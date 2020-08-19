【關鍵時事】做不到「甘」，才會以為台南小吃只有「甜」

文：黃婉玲的烹飪教室

一個台南人的吶喊。

我覺得台南人好像被妖魔化，成為一個嗜甜成性，愛甜愛到很變態，菜餚竟是毫無理性的甜滋味，甜得一點也不合邏輯，酷甜至無理性，美食之都竟因甜滋味而使之蒙羞。

我是土生土長的老台南人，而非移居者，祖先更在台南紮根300多年，早年祖先製糖為業，家族成員都愛吃甜食，但甜食滋味婉約，甜味並非不理性重甜。

現在的台南小吃真的越來越甜膩，甜到我都受不了也不認識，這些小吃的原貌並非如此，例如許多小吃的原味應該是「甘」而非「甜」，這兩者之間的滋味有著差距，甘味做不出就索性做甜味，甜味做過頭變成膩，這一錯久了，變成台南人愛吃甜。

其實菜餚中要做出甘味，還得要有功夫，沒功夫大把糖直接加，這樣的甜味太好做了！就造成沒有理性的甜味。

有次我到某飯店吃淮揚菜，師傅不是台南人，但他做出的淮揚菜竟然處處都有甜味，這奇特的現象讓我質疑起師傅的動機，一問才知，師傅說台南人愛吃甜，所以什麼菜都加糖，以迎合在地人。然而師傅的想法在地人並不買單，生意也逐漸下滑。

我在台南看過一家有名的米糕店，老老闆年邁決定將店面頂出，接手的是由台北南下的年輕人，想不到這年輕人做出的肉臊汁竟然也加糖，米糕中充滿甜滋味，可真嚇壞我了！細問一下老闆，老闆的答案讓我為之驚訝：「入境隨俗呀！」這下子我真該展開緝兇大會，當台南不再是台南，真是可悲的事。

我愛我的家鄉，捍衛著傳統飲食，看到台南飲食面目全非真讓人心痛，「甜」一個字壓垮了飲食原貌。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航