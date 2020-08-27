想申請國內外教職，你的「學術簡歷」應該包括這些內容

文：Steve Wallace

我正在申請台灣跟國外的教職。請問我的簡歷（CV）應該要多長？ ──國立台北科技大學的博士生

學術簡歷（CV，從拉丁文curriculum vitae而來），在美國又稱為履歷（résumés），相較於其他領域的簡歷，學術簡歷的條件則較為複雜。學術簡歷與其它就業市場所需的簡歷不一樣。

獨特的學術簡歷：

要簡短，在美國產業界，只有一頁到兩頁。

使用項目符號以便於閱讀。提供關於您的成就細節、個人與團隊的能力與經驗等。

以能幹、充滿活力且樂觀的態度撰寫，公然表達想要被錄取之心。

其實一個明顯很短的簡歷不免會讓人覺得可疑，誤以為您可能省略了一些東西，或者反映出您所達成或出版的東西很少。學術簡歷通常會試圖把成就或出版物，寫完整一點。

學術簡歷的內容要依據下列要點來呈現：

完全根據事實且客觀。

詳盡，包含所有人生中相關的時期。但總結或省略大學時期非學術相關的打工。

可以被檢驗的細節。不誇大您的經歷或學位、學術研究、與知名學者的連結、在團隊合作或任務中的參與度，也絕不要誇大出版物、出版狀態或對審查中出版物的狀態和前景畫大餅。

描述的長度足夠把上述這些交代清楚。事業剛起步的研究者，約五到六頁。但不要一頁接著一頁的描述評鑑者不會在意的事跡，或是一整排超過三年前、大學社團所得，無所確認起的獎項等。

在學術界，您必須用簡歷和履歷來推銷自己，但同時它們也要代表一種實質記號，表示您認同所有學術與研究的美德。

即使您已經畢業有一段時間了，您依然需要簡歷來表示您符合資格，所以開頭就要寫您的學歷和學位，細節放附件裡就好。要表示您一心嚮往於研究和參與學術界，所以其他的工作都不太重要，除非您從事科學研究或者是想進入商學院。

適當展現您在學術或研究團隊中表現稱職

倘若您曾經在高聲望的系所或實驗室工作過，並和很多知名的計畫主持人或主管共事過，務必明確而謹慎的描述您在研究團隊內的貢獻，您與合著者的分工、您與誰共事等等。

要確認您描述的是否和您的推薦人說法完全一致，因為任何出入都會對您不利，讓人進而不相信您的其他主張。（延伸閱讀：在學術寫作裡敘述研究貢獻以及展現個人風格）

更重要的是，簡歷或履歷要能清楚地、有邏輯地被整理且呈現出來，將所有有幫助且適當的資訊都有包含其中。

撰寫簡歷必須客觀，有幾分證據說幾分話，且對事實與細節很慎重，絕不可以誇大或弄混時間與角色。在簡歷中，請提及您的興趣，更別忘了強調您想要加入的系所和大學。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航