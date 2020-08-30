《看得見的營養學》：突然給營養不良的人高熱量營養素，當心「再餵食症候群」

文：川島由起子

何謂營養障礙？

營養障礙，是指身體裡所需的營養素，供應不平衡的狀態。當進食量不足或偏頗時，身體就無法攝取足夠的營養素，導致體內產生營養素吸收障礙，或利用障礙等異常發生，即為形成營養障礙的主要原因。

從營養素攝取狀態來看，可將營養障礙分為以下幾種：

缺乏特定營養素。 缺乏多重營養素。 特定營養素過剩。 肥胖等多重營養素過剩。 各營養素間失衡。

Photo Credit: 大是文化

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營養障礙的程度可藉由體位測量、血液生化檢驗、臨床檢查、飲食歷史等方式進行判定。

體位測量中，以體重與身高測量最重要。

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營養不足症

營養障礙中，因營養素攝取不足，導致各式症狀發生的情形，稱為營養不足症。一般而言，營養不足症又可分為蛋白質──能量營養不良（PEM）和微量營養素攝取不足。

在蛋白質── 能量營養不良裡， 世界衛生組織（WHO）特別關注非洲熱帶地區常出現的瓜西奧科兒症（Kwashiorkor）和消瘦症（marasmus）等兩種病症。

瓜西奧科兒症為熱量攝取足夠，但缺乏蛋白質的營養不良狀態，患有此症時，腹部會明顯的突出。另一方面，消瘦症為長期缺乏熱量與蛋白質的營養不良狀態。

蛋白質──能量營養不良，經常發生於減重過度的年輕女性，或是長期臥床的住院病患、獨居長者等。

再餵食症候群

即使長期處於營養不足狀態，若突然給予高熱量營養素，也是非常危險的。當絕食或營養不良狀態，持續一段時間時，身體會因醣類攝取量減少，而減少分泌胰島素，改以肝臟利用脂肪酸，或透過分解脂肪製作出的酮體取代醣類當作熱量來源。

在這狀態下細胞內的電解質會逐漸枯竭，尤其是磷。如果此時突然補充糖類，熱量來源會立即從脂質轉成醣類，胰島素的分泌也會增加，加速醣類吸收的同時，細胞內也開始進行醣類分解作用。

跟著醣類分解作用出現的併發症，即為再餵食症候群。因血液中的磷、鉀和錳突然大量被細胞吸收利用，造成低磷血症、低錳血症、低鉀血症等情形。

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其中要特別注意的就是低磷血症。若低磷血症狀況加重，會造成心臟衰竭、呼吸衰竭、心律不整等多重器官衰竭情況發生，可能會有生命危險。

相關書摘 ▶《看得見的營養學》：原本富含彈性的血管為何變硬？「動脈粥狀硬化」的症狀與營養治療

書籍介紹

本文摘錄自《看得見的營養學：吃錯了你會容易生病、快老，該吃什麼、不能吃什麼，最多醫療機構指定參考》，大是文化出版

作者：川島由起子

譯者：林思吟、高宜汝

畢業自日本最富盛名的女子營養大學，並曾擔任該校臨床營養學研究室兼任講師的川島由起子，破天荒！首度把我們吃進去的食物進入體內後所有發生的事情，用圖表完整呈現。

人只要活著，就一定要攝取必需的營養，讓身體細胞有足夠的能量運作，進行新陳代謝將廢物排出體內。所謂營養，指的就是這一連串的生物流程。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航