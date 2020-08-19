貝魯特大爆炸震驚國際，70年前美國曾發生更嚴重的硝酸銨爆炸事件

文字：If Lin｜圖表製作：Stellina Chen

今年8月4日，黎巴嫩首都貝魯特港口發生大爆炸事件，震撼國際，讓人再度感到2020年真是災難的一年。

這場爆炸造成至少220人死亡，超過5000人受傷，有30萬人流離失所。爆炸主因是港口倉庫內囤放的2750公噸的硝酸銨發生爆炸，硝酸銨是常見的肥料原料，同時也能做為工業用的炸藥原料。硝酸銨在常溫時穩定，但在高溫下則可能引發爆炸。

貝魯特這場事件，爆炸原點下被炸出43公尺的坑洞，引發相當於芮氏規模3.32的震動，在距離貝魯特約200公里外的賽普勒斯也能聽到爆炸巨響。

從2000年以來，至少發生過4次重大硝酸銨爆炸事件，貝魯特事件是最嚴重的一次。另外三次事件分別發生在2015年的中國天津、2013年的美國德州與2001年的法國圖盧茲。

2015年中國天津的事件，跟貝魯特相同也是囤放在港口的硝酸銨爆炸，囤放數量達800公噸，最終造成173人死亡。而另外兩起發生在美國德州與法國圖盧茲的爆炸事件，因為囤放數量相對較少，爆炸規模也相對較小，但仍分別造成15人與31人死亡。

再回顧更早的歷史，在1947年時曾發生兩起更重大的硝酸銨爆炸事件，一起法國布雷斯特，一起在美國德州，兩起事件都是停放在港口船上的硝酸銨爆炸，總量都超過3000公噸。

美國德州事件的死傷最嚴重，共造成581人死亡，當時一艘載有2300噸硝酸銨的船艦Grandcamp，停靠在德州。這艘船上的硝酸銨發生爆炸，導致另一艘停在旁邊載有1000噸的船艦High Flyer也發生爆炸，爾後有引爆港口附近的儲油設備，最終都造成船艦與港口全毀，引發的火勢直到兩天後才撲滅。

所以為了防止硝酸銨爆炸事件的發生，許多國家有訂定相關規範，例如禁止大量囤積、遠離火源、低溫保存、需有專業處理執照等。

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核稿編輯：楊士範