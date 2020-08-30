《看得見的營養學》：原本富含彈性的血管為何變硬？「動脈粥狀硬化」的症狀與營養治療

文：川島由起子

動脈硬化：怎麼讓它變軟，參考法國日本

因動脈硬化而發病的狹心症、心肌梗塞等冠狀動脈疾病，以及腦梗塞、腦中風等腦血管疾病、閉鎖性動脈硬化症等，統稱為動脈硬化疾病。

Photo Credit: 大是文化

動脈硬化指的是，動脈血管壁失去彈性變硬的情況，常見的發病原因是，膽固醇進入血管內膜中，形成粥狀的粥狀硬化斑塊（plaque），導致動脈粥狀硬化（Atherosclerosis）。動脈粥狀硬化若持續發展，會讓血管內側越來越狹隘，導致血液流動不順。

若同時擁有像是吸菸、運動不足等不良生活習慣，還有年紀大、肥胖、高血壓、高血脂症、糖尿病等多項危險因子，就非常容易發病。

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動脈硬化的症狀與誘發病症

粥狀硬化發生的地方包含大動脈、腦動脈、圍繞心臟的冠狀動脈、腎動脈開口或近端、股動脈等大、中動脈。

主要誘發出的病症，會因動脈硬化的發病位置不同而有差異，像是頸動脈或腦動脈硬化的話，會引起腦梗塞、冠狀動脈硬化引起冠狀動脈疾病、腹部大動脈硬化，引起動脈瘤或剝離性動脈瘤等。

另外，下肢動脈硬化，是造成間歇性跛行的原因之一，腎動脈硬化則會引起腎血管性高血壓，和缺血性腎臟病。

動脈硬化的營養治療

為了抑止動脈硬化發生，進行營養治療的目的在於安定血壓、降低總膽固醇值並抑制血液凝固。營養治療重點如下：

適量飲酒。 改善肥胖狀況（體重管理）。 控制鹽分攝取。 積極補充鉀質（黃綠色蔬菜、水果）。 控制膽固醇量。 攝取大豆蛋白質和n−3多元不飽和脂肪酸。 增加膳食纖維攝取。

加上改善運動不足、吸菸等不良生活習慣，還有不累積壓力跟疲勞等，都是改善的重點之一。

其他動脈硬化疾病的營養治療

營養治療重點除了以動脈硬化的重點為基準，還需要注意以下幾點：

治療狹心症、心肌梗塞、腦梗塞等症狀時，有時會服用抗凝血劑華法林。此時，富含有凝血作用的維生素K的黃綠色蔬菜，攝取量要維持在正常範圍內，並禁食綠藻、納豆。 狹心症、心肌梗塞等缺血性心臟病，要留意鈣和鎂的攝取。 因心臟衰竭等疾病，導致浮腫或肺積水時，要限制水分攝取。

此外，若併有糖尿病症狀時，也要確實的進行血糖控制。

日本和法國的飲食小事

日本人自古以來比起肉類更常攝取黃豆、海鮮類，海鮮類裡含有較多能減少中性脂肪的n−3多元不飽和脂肪酸，而屬n−3多元不飽和脂肪酸之一的二十碳五烯酸（EPA）可抑制動脈硬化發展。從脂質管理方面來看，採取傳統日本飲食是相當有益的。

另一方面，喜歡吃肉類的歐美人難道就比較容易罹患動脈硬化嗎？其實並不然。

以法國人為例，他們很喜歡吃奶油，總脂肪攝取量確實也很多，但是總膽固醇值卻是歐美最低的，缺血性心臟疾病的罹病率也不算高。這是因為他們烹調時使用的橄欖油裡含的單元不飽和脂肪酸「油酸」（oleic acid），以及紅酒裡的苯酚化合物作用造成的。

相關書摘 ▶《看得見的營養學》：突然給營養不良的人高熱量營養素，當心「再餵食症候群」

書籍介紹

本文摘錄自《看得見的營養學：吃錯了你會容易生病、快老，該吃什麼、不能吃什麼，最多醫療機構指定參考》，大是文化出版

作者：川島由起子

譯者：林思吟、高宜汝

畢業自日本最富盛名的女子營養大學，並曾擔任該校臨床營養學研究室兼任講師的川島由起子，破天荒！首度把我們吃進去的食物進入體內後所有發生的事情，用圖表完整呈現。

人只要活著，就一定要攝取必需的營養，讓身體細胞有足夠的能量運作，進行新陳代謝將廢物排出體內。所謂營養，指的就是這一連串的生物流程。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航