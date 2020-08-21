美中對抗局勢更勝「冷戰2.0」，台灣「聯美抗中」的路線正確嗎？

8月12日美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在捷克參議院發表演說，指出國際現況並非冷戰2.0，中國比起蘇聯已在經濟、政治和社會等各種面向，拖住包含美國在內的民主國家，這是冷戰時期蘇聯所無法達成影響，因而抵抗「中國威脅」更有難度，同時批評那種對懷抱中國改變希望論點，提出中國不太可能在不久的將來改變路線，也公開力挺捷克參議院議長維特齊率領90人訪問團前往台灣，美國的全方位反中大戰略，首要目標在打擊、刺激中國，次要為加強台美雙邊關係，藉由次要目標達成主要目標。

蓬佩奧的演說表明美國對「中國和平崛起論」質疑，充斥著「中國威脅論」觀點，且認為中國威脅遠勝於冷戰時期蘇聯影響，可以說這似乎意味著美中所架構「新冷戰」時期到來。

先前於7月23日蓬佩奧對中國發表挑釁檄文，這篇題為《共產中國與自由世界的未來》（Communist China and the Free World's Future）的演講，被批判為「新鐵幕演講」、「臨戰宣言」和「新冷戰宣言」的標籤，等於是結束美國對中國的交往接觸政策，衝擊美中傳統友好關係，導致美中關係猶如「自由落體般」全面極速惡化。蓬佩奧以罕見強硬的口氣，全面性的檢討美國自尼克森總統自1972年訪中以來，對中國的交往與接觸政策，非常戰略清晰地明顯擺出挑戰中國黨國政權態勢。

可以說，蓬佩奧此演講宣告既存美中合作模式結束，無獨偶有其演講地點適逢尼克森圖書館，尼克森總統開啟美中關係新篇章，採取對中交往與接觸政策；然歷經半世紀後，川普政府宣告對中接觸模式結束，新政策模式充滿批判、攻擊、敵意及圍堵，重回冷戰時期遏制政策。川普執政初期所任命的國安團隊為清一色持對中政策的鷹派人士，排除溫和派政治主張者。川普執政首任中期，這些原本還算是「務實鷹派」退場，轉由「意識形態鷹派」主掌大權後，進一步確立「反中」戰略路線方針。

從最近國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo)、國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brient）、司法部長巴爾（William Barr）、聯邦調查局長克里斯托弗·雷（Christofer Wray）、國防部長埃斯珀（Mark Esper）等系列演講，及被川普革職的前國家安全顧問波頓（John Bolton）出版新書《事發之室》，總結出現行美國政府對中國政策的主流觀點，即是全盤否定過去長期採取對中國的「接觸」（Engagement）策略。

對於中共這樣屬於馬克思列寧主義政權，美國對中政策目標一直是遏制共產主義思潮，即使協助中國進入世界貿易組織（WTO），其終極戰略目標，也是為誘使或觸發共產政權之改變。

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美中關係衝突領域擴大化，進入新冷戰互動模式

美中之間貿易戰、科技戰、情報戰、公衛戰愈演愈烈，美國不僅對中國展開技術封鎖和貿易限制，同時在香港、南海、台海兩岸政策展示出雙方建交已來最強硬政策立場。尤其最近美國從封殺華為到限制來自中國留學生人數與官員訪美，同時關閉美中建交後設立的第一個領事館休斯敦領事館、以間諜嫌疑拘捕訪美學者等，大肆降低美中關係實質內涵。

同樣的，中國政府也採取相應的報復性措施，不僅關閉美國駐成都總領事館，也已準備全數撤出駐美記者。

適逢美國總統大選年，無論是民主黨或共和黨皆調高對中國政策敵意，在政府與國會大走「反中」路線，以往美國社會中企業強大的「抱熊貓」遊說集團幾乎銷聲匿跡。美國選舉中「反中」聲浪高漲，川普聲稱中國政府意圖使其無法再度連任，抨擊中國政府試圖介入美國大選及干涉美國政治過程，美中新冷戰態勢已然成型及其衝突領域全面擴大化。

美國政府與公眾社會在政治心理和意識型態思維上，已經認知到與中國關係正進入全面新冷戰模式。唯美國政府的政治宣傳聲稱，這是反對中國共產黨、但不反對中國人民，即「反共」但不「反中」、「反華」。

自新冠疫情爆發後，美國人對中國的好感已降到幾十年來最低點。皮尤研究中心（Pew Research Center）調查顯示，73%美國人對中國反感，比例為近15年來最高，只有22%對中國有好感。有超過4分之3的美國受訪者認為，中國政府對疫情的初期應對不佳。民調也顯示有26%的美國人把中國定義為敵人，57%美國民眾認為中國是競爭對手，只有16%形容其為夥伴關係。

美中雙方相互批判程度升高，彼此污名化、妖魔化對方

蓬佩奧批評「習近平總書記是一個破產的極權主義意識形態的真正信仰者」，不僅呼籲中國人民改變中共的行為；也呼籲自由國家以更加創意和自信的方式，促使中國共產黨改變其行為。強調「如果自由世界不改變共產主義中國，共產主義中國就會改變我們。」對此，中國外交部則批駁稱：「蓬佩奧的言論罔顧事實、顛倒黑白，充斥著意識形態偏見和冷戰思維」。可見，現今美中衝突加劇已達建交以來最為激烈。

尤其針對先前疫情爆發，蓬佩奧多次呼籲各國支持針對中國進行徹查新冠疫情源頭及真相；蓬佩奧認為有大量證據顯示新型冠狀病毒起源於中國武漢的實驗室，但中國政府「竭盡所能隱瞞真相」，造成全球大規模感染。

而中國官媒對蓬佩奧之批判，也是不假辭色，4月27日中央電視臺《新聞聯播》，痛批蓬佩奧在疫情危機當前搬弄是非，指控其「把自己變成人類公敵」、「造謠誣衊登峰造極」、「散播政治病毒」、「突破做人底線」、「揹負四宗罪」，其中「四宗罪」包括推動斷供世界衛生組織、為掩蓋美國應對疫情不及格而甩鍋卸責於中國、繼續對伊朗古巴等國搞極限施壓、不顧美國民眾生命而追求政治私利等等，這些嚴辭批判令中國內外輿論譁然，咸認為美中關係交惡短期內不易修補。

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從防疫夥伴到印太戰略同盟的台美關係

美國衛生部長阿札爾來台參訪，為美國總統川普2018年簽署「台灣旅行法」後，落實履行台美高層互訪之承諾，也是自台美斷交後最高訪台官員。美國在台協會（AIT）指出，美衛生部長歷史性訪台將利於強化美台夥伴關係，促進雙邊在對抗疫情的合作。且稱台灣在國際社會中扮演關鍵角色，以自由和透明的民主社會之姿，成功對抗病毒。總統府發言人Kolas Yotaka表示，阿札爾部長就任後大力支持台參與「世界衛生組織」（WHO）及相關活動，疫情期間也領導美方相關單位與台合作防疫。

從民進黨當局角度來說，美國衛生部長訪台不僅是見證台美間自斷交以來，可說是最友好關係時刻；同時凸顯民進黨當局期待持續提升台美全球合作夥伴關係，宣稱共同捍衛民主、自由及人權等共享價值。蓬佩奧不僅以國務卿名義曾祝賀蔡英文當選總統，7月30日針對前總統李登輝去世也發表聲明，指出：「通過共有的政治與經濟價值觀來繼續加強我們與台灣及其生機勃勃的民主的紐帶，以此弘揚李總統的遺產。」這顯示美國認為提升台美互動關係，企圖拉攏台灣以對抗中國，使台灣成為印太戰略軟圍堵中國的前沿及馬前卒。

無疑地，當美台雙方關係進一步強化，也會促進民進黨「聯美抗中」戰略規劃，及強化「反中」論述與路線。

美中衝突激化兩岸敵意日深，雙方關係不易修補，台灣陷入戰爭邊緣風險

儘管美中衝突領域擴展，在南海和東海或兩岸發生某種形式軍事衝突的可能性增加，但一般預估不會上升至全面性大規模的戰爭，美中兩大國也會克制自身避免陷入「修習底德陷阱」，避免最終兩大國須面臨一場大戰浩劫、兩敗俱傷。

然而，民進黨當局在戰略上採取「聯美抗中」單向失衡選擇，而非在兩大強國間採取「友美和中」平衡戰略，單向度親美、倚美反而給予美國予取予求。川普總統上台後，美國國會固然通過一系列友台法案，然當美中擦槍走火的可能性越來越高時，也會升高台海緊張情勢及敵對氛圍。

近來中國官媒《環球時報》社評直言，批判「台海局勢有進一步緊張之勢，責任無疑在美台」，同時指出，美中戰略博弈已逐漸升級，雙方軍隊皆在南海、台海及東海增加軍事演習活動，一旦台灣出現「分裂國家」的根本性事變，則中國政府一定會打響反分裂戰爭，以包括戰爭在內的一切手段「粉碎台獨勢力，徹底解決台灣問題」。

值得關注是，《環球時報》不是用隱晦「非和平方式」說法，而是用露骨的「戰爭」說詞。更提出挑釁話語，要求解放軍的演習完全應隨著美台挑釁的加劇而強化，戰機也要隨著美台關係升級而愈發「猖獗」，更加接近台灣，甚至出現在台灣上空。直指台美勾結的越緊，動作尺度越大，台灣處於戰爭邊緣危險就越迫近。

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從中國角度來看，台美間的戰略聯盟關係，是以損及兩岸和平關係為代價，美國嚴重挑戰中國所建構「一中」國際體制，違反「一中原則」及美中簽署三個公報。民進黨政府採行「聯美抗中」路線，勢必與美國印太戰略及美中衝突主軸相掛鉤連結；然一旦美國戰略轉向及美中關係趨於和緩，台灣的馬前卒及棋子角色若最終淪為棄子，此亦將損害中華民國的國家利益和危及國家安全。

目前民進黨政府採取「聯美抗中」的「一邊倒」外交路線，及實施強硬「反中保台」兩岸路線，也採取與中國當局壓制台灣雷同政策風格，「以牙還牙」反制作為，皆具單邊行動、片面決定、不待協商特徵，這將使兩岸敵對如螺旋般上升，雙方關係陷入難以修復困境，尤其是美國將台灣綁在印太戰略的前沿，這給予中國當局從民族主義及愛國主義立場，批判民進黨政府背離中華國族主義及「兩岸一家人」形象；而中國當局動輒軍事演習及外交壓制，更強化台灣民眾對中國政府敵對及不友善態度。

民進黨政府「反中」路線及反制作為揚升，無論是對陸配、陸生等差異性措施，更難以建立兩岸公民社會連結，增進兩岸人民的親善關係。準此以觀，「聯美抗中」及「既反共又反中」路線，並無法建立兩岸和平穩定的關係框架；從台灣地緣政治與經濟角度來說，一個「友美和中」、「聯美親中」的兩岸外交路線，及區隔「中共」非「中國」、即使要反中共但也不反中國人民的策略，應是中華民國台灣追求國家利益更合適的平衡戰略。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航