怕蟑螂、蜘蛛可以理解，但為什麼會怕看不見、摸不著的「鬼」？

文：張鈞惠（清華大學系統神經科學研究所副教授）

「有蟑螂！」房間外傳來一陣尖叫，探出頭一看，只見讀小一的弟弟跳到客廳的沙發上縮在角落，小五的姊姊從書房拿著拖鞋跑出來，追著蟑螂滿屋子跑。過了一陣子，馬桶傳來沖水聲，姊姊邊安撫邊說著：「好了好了沒事了，已送小強上天堂，可以下來了。」只見弟弟眼眶都紅了，聲音微微顫抖的說：「我最怕蟑螂了啦。」

為了生存而產生的保護機制

弟弟為什麼會怕蟑螂？回答這個問題前，可以先來了解一下，人為什麼會恐懼？

恐懼是一種負向情緒，從演化的角度來看，恐懼反應是一種保護機制，尤其在詭譎多變的自然環境中，一隻小動物可能因為怕高所以不敢靠近山谷，也就保護了自己不會失足摔死；可能因為害怕白天出洞會被天敵捕食，所以都在晚上出門覓食，也就減少了遇上天敵的機會。

從上述來看，恐懼可以被視為個體在面對可能的威脅時，提高自己生存機會的應對方式。

什麼是面對潛在威脅時的適當應對呢？適當的恐懼反應包括了適當的生理及行為反應兩部分。個體會產生什麼樣的反應，經常是取決於潛在威脅離自己有多遠多近。

一隻住在森林裡的小老鼠，平時只要確保活動範圍不要靠近崖邊以及晚上再出門，就不會不小心掉下山谷，並減低被老鷹吃掉的可能性。這個晚上，新月掛空，無風無雨，小老鼠出門覓食，突然聽到遠方有草叢窸窣聲。小老鼠當下為之一驚，心想：「不會是蛇吧！」立刻止住腳步，放低呼吸，儘可能安靜，希望遠方的動物不要發現自己。

總算，聲音漸漸遠去，小老鼠鬆了一口氣，覺得自己逃過一劫，轉頭才要邁步，黑暗之中一雙亮晶晶的眼睛盯著自己，近在眼前。

小老鼠大驚，心跳加速，立刻原地蹦起，只盼突如其來的反應可以嚇到擁有那雙亮晶晶眼睛的傢伙，接著小老鼠拔腿快逃，衝回自己的小窩。回到了小窩，撿回了一命的小老鼠，這晚不打算再出門了。

小老鼠的故事告訴我們，恐懼反應不是一成不變的。當威脅離自己很遠的時候，或許只需改變自己的行為模式，不主動靠近危險即可安然生活。當威脅離自己有些近但尚未發現自己的存在時，低調以對是個不錯的策略。但當威脅近在眼前時，為了保命，「戰鬥或逃跑反應（fight-orflight response）」就出現了。

怕打針的你，其實是被「制約」了

上述這些恐懼反應多是與生俱來的，但也有些恐懼反應是經由後天的制約學習而習得的。制約學習可以是兩個刺激之間的連結，稱做「古典制約」，例如大部分的孩子不會天生怕醫生及針筒，但三、四歲的孩子被帶到診所注射疫苗，穿著白袍的醫生拿著針筒，連結了針頭刺進手臂的疼痛。下回孩子再被帶到診所注射疫苗時，看到醫生及針筒，針頭還沒扎進手臂，孩子就先害怕得哭了。

制約學習也可以是動作及結果之間的連結，稱做「操作制約」，例如因為開快車而吃了罰單，下次再上路，多少會害怕再吃罰單，達到避免超速的遏止效果。

誰控制著我們的恐懼？

人的各式行為及生理反應，都是由神經系統所控制的，那麼恐懼反應的控制中樞在哪裡呢？這就要提到位於大腦顳葉的杏仁核（amygdala）這個腦區了。

杏仁核屬於邊緣系統的一部分，雖然體積不大，但對情緒反應十分重要，尤其是恐懼。杏仁核位於一個整合資訊及發號司令的戰略位置，外界各式感官刺激，包括視覺、聽覺、嗅覺和體感覺等，都會在杏仁核做訊息整合。

杏仁核再依據整合後的資訊，適當調控不同的下游腦區，做出合適的反應。例如增加交感神經系統的活性，讓心跳加速、手掌出汗、肌肉收縮，準備戰鬥或逃跑；或是指揮中腦的導水管周圍灰質（periaqueductal gray, PAG），讓個體表現「僵住不動」（freezing）這種防禦性的恐懼反應。

回頭來看看文章開頭提到的弟弟，看到了蟑螂的時候，為什麼會尖叫著跳上沙發呢？首先，黑黑的身體、很多隻腳，及走路的姿態，讓弟弟認出了「那是隻蟑螂！」

動物的天性會害怕長相可怕的生物，演化的結果告訴我們，這些生物通常具有危險性或是有毒。而弟弟可能剛巧對於蟑螂的長相有較嚴重的情緒反應，也或許因為弟弟過去和蟑螂接觸，產生了不好的制約連結學習（例如被狂奔中的蟑螂越過腳背，留下黏黏的不舒服觸感），讓蟑螂本身變成一個負向的刺激源。

因此，再次見到蟑螂時，視覺刺激活化了杏仁核，讓弟弟立刻心跳加速趕快逃跑，躲到了沙發上，讓自己離蟑螂遠一些，並且縮在角落僵住不動，希望蟑螂就此離開，別再招惹自己。

鬼啊！那些摸不著的未知恐懼

害怕蟑螂的人不少，也有些人會怕狗、怕蛇，或是像《哈利波特》裡的榮恩一樣怕蜘蛛。這些會引起恐懼的原因都很具體，那麼為什麼有人會怕鬼呢？畢竟鬼是一種超自然的概念。

怕鬼的原因，和怕黑的狀況比較相近，來自於天生對未知的恐懼。

以怕黑來說，在黑暗的環境之下，由於來自視覺刺激的資訊缺乏，如果再加上對於附近環境的不熟悉，例如半夜走在鄰鎮的小巷裡，因為不知是否有危機藏在暗處，風吹草動都可能讓人驚恐，而進入了戰鬥或逃跑的警戒狀態。

很多的鬼片或鬼故事，場景都設定在黑暗的環境裡，鬼的出沒也常是出其不意。於是乎，「鬼」、「出其不意的危機」和「黑暗的環境」，彼此之間產生了連結。

也因此有些人在進入夜晚或是自己獨處時，會有不安的想法和恐懼的情緒產生。尤其是一些年幼的孩子，會在晚上睡覺時不敢熄燈，害怕衣櫃裡藏著鬼怪要出來嚇人，而無法入眠。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航