彰化縣衛生局找到無症狀感染者，卻因採檢流程不符指揮中心政策，遭政風單位調查

台灣昨（17）日新增1例境外移入個案，是1名從美國返台的少年，在居家檢疫期間被彰化縣衛生局採檢才驗出確診。然而爭議之處在於，這名少年在居家檢疫期間並沒有出現症狀，彰化縣衛生局卻進行採檢，和疫情指揮中心政策不符。指揮中心表示，指揮官陳時中已要求政風單位調查。

彰化縣詢問民眾採檢意願，只須負擔掛號費

《中央社》獨家報導，據疫情指揮中心政策，目前只有自菲律賓入境者強制進行篩檢，其他國家入境者為居家檢疫，有症狀才會採檢。昨日確診的少年（案485）日前從美國返台探親，居家檢疫期間無症狀，彰化縣衛生局仍對其進行採檢，檢驗結果顯示少年確診感染。

報導指出，這名少年並非彰化縣衛生局逕行採檢首例。有民眾告訴《中央社》，他自高風險國家返台後，在居家檢疫期間接到彰化縣衛生局來電，詢問是否願意接受鼻咽的核酸採檢，避免是無症狀感染者而帶來傳播風險；民眾不需要付採檢費用，只須負擔掛號費。

這位民眾稱，他以為地方衛生局詢問採檢意願，是全國通用的例行程序，因此接受了採檢；直到案485的返台少年案例出現後，他才知道不是正常程序。他的朋友也遇到同樣情形，並同意接受採檢。

找到無症狀感染者，但不符合程序而遭質疑

雖然因彰化縣衛生局進行檢驗，才找到案485這名無症狀的境外移入個案，不過外界質疑這不符合程序。《中央社》指出，據現行擴大社區檢測的流程規定，可以採檢的對象包含：不符合通報條件的肺炎症狀或嗅覺異常者，或不符合通報定義的發燒、呼吸道症狀、不明原因腹瀉，或醫師認為有必要採檢者。

有專家向《中央社》表示，彰化縣政府對居家檢疫者進行採檢，屬於「廣泛性採檢」，不是針對特定個案，也有被詢問意願的居家檢疫者拒絕。

換句話說，彰化縣衛生局並未強制要求檢驗居家檢疫者，但因為與中央政策不符而引發議論。近來因國際疫情持續延燒、境外移入個案增多，有關自高風險國家入境者是否應一律強制篩檢，也持續被討論。

《中央社》報導，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心想釐清是否還有其他類似個案被採檢，指揮官陳時中已要求政風單位介入，細節還在調查中，暫無法回應其他事項。

彰化縣政府衛生局長葉彥伯則表示，當時程序沒有問題，尊重並配合政風單位調查，調查完成前不針對個案說明，靜待調查結果，沒有意見。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡