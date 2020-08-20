從《港區國安法》到互關領事館，美中「新冷戰集團」悄然形成？

文：李佳諭

「美國政府周二（21日）突然要求中國關閉駐德克薩斯州城市休士頓（Houston）的總領事館。中國外交部發言人汪文斌稱，這是美國單方面作出的決定，中國對此表示「強烈譴責」，並威脅將進行報復。這是中美兩國緊張關係升級的最新跡象。」——BBC News（2020.7.22）

2020年7月21日晚間，美國政府以休士頓領事館總領事蔡偉及兩名中國外交官，在休士頓機場曾有可疑舉動為由，懷疑其在美國境內從事顛覆活動，要求關閉名義上雖為外交機構，實際上卻是「間諜中心」的休士頓領館。而中國也在24日關閉美國駐成都總領事館並表示撤銷其所有許可、停止一切業務。

雙方衝突越演越烈，但事實上，自中美貿易戰（註1）以降，美中對抗情勢便漸長，南海問題、肺炎疫情、香港情勢等交織的因素，都更加繃緊中美以及全球國際的關係神經。

中研院社會所研究員吳介民指出，以近期通過的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（註2）代表中國共產黨切斷香港與其他民主國家的聯繫，為新柏林圍牆砌下的第一塊磚，中美關係已然逐漸走向新冷戰（或稱暖戰，註3）。若塵埃落定，北京政府未來可能會因中美對抗，而朝向侵略性的納粹道路，屆時，台灣很有可能將成為下一步侵略的目標。

因此，台灣應對中美外交角力之情勢隨時保持警覺，本文將以美國關閉中國駐休士頓領事館為主題，討論長久以來中美之矛盾關係，試圖爬梳背後的脈絡成因，並且推測未來走向，以期能掌握台灣在此情勢下的未來發展。

事件發生前的中美角力現況

中、美之間的矛盾實然存積已久，至2018年開始的貿易戰，真正開始雙方一連串的政治、經濟角力。

中國方面，現階段的目標是實現更高層次的政治地位，領導人習近平曾在2012年提出「中國夢」，並且定義其為「實現偉大復興就是中華民族近代以來最偉大夢想」，為了完成中國夢，它更進一步提出「兩個百年」為奮鬥目標，「三個必須」為方針，更推行了「中國製造2025」和「一帶一路」等政策，更是表述其欲加快發展高科技，並擺脫在金融體系與高科技對美國及其盟友之依賴。

而美國總統川普（Donald Trump）自上任以來，推行「強人統治」、「美國優先」之施政理念，打出「讓美國再次偉大」（Make America great again）的政治標語，採用經濟民族主義強調美國本土的利益。

在7月21日美國關閉中國駐休士頓領事館事件前，雙方的衝突其實就在不斷發生：7月7日，美國聯邦調查局局長在華府智庫哈德遜研究所演說時表示，指中共總書記習近平主導反貪「獵狐計畫」，追捕包括數百位美國公民在內的境外華人，脅迫其「迅速回國或者自殺；13日，美國國務卿蓬佩奧發布南海宣言，直言中國在南海的領土主張「完全不合法」，這是美國政府首次在南海領土爭議問題上表明立場。

7月14日，美國通過《香港自治法》，授權美國聯邦政府部門，以金融制裁等手段懲罰實施《港區國安法》的中華人民共和國與香港政府官員，及鎮壓香港示威者的香港警察；同日，中國宣佈正式對美國的軍工企業洛克希德・馬丁實行經濟制裁，對該公司參加美國對台灣出售軍火作出報復；21日，美國總統川普下令，要求72小時內關閉中國駐休士頓總領事館，正式將兩國關係推至冰點。

事件發生經過

美國總統川普在7月21日下令，以該領館被指參與盜竊美國知識產權為由，要求72小時內關閉中國駐休士頓總領事館。美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）接受《紐約時報》（The New York Times）採訪時說，中國一直公開或私下送國際學生到美國大學學習，以提高自身在經濟戰等領域的優勢，並解釋，休士頓總領事館是控制各項「間諜活動」的中心，也是美國境內竊取研究成果的集散地。

他指控中國駐休士頓總領事和兩名外交人員最近被抓到使用假身分，在休士頓喬治布希洲際機場護送中國公民搭乘包機飛往中國；也說中國在竊取美國的科學研究成果，可能和疫苗開發有關。在美國要求下，中國駐休士頓領事館在7月24日被迫閉館。

其實在先前，美國就曾公開指控一名因隱瞞與中國解放軍關係、涉嫌簽證欺詐的中國研究人員，目前藏身在中國駐舊金山領事館逃避調查。由於中國駐外使領館主權屬於中國，除非獲得許可，美國執法人員不能入內，因此美國檢方認為，領事館可能成為中國人民解放軍官員的「避風港」，可以由此「逃避美國控罪」。

7月24日，大型貨櫃車停在中國駐休士頓領事館門前，多名工作人員從館內搬運紙箱至車上。中國國徽、國旗亦被除下。依美方要求，領事館在周五下午4時以前關閉。

Photo Credit: AP / 達志影像

關閉領事館之後，下一步？

中國外交部發言人汪文斌23日表示，美國稱中國駐休斯頓總領館從事與身份不符的活動「完全是惡意的汙衊」，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可作為反擊，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。並且表示：「美國的行為嚴重違反國際法和國際關係基本凖則及中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係。中方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本凖則，符合外交慣例。」

總體經濟學家吳嘉隆認為：「美國已經在做準備，可能連香港領事館也會撤出。這樣一來是接近『外交脫鉤』，或者是說，在往斷交的方向前進了。」

吳嘉隆更分析，川普打中共的動作會越來越大，因為在選票上會討好。更大膽預測，「如果美國真的跟中共斷交的話，那美國幾乎肯定會跟中華民國恢復邦交。」不過根據中美雙方態度推測，目前斷交可能性不大，並且康乃爾大學專長中國政治的白潔曦教授也認為，川普政府關閉休士頓領事館的主要目的，只是為了轉移國內對疫情的注意力，並非決意要與中國停止一切政治往來。

如同前段所述，假如美國只是為了維護國內資安安全，那麼似乎先關閉先前涉案的舊金山領事館會更加合適，但政府卻以舊金山領事館體系龐大為由，先關閉休士頓領事館，不免讓人覺得有些疑惑。因此，《CNN》報導指出，白宮官員私下透露，這種在選舉前對北京採取強硬措施，是用來挽救川普直降的民調之策略，藉此將疫情對美國造成的重大衝擊，歸咎於中國。

此次關閉領事館，可說是經過縝密的盤算。

綜上所述，此次事件看似是獨立事件，事實上，則為領導人為對抗局面以及自身政治利益所為之表現。現在，中美兩國都在施壓其他國家，迫使其與自己組成聯合陣線，例如川普政府向盟國施壓，要求共同築起「華為包圍網」，圍堵中國網路建設；中國外交部王毅則在五月的兩會記者會上，公開批評美國並要求其停止將兩國關係推向新冷戰。

面對「新冷戰集團」，台灣應該如何自處？

中美互關領事館事件，成為中國與美國新冷戰的第一聲槍響，而在國際間，也正在逐漸形成親美與親中兩方集團雙方對立的氛圍：《港區國安法》上路當天，由英國為代表的27個國家（包含日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、德國、法國、愛爾蘭、奧地利、比利時、盧森堡、冰島、貝里斯、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、瑞士、愛沙尼亞、拉脫維亞、列支敦斯登親王國、立陶宛、馬紹爾群島、荷蘭、帛琉、斯洛伐克、斯洛維尼亞等國）宣讀聯合聲明，要求中國當局重新考慮國安法。

同時，古巴也代表53個國家（含巴基斯坦、北韓、緬甸、柬埔寨、寮國、尼泊爾、斯里蘭卡、埃及、伊朗伊拉克、科威特、敘利亞、黎巴嫩、摩洛哥、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、葉門、白俄羅斯、辛巴威、莫三比克、甘比亞、蘇丹、委內瑞拉、尼加拉瓜等）表示基於《聯合國憲章》的基本準則，不會干涉中國內部事務 。

國內學者吳介民指出，上述「27（美）比53（中）」便是本次的新冷戰集團。目前，台灣並非是27或是53之中的任何一個數字，但由於兩岸關係與台美關係，在中美新冷戰中也具有特別的政治地位。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已在7月23日發表「新冷戰宣言」，表示美國將籌組國際民主聯盟對抗中共極權，在當日的談話，他特別讚揚台灣雖在國際上逐漸被邊緣化，但民主蓬勃發展，意義非凡。美國顯然想以自由世界領導者角色改變中國，並正期許台灣的優質民主能作為美國引導中國走向民主之路的楷模。

綜上所述，未來習近平執政期間將繼續完成他的「中國夢」，持續進行兩岸統一的事業；而川普作為美國的領導人，渴望恢復美國從前的光景，維持其強國地位，實現「美國優先」，必將盡力協助台灣政府，以圍堵中國勢力的擴張。

因此，我認為台灣不必像其他國家一般，發表宣言或是加入合盟。面對中美對抗，我們更應該回歸台灣自身，致力於打造更優質的國際民主形象，並且努力維持與各國的政經文化關係，以保持、甚至提升我國國際地位，成為能掌握中美新冷戰的關鍵因素。

註釋

註1：又稱中美貿易爭端、中美貿易摩擦、中美貿易糾紛或美中貿易戰，是中華人民共和國與美利堅合眾國之間從二零一八年起的一場持續進行的貿易戰。

註2：於2020年6月30日由全國人民代表大會常務委員會通過，同日以全國性法律形式納入《香港特別行政區基本法》附件三中，在香港特別行政區公布實施。

註3：麥克‧法貝在《美中暖戰：兩強競逐太平洋控制權的現在進行式》（Crashback：The Power Clash Between the U.S. and China in Pacific）提出的概念，「暖戰」一詞係代表是美中兩國在實彈戰場之外爭奪，贏取軍事霸權與經濟外交影響力的戰爭。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航