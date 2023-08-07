民團盤點蔡英文任內司法改革進度仍有6大不足，將拜會總統參選人要求回應
我們想讓你知道的是
聯盟表示，過去6年間雖仍有多項重要的司改項目未有任何進展，但蔡英文總統的任內所推動的司改項目及範圍，仍是歷任總統之最。然而政府「研議」6年仍拿不出任何具體成果的6項重要改革，大大地拖累了整體的司改腳步。
「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」今（7）日早上針對2017年司改國是會議結束至今的改革成績，聚集21位各領域的團體和代表逐一盤點326項決議的落實情形，其中「國民法官」、「勞動法庭」、「犯罪被害人保障」及「憲法訴訟」等新制的改革已經陸續施行，不過「制定公益揭弊者保護法」、「堅實並提升第一審審判品質」、「設立司法科學委員會、提升鑑定品質」、「制定調解基本法」、「建立獨立之刑事冤案特別救濟制度」及「強化冤案受害人之名譽回復及社會復歸」等則未有進展。
聯盟表示，過去6年間雖仍有多項重要的司改項目未有任何進展，但蔡英文總統的任內所推動的司改項目及範圍，仍是歷任總統之最。然而政府「研議」6年仍拿不出任何具體成果的6項重要改革，大大地拖累了整體的司改腳步，也連帶使得政府推動司法改革的決心令人懷疑。聯盟鄭重呼籲蔡政府應該正式回應、釐清施政拖延責任，並用選前時間亡羊補牢，盡速兌現改革承諾。
民間團體盤點相關改革
聯盟指出，「國民法官」、「勞動法庭」、「犯罪被害人保障」及「憲法訴訟」等新制的改革已於近年陸續完成修法、正式施行，且與過去相較，於制度的內容上都有很大的突破 。就「改革檢察系統」而言，迄今已施行了「檢察署一、二審人事活化」、「票選主任檢察官」等重要措施。
另外值得注意的是，司改決議整體雖對於性別平等的項次較少，但近年來有逐步通過《跟蹤騷擾防制法》及「遏阻性私密影像犯罪」的法案，連同近日剛通過的《性騷擾防治法》，可期待未來司法機關及人員在處理相關事件上，能夠持續加強性平意識。
聯盟強調，制度上路只是改革的第一步，政府仍應持續檢討相關制度的落實。以檢察改革來說，今年4月便爆發了檢察長遴選的爭議，檢察官團體也同時提出呼籲，顯見檢察系統內外的透明化、理性化，仍應繼續推動。而就「國民法官」、「犯罪被害人保障」兩項新制，今年也才剛剛起步，實際上是否能促成刑事審判文化及方式的改革、降低職業法官對於國民法官「權威效應」的影響或完善被害人權益，都有待進一步的檢視及政府的積極推動。
有哪些決議仍停留在「研議中」
聯盟提出，關於「制定公益揭弊者保護法」、「堅實並提升第一審審判品質」、「設立司法科學委員會、提升鑑定品質」、「制定調解基本法」、「建立獨立之刑事冤案特別救濟制度」及「強化冤案受害人之名譽回復及社會復歸」等多項決議，從過去6年到現在仍處於「研議」階段，蔡政府及主責的首長難道沒人需要負責，質疑人民還要再等多久；政府又要如何讓社會大眾相信，這些改革不是被刻意拖延。
以《公益揭弊者保護法》為例，草案在上一屆立法院時便由委員會完成審查，但最後未能三讀。在2020年後，縱使各黨立法委員已提出12個版本，因行政院遲遲未提出官方版草案導致目前為止仍是零進度。
聯盟也表示，以「堅實並提升第一審審判品質」來說，司法院雖然提出了上訴審的改革，並以限制人民上訴權為主要方向，但幾乎沒有對應地提出「強化民、刑事第一審審判品質」的對策，針對證據法則的檢討也無疾而終。
關於「設立司法科學委員會、提升鑑定品質」的改革，司法院早在2019年就提出了可行的完整條文，但歷經會銜行政院的延宕，至今在立法院仍乏人問津，下會期再不處理，恐讓改革功虧一簣；而就實務上科學鑑定缺乏統一標準及方法的系統性問題，也因政府不重視而仍停在研議階段。
有哪些司改決議雖有作為仍持續監督
聯盟也提出多項司改決議調整後仍有待追蹤、檢討的政策，雖然官方都有採取不同程度的作為，但離改革的目標仍然有段距離：
- 「合理化警察的績效標準」：警政署不予採納，並以在檢討會議中納入民間專家學者、基層代表作為回應，但仍無法解決警察政策與刑事政策閉門造車與整合性的不足的問題。近年來對績效制度有所調整，對於警察人員違法問題，也開始轉向開放與切實檢討，而也開始有是否有執法偏見的討論，但相關替代對策顯然沒有對此問題帶來明顯改善，甚至仍然發生重大爭議事件。
- 「減輕司法負擔」：司法人員長期的過度負擔，一直是推動司法改革的瓶頸之一。近期媒體多次報導的「檢察官出走潮」，也顯示了此一問題日益嚴重。然而目前相關政策討論都仍僅圍繞人力增加，而未根本性檢討如何在不影響司法品質的前提下，加強司法系統許多環節的效率與減少資源的浪費。
- 「獄政改革」：2021年已完成《監獄行刑法》與《羈押法》的修法，依法新增「監所外部視察小組」制度，但施行至今外部視察委員的「外部性」及「獨立性」仍有疑慮。其次累進處遇制度仍然沒有改變，矯正人員的考用制度也未改革。此外《少年矯正學校處遇實施條例》仍未完成修法。
- 「司法通譯」：目前（不）起訴書及判決的主文未有翻譯，開庭程序中的對話無法充分翻譯給外籍人士的問題也仍存在。
- 「落實偵查不公開」：雖然相關規範已逐步齊全，但近年來洩漏資訊以致於畫面外流、記者圍堵的情況仍時有所見。
- 「法律專業人員之培育」：雖有通過內容完整的修正草案，但目前立法院仍未通過，致使改革停滯。
聯盟表示，在上述改革項目中，可發現政府雖然有一定作為，但對於特定的改革訴求是採取拒絕、拖延的態度。此大方向上的問題，也很難期待能透過機關內部的研議獲得解決。總統有必要設計提供社會及相關政府部門繼續對話的平台，以促成司法院、法務部等機關共同落實決議。然而「要好好落實決議」的決議，目前也沒被落實。
聯盟也呼籲，未來的政府應吸取過去6年經驗進一步推動司法改革。他們將規劃拜會各黨的總統候選人，要求重視司法改革，並改善民眾對於司法不滿意的現況；另外他們也提出，總統候選人應承諾於當選後，蒐集社會多元意見、廣納民眾的聲音，透過會議建立公開的溝通的平台，在推動司法改革及提升人權保障的方向上，凝聚社會共識。對於司法改革的落實情形及進度，政府應與民間合作，共同建立定期、有效的檢討及監督措施。
延伸閱讀
- 台灣陪審團協會年度民調：84.4%不信任司法，今年司法院成績代表字是「爛」
- 回顧10年前2012年的司改大事，再來談10年後2032年的司法前景會是如何
- 所謂「司法獨立」，不是「禁止外部成員監督司法」的意思
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html