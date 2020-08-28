《我的口是心非都是有邏輯的》：如果你是異性，會不會愛上現在的自己？

文：楊喵喵

通訊軟體這種東西，還真的讓人又愛又恨。有的時候，它給了你一個無比便利的溝通方式，可是有的時候，很多煩擾也同樣是它帶來的……。

某天，周翰忽然被某位同學拉進一個高中同學群組，絲毫沒有半點預吿，就是這麼突如其來。

然後，接下來的幾天裡，群組變得尤其熱鬧，有同桌相認的、揭老底吐槽的、放大招爆猛料的、大傳特傳舊照片的……訊息一傳，動不動就是幾百上千則。周翰滑著螢幕爬著文，當年很多畫面本來都忘記了，卻好像忽然間在他的腦海裡又開始復活。

想當初，大家正值青春年少，都是17、8歲的大好年紀，曾經坐在同一間教室裡，你看過他被英語老師點名罰寫N遍單字，他記得你設計過花花綠綠的黑板報；她借過你的物理筆記，你抄過她的數學作業……幾十個人，幾十張天真又青澀的臉龐，真的是朝夕相對、並肩「戰鬥」過，雖說如今已是天南地北，回頭想想，還是覺得挺美好的。

其實在這個群組裡，最活躍的幾乎都是少數那幾個，更多人是設個「關閉提醒」，然後潛水，很少說話，只想好好當個旁觀者，安安靜靜的看著其他同學大聊特聊，而周翰就是這些人當中的一個。

就在那幾天，三三兩兩會有群組裡的某某同學，申請和周翰互加好友。他心想，偶爾聊一聊、點點讚，當然無妨啊，所以毫不遲疑就按了接受，隨後收到提醒──你已添加對方為好友，現在你們可以開始聊天了。

在這之後，有一些是直接沒下文的，當初的同窗之誼，默契的變成此後社群裡的點讚之交……不過這也好，反正總比大家一直失聯還要好吧。當然，還有一些人會傳來一個笑臉，意思很明顯──想再和你多寒暄幾句。

基本上，一開始也還好，可是一旦聊到某一方挺不想聊的話題，那就開始尷尬了。比方說，對方可能直接問：「你老婆呢？是做什麼的？」

周翰只能嘆口氣，想了想，悻悻的傳了一句：「哦，沒有沒有，我還單身呢。」然後又發了「嘿嘿」兩個字，就當是解嘲了。

對方大概也覺得有些尷尬，良久之後回覆：「其實，一個人也挺好的，自由又省心。」

周翰以為這場對話差不多可以結束了，剛想找個適當的表情作為ending，不料對方又再補上一句：「你也別太挑，差不多就行了，真的。期待你分享好消息哦。」

就像每個人家裡都有幾個愛操心、熱心腸的親戚大媽一樣，面對螢幕上的這行字，他倒也是頗為鬱悶。儘管他知道人家只是基於禮貌性的關心，但他還是一下子就想起學生時期老師說的那句：「就差你沒交作業了啊。」

周翰自認為是敏感細胞不太多的人，而且聽得次數多了，也以為自己應該已經免疫了，但一看到這樣的話，心裡難免無奈。他挺想說：真的不是我挑剔，我只是沒有遇到我喜歡的對象而已。

其實，大概很多像他一樣的人也都搞不懂，自己心地善良、人品不賴，工作也還算努力認真，為什麼就是遲遲遇不到合適的人呢？邱比特和月老他們怎麼那麼忙？

在追問月老和邱比特的檔期之前，我更關心的是，你把自己的單身生活過得怎麼樣？或者說，想把單身生活過好的人，狀態應該是怎麼樣的？

這個問題的答案其實很簡單，你不妨想想：

如果你是異性，你會不會愛上現在的自己？

如果某時某地，你純屬偶然的遇到前任，你希望當時的自己狀態如何，既可以讓對方後悔而不是暗自慶幸，也可以不給自己難堪？

說得再直白一點，如果哪一天，你和另外一個男生喜歡上了同一個女生，你應該也希望自己會是那個能讓對方輸得心服口服、完全沒意見的優質情敵吧？

可是，我想請你認真打量一下鏡子裡不修邊幅的自己，我想麻煩你回過頭，看一眼自己身後這個在凌亂中掙扎的家。

你習慣待在自己的世界裡，除了打打遊戲，就沒什麼特別的愛好了。如果真要算的話，每個月你都會買幾本書，但大部分也就只是開了封，然後讀讀前言再翻翻彩頁，真正完整讀完的根本就寥寥無幾。

你無數次下決心，要跑步、健身、游泳，但你實在是太「忙」了呀，就連想考個駕照都嚷嚷了2年，也沒看你去報名。

偶爾看個電影，如果剛好情緒爆發，能弄得自己老淚縱橫；偶爾聽聽歌，選的大概還是從學生時代喜歡到現在的老歌；偶爾出門爬個山，還要朋友生拉硬拽才肯去，一邊爬還一邊碎碎念個不停：「以後再也不來了，累死我了。」

你很宅，週末的時候，一天可能就只出門一次去逛逛超市，採買些吃的用的，然後在快到家的時候，順道拐進社區門口的水果店。結果，大概連你自己都沒有發現，如果沒有電話打來，你一整天就只跟水果店的店員說了3句話：「這芒果麻煩幫我秤4個。」、「多少錢？」、「謝謝。」

你看，你就是那種不太會主動聯繫別人的人，很可能，你一天下來說的話，都沒有別人高興時哼的歌詞多。

如果你目前過的是這樣的日子，你自己說說看吧，連你自己都覺得無趣，連你自己都懶得過，你怎麼會奢望別人來欣賞你？

現在有一些人，想結婚的原因是「早已到了適婚年齡」、「父母催啊」、「他對我滿好的，算了，就選他吧」。在愛情面前，很多人被自己催、被對方催、被七姑八姨催，催來催去就把自己催得十萬火急的。於是乎出現了兩派人，其中之一是當自己的單身生活過得自顧不暇、戰戰兢兢的時候，就拉了另一個人進來，至於兩個人今後的生活如何，也許全憑造化。

另外一派人，特別是女孩子，她們與孤獨相愛相殺，不肯將就，而與此同時，她們卯足了勁奮鬥著、努力著，把自己的生活打理得光彩照人。像這樣的女生，如果有一天真的遇到一個三觀不正、超級靠不住的男生追她，她大概會悠悠的甩給對方一句：「麻煩你看清楚，本小姐這麼努力，就是為了不必嫁給像你這樣的人。」

其實，你是否想過，什麼年齡才是適婚年齡？它是誰訂下來的？這個說法真的合理嗎？我們每個人都必須接受這個標準的審判嗎？

實際上，我們正在漸漸進入一個更大、更新的時代，大城市當然有它的冷漠和疏離，但也有著強大的包容性，例如：夏天穿著露肚臍裝上街，不會有人對你指指點點、說三道四；三十多歲沒結婚，也不會被周圍人過度妖魔化；你說你買了門票要聽音樂會、看話劇，沒有人會酸你「還真是文青啊」；你提什麼自媒體、股票、理財，也會有人聽得懂。

說到底，每個人都有自己的人生要過，而你總要允許別人有權力去選擇他真正想要的，允許別人去走一條與你完全不同的路。

所以，如果是單身的人，願你每次吃火鍋都能撈到最想吃的，吃披薩能拿到乳酪最厚的，吃餃子能夾到內餡最多的。

如果脫單了，願你與愛的人相處時，有廢話可講，有有趣的故事可說，把真實又千滋百味的人生一點一點揮霍完。

書籍介紹

本文摘錄自《我的口是心非都是有邏輯的：女生好懂嗎？地雷到處埋。女人難溝通？其實只要你換個方式說。》，任性出版

作者：楊喵喵

本書作者楊喵喵，高冷哲學系女文青，她想告訴你：「女生好懂嗎？地雷到處埋。女生難懂嗎？她只是要你換個方式說而已。」

30個故事和30篇男友力訓練筆記，揭露女生們的內心世界，寫給渴望被男朋友了解的妳，以及越來越把不住女友的你。

Photo Credit：任性出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：王祖鵬