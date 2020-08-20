打破美洲開發銀行「不成文規定」，川普激怒拉美有助大選？

文：向駿（致理科技大學國貿系教授兼拉丁美洲研究中心主任、中華戰略協會理事）

美國總統大選將於11月登場，目前川普（Donald Trump）的民調支持率低於民主黨對手拜登（Joe Biden）。川普為拯救選情對中國議題不斷加碼，8月11日他接受媒體訪問，再度抨擊拜登對中國的外交政策太過軟弱，他甚至表示如果拜登入主白宮「中國將統治美國……你們將不得不學會說中文。」為挽救岌岌可危的連任之路，川普也積極招攬國際助選員拉抬選情。

國際助選員效果待觀察

首先是6月16日美國財政部表示，將提名總統川普的拉丁美洲最高顧問克拉佛－卡羅內（Mauricio Claver-Carone）擔任美洲開發銀行（Inter-American Development Bank, IDB）行長，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）強調，克拉佛－卡羅內出任IDB行長將有助於引領拉美度過日益惡化的疫情。

此舉引發拉美多國抗議美國打破「君子協定」（gentlemen’s agreement），聯名反對寫信的前總統包括巴西前總統卡多索（Fernando Henrique Silva Cardoso）、智利前總統拉哥斯（Ricardo Lagos）、烏拉圭前總統桑吉內蒂（Julio María Sanguinetti）、哥倫比亞前總統桑托斯（Juan Manuel Santos）以及墨西哥前總統塞迪略（Ernesto Zedillo）。

其次是邀請墨西哥總統羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）於7月8－9日訪問白宮，這也是他就任總統以來首次出國訪問。羅培茲雖強調訪美是為了慶祝7月1日生效的「美國－墨西哥－加拿大協定」（United States-Mexico- Canada Agreement，USMCA），但加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）託辭日程排不開婉拒出席。

難怪墨西哥反對派人士質疑，這次訪問的時機有為川普助選之疑，如墨西哥前駐美大使沙魯坎（Arturo Sarukhán）認為羅培茲此行「對墨西哥和美國的長期和戰略關係是自殺的行為。」《經濟學人》認為這次「亦敵亦友」的會面（frenemies’ get-together）堪稱史上最詭異的「墨美峰會」之一。

再來就是指派衛生部長艾薩（Alex Azar）於8月9日起48小時高調訪問台灣，這也是1979年以來美國訪台層級最高、六年來首位訪台的部長級官員。艾薩在中央流行疫情指揮中心簽訂《醫衛合作瞭解備忘錄》，甚至在記者會上討論到台灣與WHO間的爭議以及川普預計成立新組織的計畫。但前疾管局長蘇益仁直言，今（2020）年冬天最重要的防疫物資就是疫苗，「美國無法解決台灣需求，〔艾薩〕這次就白來了。」

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IDB行長選舉暖場

美洲開發銀行創立於1959年，是世界上成立最早和最大的區域性、多邊開發銀行，也是金援拉丁美洲與加勒比海開發的主要財源。

泛美行集團包括泛美開發銀行（IDB）、泛美投資公司（IIC）和多邊投資基金（MIF）三個機構，其宗旨為「集中各成員國的力量，對拉丁美洲國家的經濟、社會發展計畫提供資金和技術援助」，不僅對拉美地區在世界範圍內都有極大影響力。時任美國總統的艾森豪（Dwight Eisenhower）在聯合國曾謂：「要使這個機構（IDB）成功，就必須讓拉丁美洲來領導。」

IDB成立以來的四位行長分別是1960－1970年智利籍的艾雷拉（Felipe Herrera），1970－1988年墨西哥籍的梅納（Antonio Ortiz Mena），1988－2005年烏拉圭籍的伊格雷希雅斯（Enrique Iglesias）及2005年之後的哥倫比亞籍現任行長莫雷諾（Luis Alberto Moreno）。此次提名意味IDB由拉美國家人士擔任行長、美國人擔任執行副行長的「不成文的規定」告終，原因和美中角力不無關係。

IDB預計於9月12日舉行新任行長選舉，克拉佛－卡羅內如果當選，將是IDB首次由美國人擔任行長，因此已演變成外交角力。歐盟、阿根廷和智利反對美國企圖控制IDB，其戰略是將行長的選舉推遲到明（2021）年3月，因為屆時川普可能已卸任。

被川普提名為美洲開發銀行行長的克拉佛－卡羅內｜Photo Credit: AP / 達志影像

成都年會，美中結怨

中國在2009年1月正式成為IDB第48個會員國，10年來IDB與中國的合作不斷深化，已與中國貿促會、中國社科院、清華大學等建立了合作關係。為慶祝中國加入10週年，2019年IDB年會原本預訂於3月28－31日在成都舉行，根據IDB 2019年會中國官方網站，該次大會「將是中國回顧和加強與泛美行的雙邊合作，有利於推動『一帶一路』倡議與拉美發展戰略對接，促進中拉經貿、投資、金融合作邁上新臺階。」

未料3月22日該行決定更換地點，理由是北京拒絕委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）的代表豪斯曼（Ricardo Hausmann）發放簽證，豪斯曼曾於1994－2000年間擔任IDB的首席經濟學家。

IDB執行董事會當天表決的80％票數支持年會撤出中國，美國副總統彭斯（Mike Pence）甚至在《邁阿密先驅報》（The Miami Herald）上撰文指責中國「支持腐敗的獨裁者」，並稱這將是IDB「有史以來第一次出現年會主辦國拒絕邀請一位代表的情況。」結果年會於7月16－17日移師厄瓜多舉行。

美國財政部提名的IDB總裁候選人克拉佛－卡羅內是古巴裔，現任白宮國家安全會議西半球事務高級主任，曾任美國駐國際貨幣基金（IMF）的執行主任，長久以來以反對古巴卡斯楚政權及委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聞名。

克拉佛－卡羅內具好戰性格，如雖在IMF任內曾支持對阿根廷右派政府一筆史上最大570億美元的貸款，但去（2019）年12月，他代表美國出席阿根廷左派總統費南德斯（Alberto Fernández）就職典禮，卻因委內瑞拉部長也應邀出席憤而退席。外交界認為他若當選必將意識形態帶進IDB。難怪佛蒙特州民主黨資深聯邦參議員雷希（Patrick Leahy）警告「此一提名可能危及美國和此金融機構的合作」，因此威脅將在參院撥款委員會杯葛。

IDB的章程明確規定股權最高的國家（即美國）的投票權必須維持在30％以上。相較其他地區開發銀行對投票權約定俗成的默契，美國對IDB的操控受到章程的明確保障。目前美國投票權重為30.006％，拉美國家投票權重前三名為阿根廷（11.354％）巴西（11.354％）墨西哥（7.299％），哥倫比亞、智利均為3.119％。

學界對投票權和大國操縱之間關係的實證分析發現，美國通過30％左右的投票權重，達到了投票總影響力的70％，克拉佛－卡羅內已獲得巴西和哥倫比亞支持，應有望跨過當選的50％門檻。投票權重僅為0.004％的中國，對IDB新任行長置喙的空間不大。

7月25日智利前總統拉哥斯在當地報紙（La Tercera）題為「摒棄『川普模式』」的專文呼籲，「現在應該做的是找到推遲美洲開發銀行9月會議的方法。美洲開發銀行的成員國應首先就未來幾年的議程達成一致。現在不應是美洲地區在冷戰思維下進行內鬥的時候。我們應該先考慮一下美洲開發銀行的未來及其金融貢獻的重要性。」

8月13日中美洲多國前總統、副總統、部長也聯名支持推遲選舉。IDB新行長選舉將成為觀察川普四年來拉美外交成敗的窗口。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航