批中共「政治殭屍」、習近平「黑幫老大」，被退黨的蔡霞還說了什麼？

文：德國之聲中文網

澎湃新聞是週一（8月17日）最早發布中央黨校開除蔡霞黨籍的中國媒體之一。次日，即便有無法躲避的審查和刪帖，該報熱評區排行第一的是對蔡霞的處分。

「感受時代脈搏」寫道，身為中央黨校退休教師，發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，作出開除黨籍，取消其享受的退休待遇的決定，大快人心，堅決擁護。

其他發言者當中附和這一觀點的偏多，基本態度都是「嚴懲壞人，治黨治國」，或者「堅決擁護」，或者認為蔡霞「活該」。但也有人提出問題，「王昊」問：她說啥了？

今（2020）年6月，中國大陸基本無法登錄的Youtube網站上，流傳著一段蔡霞在一個私人場合發言的20分鐘左右的音頻。她在那裡形容中共實際上已經是「政治僵屍」，習近平是「黑幫老大」。「黨內已經沒有任何人權和法治保障黨員幹部的權利這兩條。所以9000萬黨員成了奴隸和個人使用的工具。」

蔡霞以前在中國國內並非特別有名。直到2016年，北京華遠集團前總裁任志強因在網上批評當局被留黨察看一年、蔡霞發表〈黨章黨規保護任志強們的黨員權利〉之後，才開始受到人們的注意。但這篇力挺任志強的檄文很快就被屏蔽了，之後它只能在海外中文媒體轉載。

因言治罪

中共中央黨校（國家行政學院）週一公佈的處理蔡霞的通知，稱其「發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律，違反國家事業單位人員行為規範。」

通知提到開除蔡霞黨籍以及取消其退休金是依照《中國共產黨紀律處分條例》和《事業單位工作人員處分暫行規定》的相關規定進行的。

2012年9月1日實施的該規定第16條第1款寫道：有下列行為之一的，給予記過處分；情節較重的，給予降低崗位等級或者撤職處分；情節嚴重的，給予開除處分：散佈損害國家聲譽的言論，組織或者參加旨在損害國家利益的集會、遊行、示威等活動的。

該規定中有特別對退休人員劃定的內容，第44條：「已經退休的事業單位工作人員有違法違紀行為應當受到處分的，不再作出處分決定。但是，應當給予降低崗位等級或者撤職以上處分的，相應降低或者取消其享受的待遇。」

中央黨校的通知並沒有說明蔡霞「政治僵屍」、「黑幫老大」等說法是不是被歸納成了散佈損害國家聲譽的言論，而在目前，更沒有人能說清「損害國家聲譽」的內涵和外延究竟指的是什麼。蔡霞對《美國之音》證實，6月在網上傳開的音頻是她說的，此外她還強調了兩點，「習近平必須下台——只有換掉習，才能緩解黨內目前恐怖高壓狀態；其二，共產黨這個外殼必須被拋棄。」

有關蔡霞的講話是不是屬於言論自由的範圍，《環球時報》主編胡錫進發表短評說，「無論蔡霞怎麼定義言論自由，我認為，作為黨校的退休教授，她應當維護黨對這個國家的領導，不應當站到黨領導國家這一憲制規定的對立面，或者實際站到黨的領導的對立面。美國現在將攻擊的矛頭對准中共，她作為一名黨員，不應該客觀上站到攻擊者的一邊。」

旅居美國的時評人鄧聿文在接受《德國之聲》採訪時也認為，中共內部在放開言論方面達成的共識是「不能同黨唱反調」，其出發點必須跟黨保持一致。他說，「尤其在目前的氛圍下，『放開說』實際上做不到。即便在胡溫時代，黨內也不可能像蔡霞用『黑幫』這樣的詞彙，蔡霞的言論顯然被中共認為是在攻擊黨。」

自由的代價：被拿掉退休金

研究數十年中共黨建的蔡霞非常清楚中國共產黨常常會把敢於說話的人開除出去，她對《美國之音》說，「很多人並不意外，它本來就容不得不同意見嘛，」「但是把政治觀點不同和一個人的養老權利掛鉤，把養老的待遇拿掉，等於就是剝奪你生存的權利，這一點震動了整個中國社會。」

因此，蔡霞說，「我要跟他們打這個官司，走法律程序來捍衛我自己的權利。不管這個官司打下來是什麼結果，但是我的權利不允許任何人輕易地侵犯，」根據《事業單位工作人員處分暫行規定》第39條，受到處分而不服者，可以在30日內向原處分決定單位申請復核。

時評人鄧聿文說，「切斷退休金是一種經濟懲罰手段，這樣，你就不敢說話了，比開除黨籍和公職達到的效果更為嚴厲。」

對於目前身在美國的蔡霞而言，未來充滿了不確定性。她對《紐約時報》表示，如果她在國內的話，很可能免不了牢獄之災。但是，她感到從未有過的輕鬆，因為她現在終於可以徹底自由地表達思想。「其實，我很早就想退黨」，「現在，他們開除了我，讓我重獲自由，我很高興。」

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