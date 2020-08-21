基本工資與「社會主義意識形態」，背後所隱藏的真相與邏輯謬誤

文：徐偉庭

以當代的社會來說，擁有「基本工資」，或西方普遍稱為「最低工資」（Minimum Wage）的國家遠遠超過了沒有的，而這些擁有基本工資的國家，除了將它視為可為人民帶來基本福祉的施政策略以外，同時也普遍將其視為勞工可向資方合法「要求」的基本權利之一。

而由於這些國家將基本工資視基本權利中的一環，因此在當代的社會裡，基本工資也成了現代文明社會中的「普世價值」。當一個社會中的一群人將某件事（或想法）視為普世的價值，那麼「意識形態」便以開始作用，無論這件事情在道德的層面上是否為善。而就以基本工資而言，其中的意識形態混合包裝了政府的施政策略與人民基本權利之間的關係，以及這關係背後隱藏的真相與邏輯的謬誤。

當一個社會將「人權」的定義「廣泛」地應用在一個人生活中的各項瑣碎事務，那麼基本工資的存在就看似有道理，甚至認為是必要的。倘若我們認為身為一個「人」活在一個特定的社會中，就必須要有基本的食物可以吃，有基本的房子可以住，有基本的教育，交通等等；那意思就是：一個人在一個特定的社會裡生存，首先社會必須要「提供」基本的生活條件，那麼為了要滿足這些條件，最基本的當然就是要有「穩定」的收入，而這穩定的收入也就是上述所謂的「基本工資」。

擁有基本工資，就可以有基本的財力去實現以上所說的在社會中一個人的各種基本權利，也同時保障了一個人在社會中的基本福祉。政府提供給社會中的每個人最基礎的生活所需，是幾乎不被質疑的事，每個人在社會中的勞動都帶給了整體社會某種程度上的貢獻，那麼政府的存在就必須確保每個人在社會中貢獻之餘，也能得到基本的回饋。

上述的這種意識形態從根本上似乎承認自己的存在是「為了社會」，而不是「為了自己」，而既然一個人的存在是為了社會，那麼當一個人站在起跑點與其他人競爭之前，社會就必須要提供一些基本的條件。這樣的意識型態認為「個人」在一個國家社會裡只是「總體」的一部分，是一個群體概念裡面微不足道的縮影：一個人所貢獻的一切都屬於社會，而個人自身的福祉也只是社會總體發展中的一部分，所以相對的也有權瓜分一部分 （註一）。

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以上是社會主義（Socialism）意識形態最根本的原則之一：站在一個社會，一個群體的角度來看待個人。而由於這樣的意識形態，「政府」在一個社會群體裡所扮演的角色相對就變得更重要，因為往往人們誤認為政府的存在，就是體現一個總體社會的存在。

社會主義者所擁護的勞工權益，實質上並非真正維護了勞工的權益，繼而凸顯勞工的價值，而是實實在在的體現了「政府」在社會中扮演的不可抹滅角色。既然政府在社會主義的體制下是如此的重要，那麼政府的功能就必須最大化，繼而影響，甚至是操控整個社會。政府的功能要強化主要必須透過兩個重要的關鍵：

人民在社會主義意識形態下「對政府的仰賴」 立法

如同先前所說的，當一個社會中多數的人都仰賴政府的干預已至獲得生存在這社會中最基本的條件（註二） ，那麼政府在社會中的重要性就只會不斷增加而不減少；同時，由於政府在任何事物上都必須透過「立法」來實現與執行，當政府立的法越多，相對的政府的權力也就變得越大，那麼人民對政府的仰賴也就同樣只會增加不會減少，最終導致惡性的循環。

如果我們仔細分析法律的性質，進而分析政府立法執行政策的運作模式，那麼很快就會發現為什麼政府權力的增長是一件可怕的事，舉例來說：

當一個社會中百分之五十一的人對一件事情的看法是Ａ，而百分之四十九的人對同一件事情的看法是Ｂ，當百分之五十一的人因為佔多數並向政府提出要求立法，那麼法律通過之後，隨即而來的結果就是剩下的百分之四十九的人必須「百分之一百」地接受百分之五十一的人的看法。這就是法律最根本的意義（註三），說得更明白一點 ：立法就是政府「合法」行使「暴力」的方式。

回到最初的問題，基本工資就是在這樣的意識形態與體制的運作下產生的：一群人因為仰賴政府給予基本的生活條件進而向政府提出要求，透過民間團體抗議，透過媒體渲染發聲，亦或是透過民意代表遊說，等等各種方式向政府施壓，而政府再透過立法（請別忘了上面說的法律的意義），實現這些人提出的要求。

如果們仔細思考企業主和勞工在社會上所擁有並可行使的基本權利，那麼工資理當是屬於資方與勞方共同訂定的契約項目，沒有任何一方可以透過「暴力」強行迫使另一方接受自己認為合理的薪資條件，雙方都是出自「個人意願」參與並且自由的去選擇是否同意這個契約項目。

而當「基本工資」的法律通過，企業主便失去了與受雇人自由訂定契約的權利，本來屬於資方和勞方共同協議認同的交易（薪資與勞動的交換），被政府透過合法的「暴力」強行換成了勞方與政府之間的勾當結果，企業主頓時失去了本來應該屬於他可參與和協議的一場自由交易的基本權利。這其中顯示的不僅是對於企業主「個人權利」的藐視，也是勞方對於政府過於仰賴的而導致扭曲的結果。

為什麼說是扭曲的結果？擁有對生活所需事物的基本權利是合情合理的不是嗎？擁有基本的收入難道不是一個人生來就應該被賦予的權利嗎？那既然如此，為什麼會有一些人（企業主）的個人基本權利因為其他人被賦予的基本權利而被政府（一個本身應該保持中立原則的國家組織）透過法律途徑以暴力的方式踐踏，並給予另一些人的基本權利特別的待遇？

如果我們重新思考權利的定義，那就會發現各種細相的權利分支其實都衍伸自幾個最基本的原則，而當這些基本原則以法律的形式體現就是所謂的「基本權利」。那麽綜合上述的這些問題，很容易就會發現這些問題其中最主要的起因，是因為在社會主義意識形態充斥整個社會的氛圍下，人們已經漠視，誤解，或甚至是無法理解一個「個人」在一群由「個體」所組成的社會中被賦予的基本人權的真諦是什麼。

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如果說民主、平等、自由是現代社會的普世價值，那麼就有必要重新探討及思考歷史上首個以民主自由為根基建國的美國，在獨立宣言（United States Declaration of Independence）裡，建國之父之一的湯瑪斯・傑佛遜（Thomas Jefferson）是如何定義一個人的基本權利：

我們認為下面這些真理是不言而喻的 : 人人生而平等，造物者賦予他們若干不可剝奪的權利，其中包括生命權、自由權和追求幸福的權利（註四）。

在這簡短的引言裡，最後三項明確定義了一個人被賦予的基本權利：生命，自由，和追求幸福的權利。這是美國建國之父們認為的基本人權的最根本，是其他任何細項的權利都不可違背和抵觸的；而同時，這些也是「資本主義」（Capitalism）最存粹的根基。

如果我們以美國建國之父對人權的定義作為基礎來分析上述社會主義者認同的各種基本權利，那麼就會發現社會主義者所認同的基本權利並不符合建國之父所定義的基本權利。傑佛遜所說的，從來就不是每個人都應享有對各種不同「事物」，以及這些事物可以帶來的生活福祉的權利，包括以上說的食物，房子，教育，交通，「基本工資」等等。

傑佛遜所描述的基本人權，是每個人都有「追求」幸福的權利，意思是每個人都可以「自由的在個人可取得的有限資源內以自身的『能力』去追求自己的幸福」。沒有人有「義務」替你提供食物，房子，教育，交通，以及基本的收入，同時自己也沒有義務要替其他人提供這些服務（註五）。自己的人生，是自己的「責任」。（在這裡，美國獨立宣言同時也體現了「個人主義」（Individualism）的精神，而個人主義也是資本主義最重要的精神之一。）

另一點值得注意的是，傑佛遜明確指出這些基本權利是「造物者」賦予的基本權利，也就是說並不是「他個人」，或是「任何人」給予的，也不是概念抽象的政府制定的，而是一個人「生來便俱有的。」傑佛遜在這裡的宗教性用詞也許反映了他個人及當時多數美國人的信仰，但實際上他是否為宗教信仰者並不引響它所影射的另一個重點：人權是在政府之上的權利，不受政府的干預和破壞，而政府之所以存在，也就是為了「保護」每個人的基本權利不被侵犯和破壞。

因此在獨立宣言裡他接著說：

為了保障這些權利，人類才在他們之間建立政府，而政府之正當權力，是經被治理者的同意而產生的。當任何形式的政府對這些目標具破壞作用時，人民便有權力改變或廢除它，以建立一個新的政府 。

上述反映了建國之父們如何認定政府存在的正當性，以及認同「小政府」的概念（註七），也就是政府的主要功能在於保護人民並維護他們的權利，而且是「當」人民的權利被傷害的時候。這裡也影射政府的作用應該是被動的，如同裁判一樣，而不是主動的在社會中扮演玩家的角色。

政府若要有保護人民的功能，那麼它就必須被賦予正當的武器（法律）來行使暴力（法律制裁）。舉例來說：當強盜闖進你家奪取你的財務的時候，你的人身安全和個人的財務所有權都將被侵犯，此時政府就可以合法地對這個強盜行使暴力。

這裡同時也帶出另一個重點，在一個國家社會中「只有政府擁有可以合法地行使暴力的權利」，其餘社會上的人都沒有這種權利，當然也包括企業主及勞工。沒有任何企業主可以透過暴力使得某個特定的人非得為他工作，也沒有任何勞工可以透過暴力要求企業主雇用自己並且給予符合自身利益的各項條件，一切都將出自個人「自由意願」。

在獨立宣言的架構下，包含上述所說其影射的各種內涵，我們再次回來檢視「基本工資」是否有其正當性。由於與他人分享自己的產出結果是屬於個人的選擇自由，因此不是每一個人都願意這麼做，因此覬覦他人產出結果的人也就無計可施。

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在自由競爭的社會裡，每個人都有追求自己幸福的權利，但很顯然並不是每個人都有一樣的「能力」（包括學識，經驗，膽量，創意等，註八），因此當群體中有人利用自己有限的資源透過自身的能力脫穎而出的時候。

比如牛頓（Newton）、愛因斯坦（Einstein）、比爾・蓋茲（Bill Gates）、麥可・喬丹（Michael Jordan），他們因為對社會的產出（貢獻）比其他人多，他們得到的回饋（財富、名聲等等）自然也就更多，那麼社會中其餘的人（也許也都很努力但努力的結果不如預期）由於相對而言產出的少， 那麼得到的回饋相對就會比他們少。

然而當因產出的少而得到的少的人不滿自己的處境，並覬覦那些擁有得多的人的時候，產出的少的人就會像「寄生蟲」一樣想要依附並從中奪取高產出的人所擁有的財富。但是由於政府同時也保障每個人都享有財產權 （Property Right，註九)，因此如果強行透過暴力獲得他人財富便是一種犯罪（如同前面說的強盜的行為），於是最理想有效的辦法就是「直接透過政府作為合法使用暴力的權力組織來向高產出的人掠奪財富」。掠奪的方式有很多種，而基本工資就是其中之一。

由於現在大多數的國家都是以民主自由為制定國家憲法的根基，結合表面上為資本主義實際為社會主義的經濟體制（混合經濟 Mixed Economy），社會主義者如果要將自己的意識形態付諸行動同時又不至於浮上檯面與資本主義正面衝突，那麼就必須：

在行動的同時隱藏背後真正的動機 逐步詆毀和扭曲資本主義真正的內涵與價值

而往往要達成第一點，就必須借助第二點來實現。以基本工資為例，社會主義者首先必須隱藏基本工資背後真正的動機：透過政府行使暴力掠奪企業主的財富，那麼要成功的隱藏這個動機就必須先把原本在檯面上運作的資本主義醜化，於是拋出各種對資本主義扭曲的意識形態。

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比如：資本主義者所贊同的「獲利」是一個「邪惡」的行為，那麼以獲利為首要目標的企業或企業主一定也就是邪惡的，而由於勞工實際的獲利較企業主少，所以肯定是被壓榨的，既然是被壓榨，那這些人肯定是良善的。

另一個常見的例子是：所有「極端」的東西一定是「邪惡」的，無論是極端的資本主義，抑或是極端的社會主義（共產主義 Communism）都是極端理想並且在現實社會中不可行的，因此極端的資本主義一定也是邪惡的。（共產主義在上個世紀的歷史中已經向世人證明了過度理想的共產烏托邦所帶來的邪惡，所以當代社會主義者也並非傾向共產主義，而是傾向混合經濟：資本主義和高社會福利制度的結合。）

如果我們將上述的兩個例子結合，就會得出社會主義者是如何操作基本工資背後的意識形態：最能體現極端資本主義的社會代表就是以獲利為主的邪惡企業，因此我們必須透過政府來保護和支持那些被邪惡勢力籠罩卻又無法改變無情的社會現實的勞工們。

這就是社會主義者以勞工權益之名實現勞工無理的訴求的手段，也是資本主義在當代社會要承受的偏見，和企業主們要背的罪名。針對上述社會主義者對資本主義拋出的意識形態指控（「獲利」和「極端」），我們有必要仔細分析這些指控背後的邏輯。

「獲利」毫無疑問是企業主的「首要目的」，企業主獲利得越多，就越有足夠的資金可以擴張企業規模，亦或是轉投資其他產業，企業規模擴大後總體的獲利也將更多。當企業主因獲利而擴張企業規模的時候，人力的需求同時也會增加，工作機會就會更多，也就意味者更多人可以靠自己的努力去累積個人的財富。

與此同時，當企業規模擴大，相同的也就意味著該企業能更有效率的生產，於是產量提高，產品在市場上的價格就會下降，消費者就可以更便宜的價格夠買商品。

這裡說的只不過是一個企業「透過獲利」再投資之後對「整體社會」帶來進步的一小部分，還有更多更多企業發展可以為社會帶來的好處。這樣以獲利為目的而帶來的整體社會發展如何與邪惡劃上等號？社會主義者從來沒有針對這個問題以合理的邏輯和事實證據做解釋。

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社會主義者對資本主義的另一項指控更是令人難以釐清。如同哲學家艾茵・蘭德（Ayn Rand）對「極端」這個詞的解釋：「極端」這個詞究其本身而言是沒有任何意義的，因為它本身影射一種關係，一種測量，或一個程度，因此重點在於：是「什麼東西」的程度。

從這裡為出發點，難道無論什麼東西，只要是極端的就是邪惡的？我們試問自己：極端的健康和極端的疾病是一樣邪惡的？極端的智慧和極端的愚笨是一樣的邪惡？極端的誠實與極端的欺騙是一樣的邪惡（註十） ？帶著這個思維邏輯，難道極端的資本主義和極端的社會主義（共產主義）是一樣邪惡的？

事實上在現代社會裡，真正純粹的資本主義已經不存在（包括美國），現行的資本主義國家實際上都是實行混合經濟體制（註十一） ，而極端的社會主義而導致的共產主義經過歷史的驗證已經得到結果，那麼以個人基本權利為根基，主張自由追求自身幸福的資本主義，即便支持者的論述聽起來是極端的理想，又怎麼能說是邪惡的呢？社會主義者針對這個問題也從來沒有以合理的邏輯和事實證據做解釋。

以上闡述的主要著重在基本工資與人權的關係，以及背後影藏的意識形態和扭曲的邏輯，然而實際上基本工資對一個國家的「經濟」也有各個層面的傷害（失業率上升，經濟發展趨緩，物價提升等等，而這些都還只是表面顯而易見的問題），雖然以上並未提及，但是這些傷害都已經在社會各個角落造成許多問題。然而最大的問題是，每當問題產生的時候，是不是有辦法看見問題背後被隱藏的動機，以及被扭曲的邏輯。

在任何的情況下，當一群人聚在一起討論一個社會問題的時候，無論是涉及政治、經濟、或是道德問題，如果沒有針對討論的問題以「理性」的方式去針對「事實」做邏輯的思辨，那這樣的討論最終也只是流於既有的意識形態的爭論。

既有的意識形態是「對一件事情的錯誤認知，以及對這錯誤認知在『未察覺』的情況下將其『自然合理化』的想法，而容易掉入這種意識形態的原因往往是因為當在思考和面對一件事情的時候，不自覺的用了「感覺」做為思考的首要工具，而非「理智」，於是自然的扭曲了對一件事情的客觀判斷。

當感覺凌駕於理智之上成為思考的首要工具，個人心理上的（Psychological）作用也會被放大，對一件事情的思考和判斷就會取決於個人對這件事在心理和現實層面之間的關係，換句話說就是：個人對於一件事情的看法以及對這看法在心理上的「感受」和自身當前的處境之間的關係。

以本文的「基本工資」為例（註十二） ：一個人若長期受惠於基本工資的福利，那麼當面對基本工資是否有其存在之正當性的問題時，基於基本工資與個人（當前）自身利益之間的密切關係，在判斷時「心理上」就會自然對基本工資的存在是有其正當性的這個想法產生「良好感受」，那麼同樣的也就使得個人對此問題產生了非理智，非客觀的判斷。

翻開現在的新聞報導，處處可見社會主義者為達成其宣稱的社會公平正義的理想，是如何在手段上通過挑起大眾對各種議題的意識形態（政治人物），如何不斷刺激和催化大眾對社會議題的感受和情緒（抗議群眾），如何以公平正義之名說服大眾對各種社會議題以感受作為思辨的唯一方法；進而對事實的判斷產生偏見，並逐漸使大眾遺忘了如何透過事實真相和理智去做邏輯的思辨與判斷。

如果一個人對於基本工資的看法是因為擁有基本工資：感覺比較好，感覺是良善的，感覺會幫助到很多人，感覺對自己比較有利所以一定是好的——那麼他也許也會認為愛因斯坦之所以成功，是因為他「感覺」相對論（Theory of Relativity）是對的。

註釋

一、這種想法可追朔至早期的部落式思維：個人在部落裡所生產的一切都是為了整個部落，而部落裡的長老有絕對的權力決定產出的結果將由誰獲得，以及獲得多少。

二、以臺灣當前的狀況來說，人民仰賴並要求的實際上是遠超過上述的基本條件。

三、這個例子如果情況反過來（百分之四十九的人的想法獲得政府的支持並立法保障或執行）也是一樣的體現了法律意義和政府權力運作的方式。

四、「We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.」

五、哲學家艾茵・蘭德說：強迫犧牲自己的辛苦產出的結果並無條件的給予別人，這同於是奴隸的行為。

六、「That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government.」

七、在中華民國憲法裡，國父孫中山制定的五權分立政府也是為了避免單一政府單位擁有太大的權力。

八、這裡要謹慎思考的一點是：「資金」並不屬於個人的能力。不論一個人擁有的資金多寡，都只算是個人擁有的財物，而「如何使用資金」才是個人的能力。

九、財產權是包含在基本權利裡很重要的一項權利，因為如果一個人不能宣稱對自己產出的結果的所有權，那麼自由追求幸福的權利將是不可能實現的。

十、這些例子從艾茵・蘭德的文章〈極端主義：詆毀的藝術〉中轉述。

十一、混合經濟的中心思想和原則可大略解釋為對於各項政策和制度採取「中庸主義」（Moderatism）的態度來處理。如果不清楚中庸主義對於國家重政策和制度處理的優劣，試著想想一個醫生如果採中庸主義的原則來治療病人。

十二、此處的舉例只是客觀事件與個人心理之間的關係的其中的一種，實際上在兩者之間還有更多錯綜複雜的關係。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航