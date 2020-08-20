要是能重來，三倍券如何設計才會更「振興」？

文：莊杰雲（涉獵一點點商管財經歷史兩岸議題，期望能成為一個具有人文素養、兼具政治敏銳與商業頭腦的人，曾舉辦活動、媒體公關、商業開發、專案管理與數位行銷，編輯過一本書，也寫部落格）

振興三倍券從發想開始的討論到後續的執行，屢屢成為朝野攻防的焦點，在發行一陣子後的現在來討論，希望可以避免模糊焦點。

台灣公共政策討論很難進步的原因，就是每次都有人模糊焦點邏輯不清楚，例如之前我在一個群組看到有人說三倍券領取「麻煩」，現金較方便。就會有人跳脫問題直接說現金沒有振興效果？（單就麻煩這點來說三倍券的確比現金麻煩，明明就討論方便與麻煩而不是振興效果啊！）

或者也會有人拿錯誤例子，如國外都發錢台灣竟然是要花錢買券來類比，但明明就是不同的東西，一個是屬於紓困一個是屬於振興。許多討論都變成牛頭不對馬嘴最後變成謾罵，實在很可惜。

有三點我想先說明的：

三倍券是振興不是紓困，所以拿其他國家發錢來類比並不正確 本文不討論現金與發券孰優孰劣 也不討論與消費券相比如何

這邊先肯定振興三倍券的優點，包含排富機制（超級有錢人懶得花時間去領或綁定）、刺激消費效果（畢竟錢灑下去一定有效，只是多寡）、提振民間消費信心……等等，也有很多廠商趁勢推出優惠，不論是廠商給出折扣、或者銀行和支付業者給出回饋，都有助於刺激整體市場，都是好事。

不可能有100%完善政策、也很難面面俱到盡善盡美，肯定之餘，這篇主要想講「缺點及如何更好」，是站在「愛深責切」的立場而非雞蛋挑骨頭，希望別因此被出征（合十）。

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振興三倍券的前身有兩個，一個是馬政府所發放的「消費券」、另一個是原定「酷碰券」。前者以實體券的方式發到民眾手上、後者用數位+折扣的方式刺激消費，振興三倍券採取實體與數位並行，既有實體和數位也要民眾預先支付1000元，算是消費券與酷朋券兩者折衷。後續的藝FUN券、農遊券等則是具備酷朋券「數位」的影子。

我一直是堅定的行動支付派，在2016年就開始使用，因此這篇想先聊聊目前三倍券可能的缺點與數位券的優點，期望透過這樣的討論可以讓數位券的接受度越來越高。

我再強調一次，撒了約「2300萬人x2000元」的預算（不含行銷印製成本），一定會有刺激經濟的效果。知識分子與執政者、監督者的責任應該是讓這個預算更好的被發揮。

振興三倍券的設計缺點

振興三倍券發行至今，數位與實體券領取比例差距過大，讓經濟部緊急加印，與原本期望實體數位各半的方向背道而馳，那麼振興三倍券設計有哪些缺點呢？

1. 使用期限約五個月，容易分散

三倍券使用期限是12/31，從7月領取有超過五個月的時間，使用期限太長，民眾會有可以「慢慢來」消費的想法。對於短期刺激效果可能相對有限，若把期限縮短，刺激效果應會更好。雖然經濟部中企處推估整體三倍券消費熱度將在9月完成，既然推估是這樣，其實可以把日期就訂在9月。

2. 電商被排除，但消費最終「不會」回歸電商

政院發言人屢屢發言說「消費最終會回歸電商」的言論令人費解，台灣線上消費占比不足20%（詳細數字依各單位定義不同有所出入），即使最大的兩家電商網家（近400億）與富邦媒（約500億），兩者2019年營業額合計尚不足1000億，比起統一超商（2500億）不到一半，說會回歸電商的論點算是蠻奇怪的。

雖說許多電商因為疫情關係受惠，但仍有許多中小電商其實是受害的，包含後端原物料供應不上的服飾電商等等。三倍券將電商排除之後，也可能進一步造成消費排擠的效應，一刀切的分類方式不夠完善。

甚至會有直接受害的「產業」，例如專門銷售餐券的業者。三倍券官網明確表示：「餐券不適用三倍券」這些業者不但被三倍券排除，而且面臨的是政府與他們搶業績，無疑是「受害」產業。

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3. 受惠品類未排除，振興效果打折

承接第二點的論述，振興的用意應該是振興受害的產業，用實體與線上來切分不夠精準，真正應該區分的是「品類」。試想，口罩、消毒酒精、相關保健食品可以說是疫情的受惠產業，三倍券未將其排除。如果消費者拿著三倍券去買口罩等物資，振興的效果在哪裡？政府其實有辦法做到區分品類，讓振興的效果更好。

其餘的領取步驟繁瑣、取名讓人誤會200元可以當600元用（真的有這則新聞）、收購問題，不算太嚴重就不列入。

上述問題，可以「數位券」克服

1. 領取簡單

如果是採用數位券，不論是用行動支付、電子票證、信用卡，綁定方式均非常簡單。不會有現在郵局排隊、超商預購領取的問題，行政程序上也相對簡便。實際上藝FUN券就是這樣領取的，數位券領取上的確方便許多。考量某些地方消費不便（如沒有支援行動支付）、某些族群完全沒有卡（如年長、年幼、弱勢）則可以給予其他配套方式，但主推應該是數位才對。

進一步可以要求各業者加碼幅度更高，畢竟是政府花錢協助業者推廣業務，不論是硬性規定加碼幅度、或者採取政策利誘，都是可行的選項。

2. 限定品類，精準刺激

若是數位券的話，可以針對店家與品類做更精準的區隔與刺激，如同後續所推出的藝FUN券、農遊券、動茲券效果，可以在一套系統上直接搞定，而不是像現在這樣讓民眾混亂搞不清楚。

數位券可以更好的做到「排除」的功能，這點看各電商的「折價券」均有限定品類即可知道技術上並不困難。誠如前面所述，日常用品、防疫物資這些必需品是屬於不太需要振興的產業，要買必需品請使用「紓困」的政策。

3. 避免收藏與轉賣

日本在1999年發放消費券的過程中，就發生過這麼一件事：當時，消費券的樣式由地方政府自行設計，結果日本的鳥取縣就把當地知名漫畫家青山剛昌的代表作《名偵探柯南》印在了消費券上，導致民眾爭相收藏，消費券被高價轉賣。結果當地消費券的使用率大幅低於全國平均水平，完全沒發揮作用。

用數位券可以避免收藏與轉賣的情形發生，即使是現在的三倍券，仍有民眾願意收藏、也有店家用七折、八折的價格收購。連「鈔票」（如連號、或舊版台幣）都有人收藏了，何況是券？數位券可以完全避免收藏的情況發生（時間過就失效，一定花掉），也可以避免轉賣。

4. 消費數據可以進一步刺激經濟

用數位券有一個好處是可以追蹤消費軌跡，在現在暢談大數據的時代，這些消費數據可以進一步利用，政府可針對需要被振興的弱勢產業，進一步作優惠加碼。也可以事後分析，看民眾都消費去哪裡、都消費買什麼，來為未來政策做更好的依據，這些都是實體券難以達成的。

推動數位券還有一個好處，可以幫助達成非現金支付50%的目標，政府在構思政策的時候應該想著「一魚多吃」的加乘效果，這樣才是對預算的有效利用。

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或許會有人擔心，有些人可能不容易上手而放棄。其實，排除掉老幼弱勢，依台灣人的性格（連紓困貸款都有人趕快去假扮賣玉蘭花來申請了），政府免費發放兩千元，除非很富裕看不上這筆錢，否則學也給他學會，有這種顧慮的人算是多慮太不瞭解台灣民眾了。

有些討論會說「不爽就不要領」，這其實對公共政策討論有傷害。「要不要領」與「政策如何更好」是兩個完全不同的命題，你看即使科技經過了12年的發展，我們與2008年的消費券領取使用方式仍沒有多大的進步，這不是一件很可惜的事情嗎？表明台灣支付環境在這12年的進步非常有限，這才是關心台灣的人要關注的議題。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航