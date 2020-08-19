經濟部重手封殺中國OTT服務，愛奇藝、騰訊在台恐無「合法」代理商

為了防止中國OTT-TV（如愛奇藝、騰訊等）透過代理或經銷等迂迴方式在台經營，經濟部於昨（18）日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT-TV及其中間投入或相關商業服務等服務給中國地區的人民、法人、團體或其他機構，預告期間為14日，將於9月1日期滿。

經濟部也說明，預告期滿後，規劃於今（2020）年9月3日進行正式公告，違反者將由國家通訊傳播委員會依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第86條第4項規定查處，可處代理商新台幣5萬元以上、500萬元以下罰鍰。

愛奇藝在台灣的營運方式，是委託台灣代理商歐銻銻娛樂經營台灣站部分業務，並透過香港奇藝公司，在台申請成立「奇藝香港台北辦事處」；騰訊WeTV也在去年依照愛奇藝模式，委託台商任風媒體在台經營。

經濟部商業司說明，北京愛奇藝科技公司曾於2016年申請來台投資設立子公司，但是OTT-TV業務並不是開放給中國地區人民或公司來台投資的項目，因此經濟部當時並未核准。

依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條第2項規定，經濟部有權禁止台灣與中國地區人民、法人、團體或其他機構從事特定商業行為，經濟部昨日預告將代理OTT-TV業務納入「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，預告期滿後，將於9月3日正式公告上路。

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，等經濟部公告後，由陸委會認定愛奇藝等中國OTT業者屬於陸資範圍，將據此認定代理行為違法，依法進行查處。NCC表示，如果查證屬實，將會依照「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第86條第4項規定處以罰鍰，並得限期要求停止或改正，如果未停止者，得連續處罰。

其實在此之前，NCC於今年7月就提出「OTT-TV專法」（網際網路視聽服務管理法草案），將納管境內外OTT業者，也被外界稱為「愛奇藝、騰訊條款」。草案內容指出，未依規定在台取得合法經營權、卻提供服務者，包括提供其網路服務的電信業恐連帶受罰，可罰新台幣50萬到500萬元，不過法案仍在預告期，原預計9月辦公聽會，不料經濟部昨日再出重手，直接將代理中國OTT-TV服務列為禁止的商業服務項目。

為此，在經濟日報的報導中提到，愛奇藝在台灣的代理商歐銻銻娛樂表示，草案公告僅14天，就要進入行政院，預期很快也會公告實施，只能密切關注並且盡快研究相關對策，現在無法有正式的評論，但確實沒想到政府連商業行為也禁止。騰訊視頻海外版WeTV則不予回應。

至於是否代表未來在台灣就看不到愛奇藝了？聯合報報導，有官員指出，該禁止事項項目表只能限制台灣本土不能有代理或經銷行為；但專家認為，「技術上不太可能讓台灣觀眾完全看不到愛奇藝」，例如大陸OTT-TV業者改為直接以跨境消費方式收取會費、或透過第三地代理商運作，台灣會員仍可以正常收看，不過在金流和客服便利度將大幅降低。

一位不願具名的愛奇藝離職員工表示，7月OTT專法公告之後，的確影響部分與愛奇藝合作的廠商投放廣告，像是愛奇藝與部分電視盒合作，買電視盒送愛奇藝服務，但不能在智慧電視的頁面出現logo，用戶若想透過電視觀看愛奇藝的節目，只能自己透過Google Play下載。但經濟部昨日公告，直接點名禁止台灣代理商代理行為，「是真正比較大的消息」，後續影響更大。

而據了解，部分受僱歐銻銻的愛奇藝員工近期接受離職手續，後轉入另一間「斯翠明科技有限公司」。該公司於2020年6月甫設立，當時登記負責人何美慶據悉為歐銻銻娛樂代理愛奇藝的高層，不過該公司於7月變更登記後，負責人改為趙善真，但仍為歐銻銻娛樂員工。

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核稿編輯：楊士範