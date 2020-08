給火星人類學家特展（一）：如果火星人登陸地球，藝術家們希望留下什麼線索？

文:給火星人類學家

線上為主、實體為輔

假想如果有一天,火星人登陸地球,藝術家們希望留下什麼線索「給火星人類學家」?策展人張君懿援引藝評家蒂埃里.德.迪弗(Thierry De Duve)《以藝術之名》一書中的假想,而以「火星人」為外部觀點的比喻,邀請觀者跳脫地球人的視角與火星人一起看藝術。

策展人提出以「網頁」作為藝術家主要的創作場所,「線上為主、實體為輔」的策劃方向。線上展區呈現了藝術家針對網路介面創作的全新作品;實體展區中,則是透過各種方式「留下」線索,與線上作品遙相呼應。線上與實體展區於官方網站以及新北市藝文中心同步上線,共展17件線上作品與19件實體作品。

此展是新北市立美術館落成前的首波當代藝術前導展,新北市文化局邀請藝術家/策展人張君懿策劃,她集結了十五位國內外藝術家陳萬仁、齊簡、克羅德・克羅斯基(Claude CLOSKY)、杜利安・高登(Dorian GAUDIN)、艾瑞克・瓦提耶(Eric WATIER)徐瑞謙、何采柔、賴志盛、澎葉生(Yannick DAUBY)、時永駿、郭文泰(Craig QUINTERO) × 河床劇團、牛俊強、李明學、謝佑承與王雅慧等共同參與。

線上與實體作品遙相呼應

位於新北市藝文中心的實體展場,在策展人刻意安排下,被打造一個看起來「沒什麼」的展覽,沒有了常見的隔牆,寬闊的長型展場因而一覽無遺。寬敞明亮的第一展覽室中,何采柔的《20200804》以長達五十公尺的紅色線路切割了寬闊的長型展場,如隱形隔牆般劃出了一道道框景;線路尾端的燈泡遙遙呼應著其線上作品《20200610》裡緩緩落下的燈泡。

Photo Credit: 給火星人類學家提供 新北市藝文中心展區一覽:圖中央處為何采柔作品《20200804》(複合媒材,尺寸依場地而定,2020),右側為艾瑞克‧瓦提耶x張君懿作品《低調的作品--向布勒哲爾致意》(卡典西德,450 × 300 cm,2020)。左側為齊簡作品《魚缸實況》(鐵、霓虹燈管、鏡子、木材,64 × 161 × 148 cm,2020)

賴志盛的《手紙》從展場高處垂掛而下,隨風飄動的紙卷與線上作品《輕舟》裡微動的水紋遙相呼應。陳萬仁則在現場留下一只發光的LED平板燈,提供線上作品《I’M LITTLE BUT I HAVE BIG DREAMS》的度假場景,一盞永不熄滅的光源。

齊簡位於實體與線上的《魚缸實況》貌似家居生活裡迎接著賓客的魚缸,但空無一物且無去除了玻璃環繞的魚缸,給出了一個思考尋常經驗的不同視點。

徐瑞謙《是浴室嗎?》將展場的天花板當做安置作品的基地,借用並佔領了整個展場中遼闊的天花板,而與彭葉生(Yannick Dauby)合作的線上作品《材料行》則給予了藝術家常用的媒材各自獨特的聲音。

Photo Credit: 給火星人類學家提供 徐瑞謙,《是浴室嗎?》,複合媒材,尺寸依場地而定,2020

時永駿《家庭劇院》位於展場的盡頭,線上的小屋在實體展場被拆解成木製的結構骨架,這些支架同時構成了展場的內外界線,唯有上線才能窺見木屋內的風景。

Photo Credit: 給火星人類學家提供 圖中央為時永駿作品《家庭劇院》(現成物、傢俱、椅子、陶、繪畫、舞臺布幕,尺寸依現場而定,2020)。右側為何采柔作品《20200804》(複合媒材,尺寸依場地而定,2020)。左側為徐瑞謙作品《是浴室嗎?》(複合媒材,尺寸依場地而定,2020)

線上與線下的生存競爭

展場中一字排開的九件陶瓶是杜利安・高登(Dorian Gaudin)的《代罪者》,藝術家邀請觀者實際介入作品:藝術家在線上設置投票了機制,觀者可投票選出最醜的一件,得票數最高的陶瓶,每週末將遭砸碎在展場的地板上,如同一場真人實境秀的淘汰賽。

Photo Credit: 給火星人類學家提供 杜利安.高登,《代罪者》,陶瓷碎片、網站、層架,尺寸依場地而定,2020

克羅德・克勞斯基(Claude Closky)的《拍賣價》則是打造了一個線上的問答競賽遊戲,觀眾可透過網頁上兩個作品圖片的比對,選出自己認為市場定價較高的藝術品。

艾瑞克.瓦提耶(Eric Watier)的《低調的作品--向布勒哲爾致意》則是將北方文藝復興畫家老彼得.布勒哲爾的畫作轉化成一句句如同行為指令的文字,而與張君懿共同合作的線上作品則是將畫中的圖像轉化為一個尋找物品的線上小遊戲。

眼見是否真能為憑?

連接第一與第二展覽室的川堂天花板處,懸掛著賴志盛的作品《輕風徐來》,吊扇扇頁上白至灰黑的漸層色彩,扮演了一亮一暗兩個展場間的過渡角色,與其線上作品《消長》中的電腦等待標誌一唱一和。

光線幽暗的第二展覽室中央擺放著王雅慧的《流浪者之鐘#3》,方格上兀自行走的時鐘,彷彿昭示著各個跳脫日常的作品時空。

謝佑承的《星叢》以紅藍綠螢光色筆塗抹牆面,運用液晶螢幕發光的三原色原理,打造出一個看似發光的電子屏幕。

李明學的《遙望的空洞》是一只懸掛在展覽盡頭牆面上的暗黑燈箱,只有當觀眾觸動隱藏於展場中的感應器時,才會感應發亮而顯示出表面上的文字「To see is to believe」。

郭文泰×河床劇團將1990年代的經典影集《X檔案》的名言《The Truth is Out There》重構將為「The Out There is Truth」,藉此將觀眾的目光引向事物神秘而未顯的面向。

牛俊強的《Self Portrait》則是透過盲人重建院的志工經歷,探問人們如何去認識事物真實的樣貌。第二展場中的幾件作品不約而同地指向了「觀看」以及何謂真實的探問。

Photo Credit: 給火星人類學家提供 新北市藝文中心展區一覽:圖中央處為李明學作品《遙望的空洞》(複合媒材,尺寸依場地而定,2014),右側為牛俊強作品Self Portrait(牛皮雕塑、攝影,170 × 110 cm, 50 × 37 cm ,2015左側為謝佑承作品《像素與星叢》(螢光漆、現成物、螢光墨水、螢光燈具,尺寸依場地而定,2020)

「給火星人類學家」一展以白色展場、漸層川堂以及黑色展間三大部分所構成,由明至暗的三個空間中所擺放著的十九個線索,與線上的十七件作品彼此指涉,線上與實體共36件作品構成了一個可供火星人探查的人類藝術田野。

展覽資訊

名稱:「給火星人類學家」

時間:08/04-09/28

實體展區地址:新北市藝文中心(板橋區莊敬路62號)

