人那般強烈反對日本殖民統治者，他們的漢民族意識還是很強烈的。

根據日本陸軍1943年12月出版的《偕行社記事》第831號記載，台灣人曾經因為國軍在上海英勇抵抗日軍而在島內放鞭炮慶祝。電影螢幕上如果出現蔣委員長的畫面時，他們也會毫不吝嗇給予鼓掌，足以證明台灣人的中華意識還是相當頑強的。所以直到1941年爆發太平洋戰爭以前，日本政府不允許台灣人參加日軍，害怕他們一踏上「唐山故土」就調轉槍口加入中國軍隊。

台灣總督府之從1936年起推行「皇民化運動」，也是為了因應中日全面開戰以後的島內社會局勢變化，害怕台灣人受到「抗日民族統一戰線」刺激，跑到中國投入國共領導的對日作戰。「皇民化運動」的根本目標，就是要確保台灣人在國家認同上「內地化」，完完全全把自己當成天皇陛下的赤子看待。那麼「皇民化運動」在實施上，究竟有多麼成功呢？

事實上從1937年到1945年，真正把中國姓氏改成日本姓氏的台灣人僅12萬，占總人口比例2%都不到，究竟蔡正元是從哪裡得到數據，做出全島百姓都支持日本侵略中國的結論？台灣人真的踴躍從軍，事實上發生在太平洋戰爭爆發後的1942年，有43萬名17歲以上的台籍青年提出參加「陸軍特別志願兵」的報名申請。

或許看在許多中華民族主義者眼中，這是台灣人支持日軍侵略中國的最直接事證，但如果我們回到太平洋戰爭爆發的時空背景來解釋，可能又不完全是那麼回事了。日軍在太平洋戰爭中的主要交戰對象是美國、英國與荷蘭等在東南亞擁有殖民地的西方強權，所以從日本的角度出發，這是一場亞洲有色人種對抗「白人帝國主義」的「民族解放戰爭」，性質和中日兩國的武裝衝突並不完全一樣。

針對中國的戰爭，不要提台灣人了，就連日本內部也存在著巨大爭議。畢竟中國自鴉片戰爭以來就成為「帝國主義」的最大受害者，率先走向現代化的日本非但不加以提攜，而且還武力相向。南京大屠殺與無差別轟炸的暴行，甚至讓許多右翼份子都看不下去，所以對中國的侵略即便是在日本本土都不是那麼受人支持。

但是打擊美國、英國還有荷蘭的戰爭，就算不是全然的正義，看在台灣人眼中至少也是一場「帝國主義」對「帝國主義」的戰爭。在整個遠東遭受西方列強長期控制的情況下，台灣人自然會支持日本人以武力手段重建一個屬於黃種人的東方秩序。畢竟在血統、文化、語言還有飲食習慣上，日本人與台灣人之間的距離還是比台灣人更西方人之間的距離近了許多。

而且對西方殖民主義的厭惡，在當時的東南亞殖民地其實已經形成潮流。尤其是太平洋戰爭爆發後前六個月，亞洲各國普遍把日軍視為「解放者」看待，會有那麼多台灣青年想參加日軍，到戰場上與英美作戰其實並不讓人感到奇怪。如果蓮舫家族真的有捐獻兩架零式戰鬥機給日軍，肯定也是太平洋戰爭爆發後才發生的，與支持日軍侵略中國根本是兩個不同的概念。

產生出西澤廣義、坂井三郎、太田敏夫和笹井醇一等王牌飛行員的台南海軍航空隊，戰場範圍涵蓋菲律賓、東印度、新幾內亞及瓜達康納爾島，就是沒有飛到中國來對付中華民國空軍，不知道蔡正元到底是在憤怒什麼？筆者從來不知道蔡正元那麼重視中美合作抗日的歷史，一直以為蔡正元先生是個反美派，既然如此又何必為台灣人參加日軍打美軍那麼氣噗噗？

Photo Credit: 國防部史政局 @ public domain 領導八百壯士鎮守行倉庫的團長謝晉元

誰殺了謝晉元團長？

包括蔡正元與黃智賢等深藍人士，都把《八佰》在中國上映視為統派翻身的機會，認為這表示中共還重視國共合作，讓他們能繼續以此來向國人宣傳所謂共產黨比台灣更重視抗戰史實的歪理。雖然蔡正元沒有扭曲到，把刺殺謝晉元的責任都推到台籍日本兵身上，不過他顯然不敢從中華民國本位角度出發，去探討到底是誰殺了謝晉元團長的問題。

蔡正元將謝晉元的死怪罪到汪精衛身上，認為南京國民政府試圖勸降八百壯士失敗，於是透過特務攏絡士兵起來殺掉了謝晉元。此一論點來自於中共，後來隨著兩岸和解也廣泛為國民黨所接受，但是卻不是最早中華民國政府用於解釋謝晉元遭殺害的原因。根據把國旗送到四行倉庫交給八百壯士的女童子軍楊惠敏回憶，謝晉元不是死在別人，恰恰是死在共產黨員的手中。

楊惠敏的《八百壯士與我》一書，出版在反共抗俄的1979年，自然不免讓人懷疑其公正性。畢竟在白色恐怖的氛圍下，不在書中寫幾句反共言論的作家大概都別想指望自己的作品出版。更何況楊惠敏在書中對自己如何把國旗交到八百壯士手上的描述，後來也被證實有許多不符史實之處，讓人更加懷疑她是否刻意醜化共產黨來討好當年的蔣經國政府。

共產黨到底有沒有介入謝晉元的謀殺案，以筆者目前掌握到的資料來看是很難用一句yes或者no來簡單回答的。根據國史館解密的資料，殺害謝晉元的主謀郝鼎誠確實是在江西剿匪期間投效國軍的前紅軍幹部。郝鼎誠的行兇動機，根據檔案所述除了因時常違反軍紀而遭謝晉元團長訓斥之外，最主要還是他認為自己的薪餉被長官貪污而去。

所以楊惠敏指控中共介入了謝晉元的謀殺案，確實不是毫無所本的。然而郝鼎誠殺謝晉元，純粹是出於自發還是有來自延安邊區政府或者南京國民政府的指示，檔案的用語也相當曖昧：

謝團長一年來接見賓客較寬，不論偽員奸黨一率招待，思以人格感化，致為不穩份子趁隙混入勾引郝犯等犯上作亂，實為原因之主要者也。

到底是共產黨要殺謝晉元還是汪精衛要殺謝晉元？還是中共與汪政權合謀殺掉謝晉元？汪精衛政權已經垮台，又被大多數的中國人視為漢奸看待，完全沒有為自己辯白的機會，中共自然把責任通通推卸過去。國民黨為了維繫兩岸關係的穩定，也沒有就到底是誰殺害謝晉元一事進行調查。沒有進行調查的另外一個原因，則是為了避免謝晉元留在中國的後人尷尬。

雖然在更進一步的史料公佈以前，筆者也不好斬釘截鐵的說郝鼎誠就是中共地下黨，但是中共殺謝晉元的動機與汪政權殺謝晉元的動機基本上是一樣多的。無論是中共還是南京國民政府，都希望爭取謝晉元帶領八百壯士投效自己的陣營。爭取謝晉元率領八百壯士投效和平運動，絕對能增加汪精衛與蔣中正抗衡的政治資本，同理對共產黨也是一樣。

八百壯士無論如何，都是來自陸軍第88師的中央軍嫡系部隊，即便他們很多都是為了補充淞滬會戰初期傷亡人數，直到戰役後半段才補充的湖北省保安團成員。受過四行倉庫戰役的洗禮後，他們通通都成為了中華民族的英雄，若能爭取謝晉元率領八百壯士加入新4軍，將會大幅增加共產黨的合法性。然而對於和平軍和新4軍的邀約，謝晉元始終不為所動，導致了他被殺的命運。

從這個角度來看，南京國民政府和延安邊區政府各有一半的可能性是殺害謝晉元的元兇。而從郝鼎誠是前中共幹部這一點來看，他受共產黨的影響應該會是比較大的。甚至按照中共在抗戰爆發前的一些做法，搞不好他一開始投效國軍都是奉中共命令來潛伏中央的。地下黨的任務有千百種，不會每一個都如中國抗日神劇演得那樣，是來指揮國軍抗日的。

然而蔡正元卻完全沒有提到，謝晉元可能是被地下黨殺害的可能性，讓人感覺實在大失所望。當然以他可以讓零式戰鬥機提早服役三年的水準，我們本來就不必對他的史學素養抱持太大的期待。他一切關於兩岸近代史的論述，都是為了配合中共統戰台灣的政治目的，他那本《台灣島史記》的參考價值，筆者也可以在這裡奉勸讀者們不必花錢購買了。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 將一面國旗送入四行倉庫的女童軍楊惠敏

台籍日本兵沒有殺八百壯士

最重要的一點，是關於太平洋戰爭爆發後，八百壯士被日軍抓到巴布亞紐幾內亞做勞工的歷史，《聯合報》記者程嘉文和國防部史政編譯室出版的《南洋英烈：二戰期間巴布亞紐幾內亞境內國軍將士紀錄》等出版品都有詳細研究。稍微讀過這些歷史文獻，就能知道蔡正元所言完全是對歷史的捏造。首先他指出，有多達三分之二的八百壯士被台籍日本兵虐待致死。

事實上總共有50名八百壯士被送到巴布亞紐幾內亞，撐到戰後回中國者多達36人。雖然還是有多達14名英雄死在異域，但是36人已經超過50人的半數以上，蔡正元所謂三分之二八百壯士被台籍日本兵虐待殺害的數據到底從何而來？而且撇開累死或者病死等種種其他因素，就算那14人通通是遭到虐殺而死，蔡正元又有什麼證據證明他們是死在台灣人手裡？

沒有錯，台籍日本兵確實聲名狼藉，而且被英美戰俘貼上「福爾摩沙守衛」（Formosan Guards）的稱呼。台灣籍守衛與朝鮮籍守衛確實有相當比例被派去看管盟軍戰俘，並且犯下了諸多令人髮指的暴行。然而台籍守衛針對的對象，還是以大英國協、美國以及荷蘭等白種人戰俘為主，不會是和台灣人同文同種的中國俘虜。

如前面所言，對抗「西方帝國主義」的戰爭遠比侵略中國更能挑起台灣人參加戰爭的積極性。日本喧染的民族仇恨，外加台籍看守平常也遭受到日籍長官的不平等待遇，對待比他們還要弱勢的西方戰俘時自然更加惡毒。根據許多英美紐澳戰俘回憶，台籍守衛確實動不動就對他們施以拳打腳踢來宣洩仇恨。台籍戰犯也因此在戰後成為盟軍報復起訴的對象，其中有26人被判處死刑。

這些台籍看守的行為確實惡貫滿盈，但是就筆者個人的瞭解，他們對待同屬中國人的國軍戰俘和華僑時，還是會因為「自己人」的關係選擇網開一面。就以筆者訪談過的陳炳靖教官為例，他在被日軍俘虜以後，關押在南京老虎橋監獄。由於日本並不承認重慶國民政府，陳炳靖並不配享有戰俘待遇，日軍根本上放任在空戰中受傷的他自生自滅，沒有提供醫療服務。

陳炳靖坦言，自己能支撐到戰後重獲自由的關鍵原因，就是來自老虎橋監獄裡8名台籍日軍暗中提供他藥品。可惜的是，這8名台籍日本兵在抗戰勝利後慘遭分不出他們是日本人還是中國人的其他戰俘圍毆致死，此事讓當時已經被美軍優先救出監獄治療，沒有辦法及時趕到現場救人的陳炳靖相當遺憾。對此他曾經向筆者表示，自己永遠不會忘記那8名台籍日本兵的恩情。

太平洋戰爭爆發後，日軍出於對台灣漢人的不信任，很少把他們派往中國戰場。然而在菲律賓、馬來亞和新加坡等東南亞佔領區內，卻也有許多華僑，甚至於華僑領導的抗日游擊隊存在。華人因為在抗戰爆發之初捐錢給國民政府，所以在日軍到來時一度成為遭到清算和報復的對象。替日軍為虎作倀的台灣人個案雖然不是沒有，但更多的卻是他們暗中為華僑提供保護。

前中華民國菲律賓僑選立委蔡文曲，就是日軍佔領馬尼拉時的國民黨抗日組織「血幹團」成員。有一次他在執行發放《丹心半月刊》等抗日宣傳品時，不巧被一個日本兵撞見。一般情況下，那個日本兵可能會一個刺刀就把他桶死。出乎蔡文曲意料的是，對方只不過搶走他手上的宣傳品，拍一下他腦袋就離去，臨走前還不忘以閩南語念了他一句「你不怕死喔。」

顯見那名台籍日本兵，是在偷偷保護蔡文曲。後來越來越多台籍日本兵發現日本「大東亞共榮圈」根本只是謊言，也紛紛調轉槍口投效華僑抗日游擊隊。類似的故事，同樣也發生在中華民國婆羅洲山打根領事館領事卓還來的家人身上。卓還來因為不願意屈服於汪精衛政權，在日軍佔領北婆羅洲後慘遭殺害，然而他的親人卻在台籍看守柯景星的接濟下活到了二戰結束。

台籍日本兵援助國軍俘虜、華人、華僑甚至於中華民國外交官的事蹟如此之多，相信也不會通通沒有被日軍察覺到。以筆者對日軍的瞭解，派遣台籍看守監控八百壯士的機會應該不大。雖然不排除會有少數例外，但負責看守戰俘的還有朝鮮日本兵甚至於來自日本本土的日軍，怎麼可能發生三分之二八百壯士都被「福爾摩沙守衛」殺死的事情呢？完全是胡扯！

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 一位台籍教師出征前與學生合影

調轉槍口的台籍日本兵

根本上，「福爾摩沙守衛」是英美戰俘賦予台籍日本兵的外號，屬於英文單詞，並不是來自於中國人對台籍日本兵的指控。不知道是什麼原因，讓蔡正元可以如此移花接木，把日軍對八百壯士的暴行通通轉嫁到台灣人身上來了？蔡正元想要吹捧共產黨不打緊，故意捏造台籍日本兵殺害三分之二八百壯士俘虜的謠傳來撕裂台灣族群就其心可議了。

而且蔡正元與黃智賢等人，還不是像郭冠英那樣的外省人，他們通通都是土生土長的本省台灣人。他們這樣挑起外省族群還有中國人仇視台灣人的心態，實在是讓筆者難以理解。還是認為這樣做，就可以阻止其他台灣人跟中共要到好處？如果中國人真的都認為台灣人100%是日本侵華幫兇，難道統一後就會善待蔡正元和黃智賢兩位台灣人嗎？筆者對此感到高度懷疑！

就好像筆者前陣子寫韓國人的歷史，就曾指出過在南韓社會去指控任何人的祖先是「親日派」都沒有邏輯可言。因為在日本佔領下的朝鮮半島，除了如金九或李承晚那般流亡海外組織臨時政府的少數精英，幾乎沒有人不曾當過殖民當局的統治幫兇。同樣的道理，在日本殖民統治下的台灣，絕大多數台灣人都曾經親過日本，或者對日本「大東亞戰爭」表達過支持。

相信蔡正元和黃智賢的家族，在日據時代也不可能沒有為日軍出征唱過讚歌。無論他們是否支持「大東亞戰爭」，都不可能和台灣總督府唱反調，就如同他們在兩蔣統治下不可能和政府的反共宣傳唱反調一樣。既然蔡正元自己都講，全島民眾都為日軍的勝利歡呼，那麼他自己的祖先也一定如此，未來他是否又要為「祖先的錯誤」接受中國人清算呢？不要把自己逼到如此愚蠢的境地！

近年來隨著美國與中共對立局勢升高，兩岸關係越來越緊張，導致許多台灣居民出現「選邊站」的現象。很多外省人後代無法在國民黨陣營裡找到舞台，或者害怕遭到本省人清算，就乾脆改頭換面成為比台獨還要更加台獨的墨綠支持者。清算起國民黨和自己祖先的程度，比起最深綠的本土台灣人都只能用「有過之而無不及」來形容。

同樣也有如邱毅、蔡正元還有黃智賢等一批連戰時代支持國民黨的統派本省精英，因為在馬英九上台後失勢，便往最極端的紅色統派路線上走去。反台獨或者支持中共還屬於個人言論自由的範圍，但是藉由醜化自家台灣人來討好外省族群或者中國人吸引目光，看在筆者眼裡實在是大可不必。而且這樣做的結果，只會讓中國人更加看不起台灣人，就如同日本人未必都看得起皇民一樣。

事實上就筆者研讀到的中國和海外史料來看，到了二戰末期加入華僑抗日游擊隊的台籍日本兵數量不少。一來是他們認知到了「大東亞聖戰」根本只是日軍用來麻痺台灣人的謊言，二來則是華僑不只與台灣人同文同種，而且大多還都是來自於閩南的漳泉地區，和台灣人有共同的祖先、語言及文化。比起對「福爾摩沙守衛」恨之入骨的英美盟軍，投效華僑游擊隊的生存率也更高。

尤其是一些有「政治覺悟」的台灣人，更在對「西方帝國主義」、日本軍國主義還有重慶國民政府大失所望之後，轉而投靠共產黨領導的抵抗勢力。以8路軍、新4軍菲律賓代言人自居，自稱為「48支隊」的菲律賓華僑抗日游擊支隊就非常重視對台籍日本兵的吸收工作，這支左派游擊隊在1944年雷伊泰灣戰役爆發後不久，就發表了《告祖國淪陷區及台灣朝鮮被敵強徵來菲同胞書》。

已故的「48支隊」少年兵李康熙，在2015年接受筆者訪問時，就指出自己曾經把包著《告祖國淪陷區及台灣朝鮮被敵強徵來菲同胞書》的石頭丟到日本軍營裡，吸收台籍日本兵加入共產黨。菲律賓的「48支隊」、馬來半島的馬來亞人民抗日軍和香港的東江縱隊，都曾經吸收過為數不少的台灣人，顯見共產黨對待台籍日本兵的態度向來都是積極爭取。

甚至在二二八事件中與國軍對抗的台共領袖陳篡地，也是曾經被胡志明吸收參加越南獨立同盟的前台籍日本軍醫。關於台籍日本兵戰後投入東南亞和中國共產主義運動的歷史，未來筆者還會再花時間討論。但是從這些史實來看，蔡正元醜化台灣人的言行或許能贏來某些老一輩深藍外省人的掌聲，但是對中共卻未必能收到相同效果。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航