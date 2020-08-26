擺脫「一夜七次郎」：中老年人常見的「夜尿症」如何預防與治療？

根據一份研究，年齡65歲以上的長輩有70％的人有夜尿的困擾，且這個比例隨著年齡增加而上升；年齡大於80歲以上的長輩，更有高達80％有夜尿的困擾。

夜尿不會立即造成生命危險，但是長期放任不管卻有可能造成睡眠不足、失足意外，甚至引發憂鬱症等身心的危害。為什麼這樣的疾病特別好發在中老年人？又要如何預防和治療呢？

讓鳥科學先生帶你認識老年人的身心殺手──夜尿症。

什麼是夜尿？怎樣算是不正常？

醫學上對於夜尿的定義是「在睡眠中因為想上廁所而醒來，上完廁所之後又繼續回去睡」，所以只要經過一次「睡眠→小便→睡眠」的循環就算是一次的夜尿。臨床上認為正常夜尿的次數的應該小於兩次，所以如果過去一個月平均一個晚上起床小便大於兩次，就是需要就醫的夜尿症囉。

夜尿會造成什麼影響？

夜尿症通常不會造成立即的生命危害，而且正常人如果睡前喝比較多水分或是喝酒、咖啡等利尿飲料也有可能會產生夜尿的問題。這種突發性的夜尿，除了引起睡眠不足之外並不會對身體有傷害。

但是長期的夜尿症可能會引起嚴重的睡眠不足，進而引發高血壓、心臟病、代謝症候群等慢性疾病。夜尿會使長輩常常需要半夜摸黑上廁所，因而大幅提高了在家中跌倒骨折的風險。除此之外，有些長輩來不及上廁所，可能會造成尿失禁、尿床等問題，影響他們的生活和睡眠品質。夜尿不只影響生活品質，也縮短了生命的長度。

夜尿的成因是什麼？

很多的疾病都會以夜尿的症狀來表現。例如：

攝護腺肥大

膀胱過動症

尿崩症

心臟衰竭

糖尿病

睡眠呼吸中止症（俗稱打鼾）

這些疾病造成夜尿的方式各有不同。攝護腺肥大的病人因為排尿無力，造成上完廁所之後膀胱的餘尿太多，睡眠中容易膀胱又漲滿，所以會需要一直起床上廁所。

膀胱過動症是因為膀胱太過敏容易收縮，所以常會在半夜有尿急的感覺而醒來上廁所。

尿崩症是因為人腦分泌的荷爾蒙抗利尿激素不足，或是荷爾蒙接受器的問題，而引起半夜尿液製造過多，進而夜晚一直需要起床小便。

以上三個原因都是泌尿科醫師可以治療的疾病，我們在看診的時候也會注意有沒有需要其他科別醫師一起治療的問題：心臟衰竭會因白天站立的時候腎臟血液灌流不足，所以白天的尿液製造很少，等到晚上睡覺平躺之後，腎臟的血流充足了才把一天所需製造的尿液做出來，造成夜間多尿的問題。

糖尿病則是因為吃多、喝多，所以引起尿液過多的問題。長期的糖尿病會引起末梢神經壞死，也可能造成膀胱過動症進而引起夜尿的問題。睡眠呼吸中止症則是因為睡眠時缺氧引起心臟的激素增加，進而產生夜間利尿的問題。

所以治療夜尿前，醫師會先詳細詢問病史和檢查來找最有可能的成因：尋找原因，對症下藥，方能治好夜尿。

治療夜尿的方法？

夜尿的治療分成三個主要步驟：

第一步：生活習慣的調整

睡前六小時停止水份的攝取 養成睡前排尿的習慣 中午躺平至少半小時

不少人習慣在晚飯過後還會吃水果或是喝飲料。對於有夜尿的病人來說，晚餐過後的水分攝取反而會在半夜睡眠的時候，產生太多尿液進而惡化病情。

睡覺前排空膀胱，可以減少半夜膀胱漲滿而引起的急尿感。中午平躺半小時以上，適合心臟或是腎臟功能不好的人，利用平躺把尿液的製造轉移到中午。

生活習慣的調整是最簡單也很有效的方式，建議家中有長輩有類似問題的話可以先嘗試這樣看看，有機會不需要靠任何藥物就可以有效解決這個問題。

第二步：藥物的治療

藥物的治療就要針對各種可能的疾病。例如用甲型阻斷劑和抗男性荷爾蒙來治療攝護腺肥大、用神經抑制藥物治療膀胱過動症等等。各種藥物簡單整理如下：

攝護腺肥大：甲型阻斷劑、抗荷爾蒙藥物 膀胱過動症：神經抑制藥物 尿崩症：抗利尿激素補充 心臟衰竭：利尿劑、降血壓藥物 糖尿病：胰島素、降血糖藥物 睡眠呼吸中止症：配戴睡眠呼吸器

第三步：手術治療

藥物治療以外，有些會引起夜尿的疾病其實是可以用手術的方式來改善的。例如攝護腺肥大接受雷射或傳統電燒刀刮除的病患，除了排尿的症狀會有所改善之外，夜尿的症狀也會改善。

睡眠呼吸中止症的問題常常是喉嚨的組織太多鬆散造成的，可以考慮做相關部位的切除，也會改善打鼾和夜尿的問題。

結論

夜尿許多疾病共同的表現例如攝護腺肥大、膀胱過動症、尿崩症、心臟衰竭等。如果夜尿的次數超過兩次，就是需要就醫的程度了。

一旦發現自己或是家中長輩有類似的問題無須忍耐，盡早就醫治療可以改善生活品質，同時延長生命。

原文標題：如何擺脫「一夜七次郎』？-淺談夜尿

本文經鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航