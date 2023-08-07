民團盤點蔡英文任內司法改革進度仍有6大不足，將拜會總統參選人要求回應

「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」今（7）日早上針對2017年司改國是會議結束至今的改革成績，聚集21位各領域的團體和代表逐一盤點326項決議的落實情形，其中「國民法官」、「勞動法庭」、「犯罪被害人保障」及「憲法訴訟」等新制的改革已經陸續施行，不過「制定公益揭弊者保護法」、「堅實並提升第一審審判品質」、「設立司法科學委員會、提升鑑定品質」、「制定調解基本法」、「建立獨立之刑事冤案特別救濟制度」及「強化冤案受害人之名譽回復及社會復歸」等則未有進展。

聯盟表示，過去6年間雖仍有多項重要的司改項目未有任何進展，但蔡英文總統的任內所推動的司改項目及範圍，仍是歷任總統之最。然而政府「研議」6年仍拿不出任何具體成果的6項重要改革，大大地拖累了整體的司改腳步，也連帶使得政府推動司法改革的決心令人懷疑。聯盟鄭重呼籲蔡政府應該正式回應、釐清施政拖延責任，並用選前時間亡羊補牢，盡速兌現改革承諾。

民間團體盤點相關改革

聯盟指出，「國民法官」、「勞動法庭」、「犯罪被害人保障」及「憲法訴訟」等新制的改革已於近年陸續完成修法、正式施行，且與過去相較，於制度的內容上都有很大的突破 。就「改革檢察系統」而言，迄今已施行了「檢察署一、二審人事活化」、「票選主任檢察官」等重要措施。

另外值得注意的是，司改決議整體雖對於性別平等的項次較少，但近年來有逐步通過《跟蹤騷擾防制法》及「遏阻性私密影像犯罪」的法案，連同近日剛通過的《性騷擾防治法》，可期待未來司法機關及人員在處理相關事件上，能夠持續加強性平意識。

聯盟強調，制度上路只是改革的第一步，政府仍應持續檢討相關制度的落實。以檢察改革來說，今年4月便爆發了檢察長遴選的爭議，檢察官團體也同時提出呼籲，顯見檢察系統內外的透明化、理性化，仍應繼續推動。而就「國民法官」、「犯罪被害人保障」兩項新制，今年也才剛剛起步，實際上是否能促成刑事審判文化及方式的改革、降低職業法官對於國民法官「權威效應」的影響或完善被害人權益，都有待進一步的檢視及政府的積極推動。

有哪些決議仍停留在「研議中」

聯盟提出，關於「制定公益揭弊者保護法」、「堅實並提升第一審審判品質」、「設立司法科學委員會、提升鑑定品質」、「制定調解基本法」、「建立獨立之刑事冤案特別救濟制度」及「強化冤案受害人之名譽回復及社會復歸」等多項決議，從過去6年到現在仍處於「研議」階段，蔡政府及主責的首長難道沒人需要負責，質疑人民還要再等多久；政府又要如何讓社會大眾相信，這些改革不是被刻意拖延。

以《公益揭弊者保護法》為例，草案在上一屆立法院時便由委員會完成審查，但最後未能三讀。在2020年後，縱使各黨立法委員已提出12個版本，因行政院遲遲未提出官方版草案導致目前為止仍是零進度。

聯盟也表示，以「堅實並提升第一審審判品質」來說，司法院雖然提出了上訴審的改革，並以限制人民上訴權為主要方向，但幾乎沒有對應地提出「強化民、刑事第一審審判品質」的對策，針對證據法則的檢討也無疾而終。

關於「設立司法科學委員會、提升鑑定品質」的改革，司法院早在2019年就提出了可行的完整條文，但歷經會銜行政院的延宕，至今在立法院仍乏人問津，下會期再不處理，恐讓改革功虧一簣；而就實務上科學鑑定缺乏統一標準及方法的系統性問題，也因政府不重視而仍停在研議階段。

有哪些司改決議雖有作為仍持續監督

聯盟也提出多項司改決議調整後仍有待追蹤、檢討的政策，雖然官方都有採取不同程度的作為，但離改革的目標仍然有段距離：

「合理化警察的績效標準」：警政署不予採納，並以在檢討會議中納入民間專家學者、基層代表作為回應，但仍無法解決警察政策與刑事政策閉門造車與整合性的不足的問題。近年來對績效制度有所調整，對於警察人員違法問題，也開始轉向開放與切實檢討，而也開始有是否有執法偏見的討論，但相關替代對策顯然沒有對此問題帶來明顯改善，甚至仍然發生重大爭議事件。

「減輕司法負擔」：司法人員長期的過度負擔，一直是推動司法改革的瓶頸之一。近期媒體多次報導的「檢察官出走潮」，也顯示了此一問題日益嚴重。然而目前相關政策討論都仍僅圍繞人力增加，而未根本性檢討如何在不影響司法品質的前提下，加強司法系統許多環節的效率與減少資源的浪費。

「獄政改革」：2021年已完成《監獄行刑法》與《羈押法》的修法，依法新增「監所外部視察小組」制度，但施行至今外部視察委員的「外部性」及「獨立性」仍有疑慮。其次累進處遇制度仍然沒有改變，矯正人員的考用制度也未改革。此外《少年矯正學校處遇實施條例》仍未完成修法。

「司法通譯」：目前（不）起訴書及判決的主文未有翻譯，開庭程序中的對話無法充分翻譯給外籍人士的問題也仍存在。

「落實偵查不公開」：雖然相關規範已逐步齊全，但近年來洩漏資訊以致於畫面外流、記者圍堵的情況仍時有所見。

「法律專業人員之培育」：雖有通過內容完整的修正草案，但目前立法院仍未通過，致使改革停滯。

聯盟表示，在上述改革項目中，可發現政府雖然有一定作為，但對於特定的改革訴求是採取拒絕、拖延的態度。此大方向上的問題，也很難期待能透過機關內部的研議獲得解決。總統有必要設計提供社會及相關政府部門繼續對話的平台，以促成司法院、法務部等機關共同落實決議。然而「要好好落實決議」的決議，目前也沒被落實。

聯盟也呼籲，未來的政府應吸取過去6年經驗進一步推動司法改革。他們將規劃拜會各黨的總統候選人，要求重視司法改革，並改善民眾對於司法不滿意的現況；另外他們也提出，總統候選人應承諾於當選後，蒐集社會多元意見、廣納民眾的聲音，透過會議建立公開的溝通的平台，在推動司法改革及提升人權保障的方向上，凝聚社會共識。對於司法改革的落實情形及進度，政府應與民間合作，共同建立定期、有效的檢討及監督措施。

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核稿編輯：翁世航