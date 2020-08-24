論者質疑「電動車只是將污染轉移到電廠」，這樣的推論忽略了「能源轉換效率」

先前已經和大家介紹過，無論是走在環保減碳倡議前端的歐洲，又或是同樣飽受空汙肆虐、機車使用量高的亞洲各國，無不在政策上採取積極促進運具電動化的措施，舉凡設定具體年度的禁售令、電動機車的購車補貼，又或是充換電站的設置獎助，全球正快速迎向運具電動化的時代，新的能源使用及環境友善的產業，也隨著快速崛起，不斷顛覆傳統運輸市場。

遺憾的是，過去機車王國的美名，如今卻面臨台灣產業轉型遲滯的困境。

行政院永續發展委員會2019年出版的《臺灣永續發展目標》中分析，台灣產業結構長期低毛利、低價競爭，在科技產業、社會、環境、健康、氣候變遷與能源等面向，均面臨嚴峻的轉型驅迫，且陷入了系統性轉型遲滯的威脅。而轉型是否順利，牽涉到社會各系統能否同步因應挑戰。過程中的障礙克服、轉型速度及社會創新能量，將決定該國家是引領全球者、後進跟隨者，或是陷入轉型困境落入中等發展陷阱者。

運具電動化改革受阻即是轉型遲滯的例子。在「油電平權」呼聲的壓力下，政府在兩年內取消原定2035年禁售燃油車的轉型計畫，如今更成為全球唯一以環保單位補助燃油機車的國家。燃油車銷售在國際市場上每況愈下，國內油電平權口號卻震天價響，以求逐漸式微的既有產業得以延續。

然而，為何國際都往「運具電動化」的路上狂奔，一去不復返？電動機車真的環保嗎？台灣燃油機車其實很環保？以上的問題，我們就從能源轉換效率出發，為各界解答電動機車何以具有發展優勢。

能源轉換效率，電動車遠勝油車

許多論者質疑，電動車只是將污染轉移到電廠去了，台灣以火力發電為主，結果可能會造成更多的污染。然而，這樣的推論其實忽略了其中「能源轉換效率」的關鍵差異。

所謂能源轉換效率，是指一裝置輸出的可利用能量相對其輸入能量的比值。在引擎及電廠的比較中，最簡單的理解就是，同樣一公升的汽油，能夠轉換成多少的動能，如果能源轉換的效率越高，動能就越大，交通載具的移動距離就能夠更遠。

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根據2018年美國能源局的研究報告顯示， 電動車轉換的效率 可達77%至82%，但 燃油車輛的能源轉換效率 卻僅有12％到30％，差距遠在數倍之上。若電動車輛搭配動能回收系統，則可額外再提供能源補償，使整體轉換效率達到80%以上。

回到台灣燃油機車與電動機車的比較上，根據經濟部能源局 2020年5月及6月公告的國產機車車型耗能證明 資料顯示，近來國內大廠車款最高能效測試值，為每公升汽油可行駛達57.1公里。而電動機車方面，依據 車輛耗能研究網站的資料顯示 ，以6月份至今最新認證的29款車輛為例，平均能源效率為每度電可行駛約25.53公里，其中最高為每度電可行駛達33.3公里。

為了能確實比較二者的能源轉換效率，我們必須經過以下的計算：

根據 經濟部能源局的能源產品單位熱值表 ，一公升車用汽油的熱值約為7800大卡，而每度電的熱值為860大卡，經過換算一公升車用汽油的熱值相當於約9.07度的電（7800大卡/860大卡）。

不過，熱值是在完全燃燒的狀態下所做的計算，真實的電廠燃燒並不完全，因此進一步參酌 台電統計火力發電資料顯示 ，2019年全火力發電機組的熱值毛效率為45.6%，扣除廠內因為發電所耗用的週邊設備電力比率3.76%，出廠的電為理想狀態的43.89%，而出廠後的電還要經過輸配電網的耗損，根據 台電資料顯示 ，2019年線路損失率為3.86%，扣除損失後的電力僅剩下42.2%，又電動機車電池的轉換效能約為90%，故最終可供使用的電力為完全燃燒狀態的37.98％。

台灣智慧移動協會製圖

縱使經過上述層層關卡的遞減，一公升的汽油若經轉換仍相當於約3.44度電（9.07度*0.3798)，依據前述平均每度電可行駛約25.53公里計算，仍可使電動機車行駛達88公里，比燃油機車近來最佳紀錄（57.1公里）仍高出約30公里遠。若同以最佳紀錄進行比較（每度電可行駛達33.33公里），則每公升的汽油換算下來，可讓電動機車行駛超過114公里遠，二者的差異可謂十分顯著。

台灣智慧移動協會製圖

供電受影響？汽機車全面電動化，也不會缺電

論者的第二種質疑，來自於對台灣面臨缺電風險的恐懼。但事實上，即使所有的燃油機車全部電動化，所需的電力也僅佔台電全年度發電量的不到1%，運具電動化並不會造成台灣的供電危機。

根據交通部資料，2018年底台灣地區機車登記且使用中的數量約為1342萬輛，機車使用者平均每日的行駛里程數為13.3公里，因此可概算得出全台每日平均總里程數約17848.6萬公里（1342萬輛乘上平均每日13.3公里）。

又根據工研院機械所車輛實驗室機動車輛研究報告指出，電動機車每公里的耗電量約為0.024度，若全台1342萬輛機車全數替換為電動機車，單日耗電量為428.3萬度電（17848.6萬公里乘上0.024度），每年合計達15.6億度電。這個數字僅佔2018年淨發購電量2333億度電中的0.6%，該年度淨發電量扣除總售電量後，仍有餘電量達766.6億度，足以支應全面電動化的市場。

更甚者，即使將汽車也提上運具電動化的進程，電力依舊是充沛有餘。

台電 曾於2018年受訪表示，汽機車全面電動車化後，概估每天將增加約4011萬度的電能需求，由於運具的使用時間以日間為主，電池的充蓄電則以夜間為大宗，其商轉模式正好能避開一般用電的尖峰時段。據估算，夏日夜間離峰可提供每天4000萬度，冬季夜間離峰也有6400萬度，都足以滿足電動車充電的需要。

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財團法人台達電子文教基金會 進一步針對電動車對電力供需影響的細部評估報告指出，將臺灣未來人口趨勢、大眾運輸發展、能源轉換效率提升、蓄電容量增加等因素納入考量，若2025年燃油機車全數汰換為電動機車，每年僅需約9.5億度電，而2040年燃油車輛全數汰換為電動機車，每年則需約最多82.2億度電，整體用電負荷根本不成問題。

守護健康，你必須關注污染差異

根據環保署以燃料生命週期評估，考量能源生產、運輸、儲存及行駛階段後，得出七期機車和電動機車在污染物質的基礎排放率上，出現顯著的落差。七期燃油機車每公里一氧化碳排放量約為電動機車的45倍、非甲烷碳氫化合物為63倍、硫氧化物為1.3倍，考量我國機車數量高達1300多萬輛，及前述電動與燃油機車的能源轉換效率，油車對空氣污染的影響顯然不可小覷。

資料來源：環保署「108年移動污染源排放總量推估及管制措施研擬專案工作計畫」[註]

至於許多反對者對台灣發電結構的疑慮，除前能源轉換效率的分析外， 根據環境資訊中心的報導 ，台大風險社會與政策研究中心博士後研究員趙家緯引用 聯合國國際資源專家小組2017年報告 指出，若在燃煤發電佔比超過7成的國家推動電動車，可能會增加空氣污染，但以台灣目前的燃煤佔比（2019年為37%，預計2025年降至3成）來看，發展電動車確實有助於削減空氣污染。

中興大學環工系教授、長期研究空污議題的莊秉潔也表示，過往確實會顧慮燃煤佔比過高不宜發展電動車，但近來燃煤佔比已有所下降，態度轉趨為支持。

再以未來5到10年的進程觀察，無論政策是選擇將再生能源的佔比逐步提升（太陽能、離岸風電），又或是延長核電使用期限、重啟，電動機車的污染和碳排都只會越來越少，相反的，燃油機車卻會因為使用年限而逐漸劣化，形成差距逐漸擴大的趨勢。

「油電平權」是故步自封的修辭

由上述不難發現，即使在台灣的發電結構中，電動車輛依舊能比起燃油車輛，減少更多的污染物質排放，且不會傷害到既有的電力供需。

即使如此，仍有不少論者繼續高喊「油電平權」，主張油車已是環保車輛，但若直接、正面和電動機車的污染物排放進行測試與比較，答案不辯自明。有論者甚至引用機車僅佔台灣整體PM2.5來源比例的5.5%，作為反對改革的理由，刻意忽略鋼鐵業僅佔4~4.8%、電力業4.5~9.9%、營建工程佔2.5~4.5%，若將業別拆解越細，各自佔比當然也就越低，絕不代表能以此作為開脫之詞，而是不同的產業、污染源都應該加倍受到重視，沒有產業或交通運具能置身事外。

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轉型的過程必有陣痛與拉扯，罔顧國際政策的趨勢、甚至誤導民眾對電動化的認知，可能使台灣錯失市場良機，影響整體國家的綠色經濟轉型。畢竟，台灣未來真正要面臨的，不會僅是油電平權的假議題，而是如何在快速變遷的國際市場中，以永續經營的理念找到最佳的優勢位置。曾經的機車王國不該故步自封，唯有打開運具電動化的大門，台灣才能找到環境永續、交通革新以及產業發展的三贏之道。

註解

本表係以燃料生命週期評估結果(能源生產輸儲及行駛階段)進行說明。 七期係以六期實車數據搭配六、七期新車型審驗測試車輛零里程排放率比值推估獲得。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航