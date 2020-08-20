手術用麻醉劑「牛奶針」依賴性強易上癮，濫用嚴重可致死

文：黎佳燊｜醫學審稿：賴建翰醫師

在醫療麻醉科中，有一種乳白色溶液，很常在手術作為麻醉藥和鎮定劑，它就是異丙酚（Propofol），俗稱牛奶針。根據美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）的資料，由於牛奶針的效用非常快，且通常藥效很快就結束，因此容易被濫用。若使用過量失去意識，是可能致死的。以下將剖析服用此藥物的風險和症狀。

牛奶針是毒品，限專業麻醉師用

衛福部提醒，台灣已於2015年將此藥物列為第四級毒品，只有在具備相關急救設備的醫療機構下才能服用，並且須由專業醫療人員給藥、監控服用者的心臟及呼吸等生命徵象，以避免使用過量。

過去曾有不法人士謊稱牛奶針能解毒癮，但這是不實的資訊。況且共用針筒或來源不明的藥物，可能還會提高感染愛滋病（AIDS）的風險。切勿以身試法，遠離毒品才是保障身體健康的唯一道路。

牛奶針依賴性強恐上癮

根據美國猶他大學（University of Utah）毒物控制中心的資料，牛奶針能帶來醉意和高潮，若遭濫用容易產生依賴性，並上癮，最後愈服愈兇，變得無法自拔。一旦癮頭無法滿足，就容易變得焦慮和激動。如果原本有在用機械式呼吸輔助（Mechanical ventilation），還可能會產生抗拒，妨礙治療。

因此若要接受牛奶針的相關治療，請務必先諮詢專業醫師，若有在使用乳清蛋白、非處方藥、草藥，以及其他營養保健品，也要在開始使用牛奶針前一併誠實告知，以確保身體在療程前後都不會有狀況。

牛奶針的睡意，有別一般睡眠

與一般的麻醉藥一樣，牛奶針會造成低血壓（Hypotension）、抑制呼吸，且使腦和神經系統變遲鈍。此外，牛奶針還會帶來暈眩和睡意，並會持續數小時，所以服用後的24小時內別開車，或從事任何需要全神貫注的活動。

其他用藥後可觀察到的症狀還包括：輕微搔癢、皮疹（Rash）、注射處灼熱或刺痛、肺功能異常、心律不整（Arrhythmia）、睡眠呼吸中止症（Sleep apnea）、高三酸甘油酯血症（Hypertriglyceridemia）和高血壓（Hypertension）。

嚴重的情況下還會導致異丙酚輸注症候群（Propofol infusion syndrome, PRIS）、嚴重癲癇發作（Seizure）、胰臟炎（Pancreatitis）、顆粒白血球減少症（Granulocytopenia）、血小板過少或過多、心跳停止、心臟病（Heart attack）等等。

另外，牛奶針帶來的睡意和一般睡眠並不一樣，根據美國芝加哥大學醫學院（The University of Chicago Medicine）的資料顯示，正常睡眠時，腦電波圖會有可遵循的特徵圖，血壓也會是平穩的，但如果用牛奶針血壓可能會遽降。更可怕的是，平常睡覺可以被叫醒，但用牛奶針睡著後卻不一定醒得來。

孕婦小孩和過敏者避開為妙

特別要注意的還有孕婦、剛分娩的媽媽、小孩、老人患者、肝或腎疾病病患、胰臟炎病患，以及高膽固醇（High cholesterol）、高三酸甘油酯（High Triglyceride）或癲癇（Epilepsy）的人。哺乳媽咪們也要小心，因為牛奶針可以藉由母乳傷害胎兒。

這類的麻醉藥使用時間愈長，次數愈多，就愈可能破壞小於3歲小孩的腦部發展，造成往後成長學習和行為能力的障礙。

如果對大豆或雞蛋過敏，不要使用牛奶針較安全，因為牛奶針含有大豆油和蛋黃脂肪和甘油，吃了可能會引發過敏反應，像是暈眩、呼吸微弱、注射處刺痛的症狀。若出現呼吸困難、起疹、臉部或唇舌或喉嚨腫脹，請馬上就醫治療。

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航