「玩」是最初的學習：簡介「蒙特梭利、華德福、EYFS⋯⋯」等六種世界教育理念

文：陳婧（Tracy）

世界教育各有特色，「玩」是最初的學習

相信許多父母和我一樣，希望挑選最好的教育方法給孩子。買了許多書籍來參考，也在網上瀏覽了各式各樣的教育資訊，結果往往無所適從。說到底，教育資訊從來都不匱乏，但是否適合自家孩子則是另一項大問題。父母在吸收資訊之餘，最重要的是先了解自己的孩子，進而再為孩子挑選合適的教育。

多年來，持續鑽研世界各地的教育理念，各個國家的方法雖然大不同，但卻都有著共通點，那就是「以孩子為本」、「從遊戲出發」，不僅尊重孩子的選擇，也給予孩子空間發揮；而這些，都是培養孩子成熟獨立自主個性的法則。

在此，特別提出一些重視感官發展的教育方法，擷取其核心精神簡要介紹，讓我們一起來看看，世界各地的教育理念各有什麼相似和不同之處。

1. 義大利「蒙特梭利」

義大利蒙特梭利教育法（Montessori Education）是近十幾年在台灣非常受到歡迎的教育方式。它的歷史已超過一百年，一九○七年由心理醫師瑪麗亞．蒙特梭利（Maria Montessori） 所創立，目標是為了發展孩子們的感官、性格，還有實用的生活技能和學習能力。老師們鼓勵孩子接觸大自然，發揮創造力，主動參與活動並自己動手做。

蒙式教學的特色包含：混齡教學，讓不同年齡的孩子能互相學習；受嚴格訓練的老師，每一位都身為指導員，不隨意打斷孩子的學習，仔細觀察並做記錄，用謙卑的態度引領孩子，只有在必要時才會介入；使用特製的教具，這些教具都放在孩子能取得的架上，孩子自己選擇之後，開始「工作」。 在蒙式教育中，所謂「工作」，就是孩子們專注運用著每一件教具，練習小肌肉，並透過不斷重複來達到自我修正並學習。

蒙特梭利教學法有句名言「跟隨孩子」（follow the child），一直深深地烙印在我的心中，也成為我教導孩子的方向。孩子眼中的世界跟大人們不一樣，有時不妨跟隨著孩子，看看他們如何帶給我們驚喜。

2. 德國「華德福」

來自德國的華德福教育（Waldorf Education），給人的感覺是原始、溫暖、無壓力、無設限，是對孩子們有著正面影響的一種教育法。在一九一九年由魯道夫． 史代納博士（Rudolf Steiner）所創立。魯道夫認為一個人是由靈、魂、體三個元素組成，透過「慢學」、「慢食」、「慢活」，讓孩子自在地成長。

華德福教育主張學齡前階段的孩子，不接觸電腦、電視，既沒有課本也不寫文字，憑著說故事、唱歌、跳舞、玩遊戲和接觸大自然，給孩子機會探索自己的天賦。簡單來說，華德福教育認為「玩」就是孩子的學習；不讓孩子玩，有如剝奪他們學習的機會。

華德福教育也提倡利用所有感官來學習並參與生活。老師提供滋養感官的環境，幫助孩子們全面成長。校園裡有著一種特別的寧靜 ，環境中充滿著暖色系的配搭，有原木地板、手蠟染的窗簾或紗帳、各種布偶、毛線娃娃，以及孩子們的作品。教室四周可見的是用紙箱建造的房屋 、木製玩偶、蜂蠟造模，或是孩子們撿回的大小石頭、木頭與花花草草。

一個舒適的環境，鼓勵孩子在自由活動中發揮創意，用身體感官去感受一切。學校尊重每個孩子的完整性及獨特性，希望培養出自由的人，讓孩子能夠為自己訂出人生方向，快樂地做自己。

3. 英國「早期幼兒基礎階段」

英國的「早期幼兒基礎階段」（Early Years Foundation Stage），簡稱EYFS，這是已經在英國教育標準局註冊的○～五歲必授課程。主張以「兒童為本」的教學模式，相信每個孩子都是最獨特的。透過「遊戲」和「玩樂」來學習，認為溝通和語言的發展、體能的發展，以及個人、社會和情感的發展，都是早期教育的根本，是孩子成長的必需。

另外，在文字學習上，EYFS鼓勵孩子們接觸各類書籍、詩歌，來點燃對閱讀的興趣；讓孩子透過探索及觀察，來認識物理、人文、地球上的事物，以及所存在的社會；讓孩子透過各種藝術、音樂、運動、舞蹈、角色扮演、設計，來分享他的思想和情感。而老師們要確保孩子是在一個愉悅、快樂、安全的環境下學習。

與其他教學法相較之下，EYFS會來得更有系統一些，在認識文字、理解數學及拼音寫字等，都有一定的教程，讓家長更容易掌握孩子的學習進度。老師們也須確保孩子們在進入小學前，能達到EYFS所設定的學習目標。

4. 紐西蘭「特瓦奇」

「特瓦奇」（Te Whãriki）是紐西蘭教育部在一九九六年所編寫成的幼兒教育課程大綱，它不是學校裡的既定教程，而是提供幼教老師作為教育實踐的指標。

Te Whãriki的命名來自於紐西蘭其中一種官方語言——毛利語，意思是「讓所有人站在一張編織草蓆」，意味著，「特瓦奇」是一個非常注重雙重文化的課程，希望接受教育的孩子們都能接受各種不同的文化觀點，用編織草蓆的方式，為孩子編織出具豐富色彩的人生。

紐西蘭非常注重文化的保存，當年第一個發現紐西蘭，並在紐西蘭定居的就是毛利人。雖然毛利人只占紐西蘭總人口的百分之十左右，但毛利文化卻深深地影響著「特瓦奇」幼兒教育課程大綱。

我們常說，孩子是一張白紙或是海綿，我們給什麼，他們學什麼。但是毛利人認為孩子並不是一張「白紙」，而是一個有自信、有能力的學習者和溝通者，我們要用各種可能的方法來賦予每個孩子力量，而不是改造他們。

「特瓦奇」課程大綱以「兒童為本」的理念，透過四個主要原則來進行：

給予兒童學習和成長的權利； 滿足幼兒全面學習和發展的需要； 家庭與社區應成為課程的一部分； 孩子透過與人、事、物的相互作用來學習。

「特瓦奇」還強調，在教學中，幼兒的健康要得到保障，情感需要健全的培養，孩子在家庭和外界需要受到肯定並有歸屬感，對社會有貢獻。

在幼兒學習中，創造機會多接觸其他文明的故事和符號，用各種不同的方法去創造和表達，讓孩子主動探索和思考，豐富對大自然、社會、物理現象、物質世界的了解。

在「特瓦奇」的理念教學下，孩子有機會透過感官遊戲去嘗試各類活動，老師和孩子同為草蓆編織者，期待著能成為替社會貢獻的人！

5. 美國「高瞻學齡前教育」

高瞻（High Scope），又名「高廣度教學法」，是目前美國非常盛行的一種學齡前教學法，於一九六○～一九七○年間由大衛．懷特博士（Dr. David Weikart）所創立。高瞻的理論是以心理學家皮亞傑（Piaget）的認知發展理論為基礎，主要強調孩子如何透過主動學習和生活經驗，來培養獨立思考和解決問題的能力。

高瞻這種開放式架構的課程（Open Framework Curriculum），深受許多家長喜愛；學校每日的作息，就是從跟大人們的討論和計畫開始。孩子丟出各種想法，而大人的角色，就是支持、引導，但不控制；給孩子機會自己獨立做選擇，決定要進行遊戲的方式，讓孩子天馬行空的想法能落實。孩子自由地「工作」或「遊戲」一整天後，與大家進行回想——回顧當天的過程及學習。

這個「以孩子為中心」的教學理念，在教室的布置中，給予孩子各式各樣多功能又有趣的素材，每一樣都是在適當高度的架上能輕易取得；這些小物件沒有特定的用法，給孩子無限的創意空間，鼓勵主動探索，支持孩子自訂目標。

6. 義大利「瑞吉歐」

瑞吉歐教育法（Reggio Emilia Approach）起源於義大利的一個城市—瑞吉歐．艾蜜利亞（Reggio Emilia）， 由義大利教育家洛利斯．馬拉古齊（Loris Malaguzzi）在第二次世界大戰之後所創立，有將近七十年的歷史。這是我近年來深入鑽研的一種教學理念，它最大的特色是：相信每個孩子都是獨一無二的；每個孩子都充滿潛能、才華和能力；只要大人給予機會讓孩子發揮，他們就能創造無限可能。

瑞吉歐教育法視學習環境為「第三位老師」，它非常注重人與人之間的交流，以及人與環境的溝通，鼓勵孩子在其中自由地探索，發揮創意，並建立關係，進而幫助身心成長及鞏固學習基礎；而環境所給予的學習，是無形但具有強大的影響力。

瑞吉歐老師的角色非常獨特，他們是孩子的學習夥伴，陪著孩子透過遊戲一起去發掘新世界。此外，「記錄」也是瑞吉歐教學的特色，老師在陪伴孩子摸索之餘，也努力記錄著孩子的學習過程，以保留孩子成長的一點一滴。

我熱愛瑞吉歐教育法創辦人洛利斯．馬拉古齊所寫的〈孩子的一百種語言〉這篇美麗的詩，內容提到，孩子有一百種無限可能，我們是否拿走了九十九種而扼殺了他們與生俱來的好奇心和學習力？我們現有的教育模式往往對於孩子過度規範，而抹煞了孩子原有的想像力和創造力；瑞吉歐的理念則是要保護這些可貴的學習本能，以孩子為中心，以快樂成長為優先。

瑞吉歐的教室裡非常寬敞，課室之間隔著大玻璃，視野一望無際；牆上與天花板上充滿著孩子們的作品；架上有著各類與大自然相關的資源，如石子、樹枝、樹葉、黏土；布告欄上則是記錄著孩子們的學習過程。

瑞吉歐教育法的學習注重內在的品質，既不追求速度或節奏，也不在乎外在和目標。瑞吉歐教室常見的是燈箱、投影機，利用光的投射，讓孩子看見影子及透明物件在牆上的變化，引導孩子探究視覺效果。

我曾在一所採行瑞吉歐理念的幼兒園中教學，親眼目睹許多實例，驗證了感官學習對孩子的正面影響；也看到孩子發揮的不只是一百，還有更多——玩樂可以啟發更多可能性，讓孩子的一百種無限揮灑出來。在此，分享瑞吉歐教育法創辦人所寫的〈孩子的一百種語言〉，共勉之。

書籍介紹

本文摘錄自《七感遊戲教養：50個遊戲提案X105個啟發感官技巧，提升幼兒專注力、協調力、社交力，越玩越聰明！》，大好書屋出版

作者：陳婧（Tracy）

「遊戲」是開發孩子潛能的鑰匙！

好好玩、玩得好，是學齡前孩子最重要的小事！

你知道嗎？一顆球，可以幫助孩子增強對空間的概念及認知；

給孩子一個粗粗、滑滑、刺刺的觸覺感官板，

不僅刺激大肌肉的發展，也增進了語言能力。

牙牙學語的小寶寶，已經展開對這世界的探索；

而孩子一生要運用的能力，

就從伸手觸摸、匍匐爬行、左右搖晃、翻轉、滾動、彈跳開始。

這些看似不起眼的事，每個動作都攸關孩子的「七感」發展，

把握○～六歲黃金期，陪孩子多玩、多體驗，

從五十種「七感遊戲」開始，促進孩子的感覺統合與認知發展，

同步提升語言力、社交力、專注力、協調力、體能和創意！

我們的身體與生俱來就有視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺、本體覺及前庭覺等，即所謂「七感」。教養現場，許多父母常為了孩子愛哭鬧、情緒不穩、喜歡咬手指、口齒不清、經常跌倒碰撞、搖頭晃腦、不停地轉圈圈……大大小小問題傷透腦筋；仔細探究，這些惱人的教養難題，可能與孩子成長期的「七感」刺激不足有關。

在加拿大主修兒童心理學的陳婧Tracy，為人母後，進一步鑽研於感統、藝術、音樂、語言及遊戲治療領域，她藉由自身育兒和專業的經驗告訴你：

觸覺敏感的孩子

不喜歡玩得髒兮兮、弄髒手腳。

換尿片，或清潔鼻子、耳朵時，情緒極不穩定。

不願意用手觸碰軟綿綿、濕濕黏黏的東西。

前庭覺遲鈍的孩子

持續不停地在彈跳床或沙發上跳躍。

喜歡從高處跳下或亂衝亂撞。

好動，但動作笨拙，準確性差。

本體覺失調的孩子

手腳笨拙、動作緩慢、容易迷失方向。

發音不標準，口齒不清，語言學習緩慢。

愛咬東西、愛磨牙、經常拍打自己。

在幼兒早期，孩子透過身體不同的感官來認識自己，也探索這個世界，爸媽們一定要把握○～六歲黃金時間，好好幫助孩子健全發展七感。

「遊戲」是最初的教育，讓孩子邊玩邊學習

好的教育，要從小做起！科學研究證實，○～三歲，幼兒大腦發展達到成人的百分之六十；三～六歲，大腦發展可達到成人的百分之八十。也就是說，孩子在六歲以前所獲得的各種能力，將會伴隨他們一生。

父母該如何提供孩子七種感官刺激，幫助孩子增進學習時的專注度、發展動作技能和創意？Tracy老師在早期教育的學習路上放眼世界，不論是義大利「蒙特梭利」、德國「華德福」或美國「高瞻學齡前教育」，雖然教育理念各有不同，但共通點都是「以孩子為本」、「從遊戲出發」，這是培養孩子成熟獨立、七感健全發展的共同法則。

依需求選擇遊戲，強化感覺統合有撇步

孩子天生就有「遊戲」、「玩」的能力；玩樂可以啟發更多可能性，讓孩子的一百種無限揮灑出來。但是怎麼玩？玩些什麼？如何玩出趣味且有益成長發展？就是一門大學問。Tracy老師結合本身感統及遊戲治療的專業，告訴你：

只要一顆運動球，孩子除了透過「推、滾、彈、踢」鍛鍊大肌肉，也可以趴或坐在上面，上下彈跳或前後左右搖晃，都是鍛鍊「前庭覺」和「本體覺」的好方法。

用一條被毯，讓孩子在地上滾動直至完全包覆身體，僅僅是藉由滾動、旋轉的刺激，促進了孩子的平衡感；而在滾動的過程，會利用到全身肌肉，也同時加強了「本體覺」；此時若爸媽緊緊地擁抱孩子，則給予深深的「觸覺」輸入，頓時，孩子重溫在媽媽肚子裡的感覺，充滿安全感。

在生活中隨時取材，舉凡麵粉、刮鬍膏、布料、石頭、貝殼、軟墊……在家就可以透過遊戲，輕鬆達到各種感官刺激。Tracy老師針對每一項感官發展，設計了好玩、有趣又有實際功效的遊戲：

強化觸覺系統的方法

在不同的半液體上（刮鬍膏、布丁、太白粉水）寫字。

用海灘球壓身體，給予深層觸感。

用軟刷輕輕刷遍全身，增加觸覺輸入。

教你玩遊戲：七彩果凍樂、搔搔癢癢好奇妙、萬花觸覺袋、彩虹米粒……



強化前庭覺系統的方法

抱著孩子做左右搖晃或旋轉的動作。

在搖動中抓取東西，或進行投球的練習。

在地上做滾前或後翻的動作。

教你玩遊戲：盪盪布鞦韆、晃晃運動球、搖搖棉被搖籃、轉轉搖滾陀螺……



強化本體覺系統的方法

讓孩子鑽紙箱或爬小隧道

模仿動物，例如：螃蟹走路、青蛙跳或蜘蛛爬網。

關節按壓，或以彈力球、大沙包壓身。

教你玩遊戲：穿越時空隧道、拋接彈彈球、旋轉揮灑畫、小小特務闖迷宮……

全書收錄50種好玩且有益七感發展的遊戲，並提供105種啟發感官的技巧，運用生活中簡單可得的物品，就可以陪孩子盡情玩遊戲，提升活力和腦力！

本書特色

帶你深層了解什麼是「遊戲」？遊戲的好處有哪些？如何依孩子的發展階段搭配遊戲？大人們在遊戲中又該扮演什麼樣的角色？從了解遊戲開始，進而協助孩子找到適合的遊戲，將遊戲玩得更有意義。

全書收錄50個七感遊戲，每個遊戲不僅有建議年齡、遊戲的價值、小叮嚀等資訊，更進一步提供「七感分析圖」，詳列該遊戲在每一感官所占的比例，幫助父母依孩子實際的需求來選擇遊戲。

想玩得更有創意，書中也有許多「延伸遊戲」，只要簡單換個場景、器具或材料，就能給孩子更多元的刺激和體驗。

Photo Credit: 大好書屋出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九