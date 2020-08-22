「FIRE 財富自由」需要存多少錢？其實可以用「4%法則」算出來

財富自由四個字，在美國掀起一個巨大旋風，許多年輕人都紛紛加入所謂的FIRE四個字的行列。

Financial Independence, Retire Early

其實不只是美國的年輕人，世界上許多人為了達成FIRE的目標，竭盡所能的節儉自己的生活所需，不錯過任何可以賺錢的方法，就是為了能夠加快抵達他們的財務終點。

有人會認為財富自由跟退休兩個字畫上等號，我覺得並不完全是。

到達財富自由相當於讓工作變成一個選項，此刻的你擁有絕對支配時間的權利。大部分的人都是上班族，領老闆的薪水，替老闆做事情，退休年齡都是超過60歲了，你可以想想，如果人生的大半輩子都在工作裡度過，會是你所追求的嗎？或許是，或許不是。

畢竟，在這個時代要找到一個自己很有興趣且不為五斗米折腰的工作並不是那麼容易。沒有人喜歡在別人的支配下過生活，如果可以透過財富自由拿回屬於自己的時間，何嘗不是件好事。

因此，財富自由帶來的另一個概念是，使用金錢買回你自己的時間。

為了要達成財富自由，FIRE的追求者所奉行的方法稱為4%法則。

4%法則

透過簡單的4%法則，就可以估算你要累積多少資產，才能達到財富自由的境界。

他的運作模式，是每年領取4%的資產當作生活費，根據過往經驗，投資於全世界股市長期下來的報酬扣掉通膨大概有4-5%，因此提領4%的方法相當於是在不動用到本金的狀況下持續領取生活費，堪稱源源不絕的被動收入。

年支出 / 4% = 財富自由的數字

你也可以使用

年支出 * 25 = 財富自由的數字

或是

月支出 * 12 * 25 = 財富自由的數字

最終版本

月支出 * 300 = 財富自由的數字

這個公式非常好記，做個簡單的表格提供大家參考

作者製作提供

你有沒有發現，其實財富自由的目標，跟你的生活型態（支出）有相當相當大的關係。如果你每個月要花上10萬元才能生活，那你得累積3000萬才能達成；如果你一個月只需要花個2萬元，那累積600百萬就可以財富自由了，完全取決於你的生活花費。

因此，如果你的目標是FIRE，那最重要的一步就是確認你的財富自由的數字。現在就記錄你的支出，衡量你未來的消費支出，大膽確立你的目標，我們再來往下一步邁進!

本文經小資yp投資理財筆記授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航