均曾名列「恐怖份子」名單，菲律賓2名社會運動者接連死亡

繼8月10日菲律賓左翼政黨勞動群眾黨（Anakpawis）主席Randall Echanis被殺害於租屋處，17日晚間，39歲的人權工作者Zara Alvare死於巴科羅市（ Bacolod City），警方最後確認Zara Alvare是被不知名人士槍殺。2人都曾在2018年被菲律賓法務部認定為「恐怖分子」。

《Rappler》報導，17日上午，大批群眾將Randall Echanis的棺木從奎松市（Quezon City），移至羅約拉紀念園（Loyola Memorial Park）安葬，親友與警方之間瀰漫著對Echanis死因的爭議，所產生的緊張氛圍。同天晚間，同是社會運動者Zara Alvare的死訊傳出。

《CNNPhilippines》報導，Zara Alvare在人權組織卡拉帕坦（Karapatan）擔任律師助理，也曾在內格羅斯島健康整合計畫（NIHIP）的研究與宣傳工作人員，有遭受政治迫害而坐牢的經驗。卡拉帕坦的發言人Cristina Palabay在臉書上確認Zara 逝世的消息，「我們以Zara留下的遺愛為榮——作為一名熱情、無私、盡心盡責的人權工作者，我們也將持續為實踐人權奮鬥。」

卡拉帕坦聲明指出，「Zara Alvare是杜特蒂（Rodrigo Duterte）政權之下，第13個被殺的卡拉帕坦成員。」並痛批，「是從何時開始放任人權捍衛者、和平倡議者和異議人士被殺害，使我們向恐懼投降，逼迫我們沉默。尤其在《反恐怖主義法》（Anti-Terrorism Act）生效的此時。」

《Politiko》報導，菲律賓左翼政黨人民第一黨（Bayan Muna）黨代表Eufemia Cullamat 18日表示，Zara Alvarez之死，讓2020年《反恐怖主義法》的本色盡顯。

2020年《反恐怖主義法》即11479號法案（Republic Act No. 11479）（以下簡稱《反恐法》）充滿爭議，除了擴充軍警單位的權力，也對恐怖份子定義不清，恐有當權者濫用之虞。《美國之音》報導，菲律賓大學迪里曼分校政治學教授Maria Ela Atienza指出，「它（法案）非常模糊，即使有一條規定載明不包括針對政府的集會和批評，它也可能遭到濫用，因為其對恐怖分子的定義非常模糊，留有很大的解釋空間。」

《馬尼拉公報》報導，數名律師和菲律賓人權倡議聯盟（Philippine Alliance of Human Rights Advocates），18日到最高法院（Supreme Court）送交指稱《反恐法》違憲的請願書——這已是第28份此類的請願書。他們也要求最高法院發出臨時禁止令（Temporary Restraining Order），暫停從7月18日開始實施的《反恐法》。

Zara Alvarez was among the more than 600 people that the DOJ wanted to tag as terrorist in a proscription case filed February 2018. This list has been trimmed down to only 2. @rapplerdotcom https://t.co/mu8EBAUMHC pic.twitter.com/FkJHmB14gU — Lian Buan (@lianbuan) August 17, 2020

恐怖名單

在2018年2月，菲律賓法務部（ Department of Justice）發出一份文件（petition），根據9372號法案（Republic Act No. 9372），也就是源於現今《反恐法》的前身——2007年《人類安全法》（Human Security Act）。名單中羅列超過600人的「恐怖份子」名單，Zara Alvarez也名列其中。

《CNNPhilippines》報導，卡拉帕坦的發言人Cristina Palabay表示，「即使她和其他許多人的名字後來從名單中除去，但來自國家權力的威脅仍在持續。」菲律賓全國人民律師聯盟( National Union of Peoples' Lawyers, NUPL）主席 Edre Olalia也表達譴責，「這很明顯是要散播恐懼。」

《Rappler》報導，這份名單最後被刪減到只剩2人——一位是流亡的菲律賓共產黨主席 Jose Maria Sison，另一位是民答那峨委員會（Mindanao Commission）秘書Antonio Cabanatan。

《焦點事件》報導，當時名單出來後，台灣人權促進會、台菲友好協會、桃園市群眾服務協會等團體，曾在2018年4月3日前往馬尼拉經濟文化辦事處，對杜特蒂政權表達譴責，並強調「菲律賓人權捍衛者絕不是恐怖份子」。

世新大學社會發展所教授夏曉鵑指出，名單中多是知名人權工作者，如 Tita Lubi是菲律賓婦女政黨嘉布瑞拉（Gabriela）的創黨副主席、草根原住民組織工作者現任科地埃拉人民聯盟（CPA）主席Windel Bolinget，以及CPA前秘書長、聯合國（UN）原住民族權利特別報告員Tauli-Corpuz。

《詢問者報》報導，Cristina Palabay也指出，卡拉帕坦和其他推動進步議題的團體尚在哀悼Randall Echanis之死，而他也曾在2018年菲賓法務部的恐怖份子名單上。許多社會運動者組織，包括勞動群眾黨，都相信Echanis是被國家代理人所殺，然而警方要求人們不要再沒有足夠的證據下做假設。

卡拉帕坦表示，「我們將對Zara的親友至上弔唁之情，同時我們和其他同伴也哀嘆摯愛的人權、建康衛生工作者逝去。我們將持續追求Zara、Ka Randy（Randall Echanis的別名）以及其他法外處決的案件得到正義的平反。」

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責任編輯：徐卉馨

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